Korkutan trafik kazalarında: bir yaralı, bir tutuklu, bir yasal işlem

Girne ve İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu’nda dün meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alkollü sürücüden biri tutuklanırken, diğeri hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis basın bültenine göre, 66 miligram alkollü olduğu saptanan Aziz Güven (E-43), yönetimindeki VN 524 plakalı araçla İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu’nda dikkatsizce giriş yaptığı çemberde direksiyon hakimiyeti kaybedip, bordür taşlarına çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Sürücü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Girne’de 134 miligram alkollü olduğu saptanan Kadir Yağcı (E-36), yönetimindeki LV 263 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, önünde seyreden Okan Yılmaz (E-58) yönetimindeki UE 800 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

LV 263 plakalı araç sürücüsü Kadir Yağcı, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.