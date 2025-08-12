KTEZO: “Kıb-Tek de bizim, Koop-Süt, Levazım ve Binboğa da"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) siyasetin uzun yıllardır Koop-Süt, Zirai Levazım, Binboğa ve Kıb-Tek gibi kurumları karıştırdığını savunarak, bu yapı ve anlayış devam ederse söz konusu kurumların ayakta kalamayacağını belirtti.

KTEZO Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, Kıb-Tek’in, Koop Süt’ün, Zirai Levazım’ın ve Binboğa’nın Kıbrıs Türk halkının malı olduğunu vurgulayarak, “Her şeyden önce bizler tarafından yönetilmesi gereken bu kurumların bedel göze alınarak yaşatılabileceği anlaşılmalıdır” dedi.

Siyasetin uzun yıllardır kesintisiz şekilde bu kurumları karıştırdığının iddia edildiği KTEZO açıklamasında, haksız rekabete karşı korunmayan, yenilenmeyen bu kurumlara yeterince yatırım yapılmadığı da belirtildi.

Söz konusu kurumları daha iyi noktalara taşımak için zaman zaman ortaya konan çabaların ve girişimlerin siyasetin müdahaleleriyle, yönetim kurulu değişiklikleriyle bertaraf edildiğinin de iddia edildiği açıklamada, “Bu yapı ve anlayışla Kıb-Tek de Koop-Süt de Binboğa da Levazım da yürümez” ifadelerine yer verildi.