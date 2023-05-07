KKTC’de zengin olsan ne yazar!

Zengin olmak?

Kim zengindir?

Nasıl zengin olunur?

Herkes zengin olabilir mi?

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Zenginlik nedir?

Çok para, çok maldır...

Zengin, para ve mal açısından varlıklı kimsedir...

Sözlükteki “birinci” anlamı genellikle budur...

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Forbes dergisindeki 1 Mayıs 2023 tarihli rakamlara göre Dünya’nın en zengin 10 kişisi, sırasıyla Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison, Warren Buffett, Bill Gates, Carlos Slim Helu, Steve Ballmer, Francoise Bettencourt Meyers ve Michael Bloomberg…

Bunların dokuzu erkek, dokuzuncusu kadın…

7 tanesi Amerikan…

Biri Hindistanlı ve ikisi Fransız…

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Microsoft, Amazon, Tesla, Google, Nike, L’Oreal gibi markalar bu abilere ve ablaya ait...

Bunlardan birincisinin servetinin, yani zenginliğinin rakam olarak ifadesi, 237 milyar Dolar...

Diyelim ki KKTC 2023 Yılı Bütçesi 40 milyar TL!

Bugünlerdeki kurdan hesaplarsak yaklaşık 2 milyar Dolar eder!

Yani “74 yaşındaki Bernard Arnault abimizin mal varlığı, zenginliği, 120 adet KKTC ediyor” dersek, yanlış bir şey demiş olmayız!

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Dünya’nın nüfusu 8 milyar 30 milyon civarında...

Dünkü rakamlara göre tabii ki...

Dünya Tarım Örgütü rakamlarına göre 2-5 milyar insan açlık sınırı altında yaşıyor...

1 milyar insan ise “aç”!

Ve bunların 400 milyon kadarı her an ölüyor!

“Acute hunger” denen noktada yani “akut açlık!”...

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Zengin olmak için uğraşalım mı yoksa, aç kalıp ölmemek için savaşalım mı?

İnsanoğlunun çoğunluğu “arada” kalmış durumda...

Bir yanda “zenginleşmek”, öte yanda “açlıktan ölmemek” var!

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Ve her ikisini “yaşamamaya” belki de “iyi yaşam” diyebiliriz...

Zengin olmayalım ama açlıktan da ölmeyelim!

Mücadelemiz, kavgamız bu!

Ve ne acıdır bizim ülkede gidişat, ne yazık ki “çok az sayıda insanın” zengin olması; çok büyük miktarda insanın ise aşağıya doğru giderek, yani açlığa doğru yolculuk ederek “yaşamaya çalışması” gidişatıdır...

Yani, “ortada kalanlar” hızla azalmakta; açlığa doğru gidenler hızla çoğalmaktadır...

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Bu noktada “zengin olmak” mı?

Elon Musk kadar paramızın olmayacağı açık!

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Ve ayrıca bana göre zengin olmak; her sabah sağlıklı uyanabilmektir...

Zengin olmak, üzerime giyecek bir kaç elbisemin olmasıdır...

Masada yemek bulabilmek, başımızı sokacak damımızın olmasıdır zengin olmak...

Sizi düşünenlerin olması zenginlik ötesidir hatta...

Zengin olmak, bir işimin olması ve gelirimin, yemeğe, giyinmeye, barınmaya yetmesidir...

Zengin olmak, vatandaşı olsanız olmasanız, yaşadığınız devletin size sağlık, eğitim, ulaştırma, elektrik, su, adalet, tatil, eğlence gibi “gereklilikleri” çok rahat sağlıyor olmasıdır...

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KKTC mi?

Stres ve sıkıntıdan, büyük çoğunluk sabahları sağlıklı uyanamıyor...

Pahalılık, enflasyon öyle boyutlara ulaştı ki, değil “barınmak”; sağlıklı beslenmek imkansız...

Kıyafet almak çok zor...

Sağlık, yerlerde sürünüyor...

Eğitim, karmakarışık!

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Haaaaa, KKTC’de zengin olmak mı?

O’nun bile anlamı yok!

Çünkü çok zengin olmak, çok paranızın olması, çok malınızın bulunması da “KKTC” olarak hiç bir işe yaramıyor!

Mesela “çok paramız var, haydi gezelim Dünya’yı” deseniz, ya Kıbrıslı olacak, sağlam pasaportunu alacak ve zenginliğinizin keyfini çıkaracaksınız; ya da Türkiyeli olacak, vize kuyruklarında sürüneceksiniz!

KKTC Pasaportu mu?

Bir tek tuvalete gidip büyük veya küçük abdest yapabilirsiniz!

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Kısacası, hangi açıdan bakarsanız bakın, “KKTC” adı verilen bu sahtekarlıkta her şey “kötüye” gidiyor ve kimse bir şey yapmak istemiyor!

Yalanlar, propagandalar, örneğin külliyeler – camiler – bayraklar karın da doyurmuyor!

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Yani KKTC’de zengin olmak işe yaramıyor...

Tüm KKTC senin olsa da bir şey olmuyor çünkü “bir örnekle açıklayacak olursak”; “çözüm olana kadar” mal da mülk de eğreti be canım...

Hırsız kazanmaz inşallah!

Müslüman adam!

Tabii ki helal et yiyecek!

Sorgulayacak tavuğu!

Nasıl kestiniz?

Kesen kişi gerekli duayı etti mi?

Kesen kişi Müslüman mıydı?

Değil miydi?

Yeterince kan aktı mıydı?

-*-*-

Müslüman adam!

Alkol içmeyecek!

Ne münasebet?

Tövbe tövbe!

Seçimi kazanırsa, tertemiz alnı ile secde edecek!

-*-*-

Nasıl nasıl?

Milyar milyar mı götürüldü Dolarlar?

Nasıl nasıl?

Antalya Havalimanı mı demiştiniz?

Milyar milyar mı götürüldü Eurolar?

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Tavuğu, “haram” olmasın diye sorguluyor Müslüman kardeşim ama öte yandan malı götürüyor Maşaallah!

Estağfurullah!

Kaybeder bu seçimi inşallah!

Bizde de!

Birgün gazetesi yazdı...

Gazete, AKP’nin 21 yıllık iktidarında, Türkiye’nin fotoğrafını yayınladı...

Gelir eşitsizliği arttı...

Sefalet zirvede...

Demokrasi yerle bir...

Adaletsizlik tavan yaptı...

Özgürlük kayıplarda...

Mutlu olan kalmadı...

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Gazete, manşetinden bu haberi yayınlarken, hemen alt tarafta ise son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük mitingi yayınladı... Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Mitingi...

Olağanüstü büyüklükteydi bu miting...

Ve Birgün gazetesi, bu haber için, “Bu saltanat son bulacak” başlığını kullandı...

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Birgün’ün manşeti için bir yorum yapalım:

“Gelir eşitsizliği arttı... Sefalet zirvede... Demokrasi yerle bir... Adaletsizlik tavan yaptı... Özgürlük kayıplarda... Mutlu olan kalmadı...” diyorsunuz ya; “biz de de!” diyoruz!

Ve “bu saltanat son bulacak” dediniz ya; “umarız bizde de” diye ekliyoruz...

