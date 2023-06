KÜÇÜK BAŞ HAYVANLARDAKİ ÇİÇEK HASTALIĞI SORUNU

Geçtiğimiz hafta içinde, Mağusa bölgesinde bazı hayvan işletmelerinde, küçükbaş hayvanlarda görülen koyun, keçi çiçek hastalığına rastlandı. Hastalığın; hayvanlara hava yolu, temas, hasta hayvanların atıklarıyla bulaşabileceği açıklandı.

Hastalık, özellikle yavru hayvanlarda yüksek ölüm riski taşıyor.Ayni hastalık, 2020 yılında Karpaz bölgesinde de görülmüş ve hastalıkla mücadele edilmişti.

Hastalığın nerden geldiği, nasıl oluştuğu henüz netleşmedi. İlk önce, Mağusa Organize Hayvancılık Bölgesi’ndeki çiftliklerde görüldü. Kaynağının ne olduğu konusunda devam eden araştırmalar sonuçlanınca, Tarım Bakanlığı mutlaka açıklama yapmalıdır.

Bu çerçevede, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde oluşturulan komite, hastalığın yayılmasını önlemek için, Mağusa, Tuzla ve Güvercinlik hayvancılık bölgelerini karantinaya aldı. Bu bölgelerde aşılama işlemleri başlatıldı.

Bu bölgelere hayvan giriş çıkışları durduruldu. Mandıralar dezenfekte edilmeye başlandı. Hastalık tespit edilen hayvanlar uyutularak itlaf edildi.Karantina kapsamında bu bölgelerde hayvan hareketleri durduruldu

Karantinanın 240 işletme ve 15 bin küçükbaş hayvan ile 24 işletme ve 1200 büyükbaş hayvanı kapsadığı belirtildi. Hastalığın büyükbaş hayvanlarda öldürücü olmadığı, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla, bölgedeki büyükbaş hayvanların da karantinaya alındığı açıklandı.

Hastalıkla mücadele etmenin en iyi yöntemi aşıdır. Bu kapsamda, Türkiye’den 20 bin doz aşı geldi ve hayvanların aşılanmasına başlandı. Kısa sürede bütün çiftliklerin aşılanması gerekmektedir. Bu süreçte, veterinerlerden de katkı ve hizmet desteği alınmalıdır.

Özellikle, küçük baş hayvanları etkileyen, çiçek hastalığı ile mücadeleye başlanmış olup, aşılama işlemlerinin kısa sürede tamamlanacağını öğrenmiş durumdayız. Uzmanlar, aşılamanın, tedaviden ziyade, hayvanların hastalığa yakalanmaması veya hastalığı ayakta geçirmesi için yapıldığını belirtti.

Tarım Bakanlığı yetkilileri, hastalığın yayılması halinde, hayvan besiciliğinde ölümler nedeniyle büyük zarar oluşabileceğini, ancak, hastalığın insana bulaşma, et ve süt tüketimi ile ilgili herhangi bir risk olmadığını açıkladılar.

Ayrıca, yetkililer, virüsün 60 derece sıcaklıkta ölmesinden dolayı, sütün kaynatılarak tüketilebileceğini, aşılanan hayvanların etlerinin ise, 28 gün bekletildikten sonra tüketilebileceğini belirttiler.Umarım, bu sürelere uyulur ve halk sağlığını tehdit eden, durumlarla karşılaşmayız.

Hastalığın başka bölgelere yayılmasının mutlaka önlenmesi gerekiyor.Yoksa, işin altından kalkamayız.Zarar, çok büyük olur. Hem hayvan üreticileri, hem tarım bütçesi, hemde et piyasası ve fiyatları ölumsuz etkilenir.

Öte yandan, Ülkemizdeki Et fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor. Bu bağlamda, Hükümet’in, et ithalatı ile ilgili çalışmaları ne durumdadır? Et ithalatı konusunda oluşturulan komite hangi kararı üretmiştir? Et ithalatına izin çıkacak mı? Yoksa bundan vazgeçildi mi?

Ayrıca, Hükümet tarafından, et fiyatlarında, hem fiyat, hemde kar marjı belirleme çalışmaları yapıldığını, et fiyatlarına tavan fiyat getirilmesinin düşünüldüğünü öğrenmiştik.Bu konudaki son gelişmeler nelerdir? Tarım Bakanlığı, bahse konu gelişmelerle ilgili açıklama yaparsa memnun oluruz.

Tüketicilerin pahalı et yememesi, alışverişin güneye kaymaması ,kaçakçılığın önlenmesi için, et fiyatlarının mutlaka aşağıya çekilmesi ve zamlanmaması gerekmektedir.Hükümet ve Bakanlık, bu konudaki yol haritasını ve alacağı tedbirleri kamuoyuna açıklamalıdır.

Netice itibarıyle, yazımızın esas konusuna gelecek olursak, Tarım Bakanlığı yetkilileri ve uzmanlar, çiçek hastalığı ile alakalı, hayvanların etinin ve sütünün belli koşullarda tüketilmesinde sağlık açısından herhangi bir sakınca bulunmadığını açıkladılar.Bu bilgileri, halka, basın yayın yolu ile daha sık beyan etmeliler ve halkın tedirgin olmasının önüne geçmelidirler.

Zira, zaten pahalı olduğu için, et tüketiminde, Güney’ e bir kayış halihazırda vardır.Ayrıca, Güney’den kaçak et gelişi de engellenememektedir.Bu durumun daha da artmaması için, tüketiciler doğru, güvenilir haberlerle bilgilendirilmelidir.