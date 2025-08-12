Kuir Kıbrıs, Helis Projesi kapsamında gerçekleştirilen araştırmanın sonuç raporunu yayımladı
Kuir Kıbrıs Derneği, Helis Projesi kapsamında “Kıbrıs’ın kuzey kesiminde LGBTİ+ Bireylerin COVID-19 Krizi Sırasındaki Kesişimsel Deneyimleri” başlıklı araştırma raporunu yayımladı.
A+A-
Kuir Kıbrıs Derneği, Helis Projesi kapsamında “Kıbrıs’ın kuzey kesiminde LGBTİ+ Bireylerin COVID-19 Krizi Sırasındaki Kesişimsel Deneyimleri” başlıklı araştırma raporunu yayımladı.
Dernekten verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen proje çerçevesinde hazırlanan rapora bit.ly/Helix-rapor-tr adresinden ulaşılabiliyor.
Bu haber toplam 168 defa okunmuştur
Etiketler : KuirKıbrısDerneği