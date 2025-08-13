KTAMS yarın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı binası önünde grevde

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Kamuya bağlı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki personel eksikliği gerekçesiyle yarın sabah saat 08.00 itibarıyla grev başlatacaklarını açıkladı.

KTAMS, tüm uyarılarına rağmen personel eksikliğinin giderilmesi için herhangi bir adım atılmadığını belirterek, saat 11.00’de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, “Daire’nin iş yükü her geçen gün artarken, personel yetersizliği kamu hizmetinin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Defalarca uyarmamıza rağmen hiçbir somut adım atılmadı. Bu nedenle grev kaçınılmaz hale gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.

KTAMS, sorun çözülene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.