Erhürman, Yeniboğaziçi ve Serdarlı’daki festivallere katıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen 15’nci Yeniboğaziçi Pulya Festivali ile 6’ncı Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Erhürman ve eşi, Yeniboğaziçi’nde festivalin başlamasını simgeleyen ateşin yakılması töreninde de yer aldı.

Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, ardından Geçitkale-Serdarlı Belediyesi tarafından düzenlenen 7’nci Babutsa Kültür Sanat Festivali’ni ziyaret etti.

Her iki festival alanını gezen Erhürman çifti, etkinliklere katılan yurttaşlarla sohbet etti.