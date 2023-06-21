KKTC’de vatandaş olacağına Norveç’te mahkum ol!

Dünya’nın en mutlu ilk üç ülkesinden biri Norveç!

Küresel ısınma sorunundan en az etkilendiği söylenen ülke de Norveç!

Norveç, gerçek bir başarı öyküsüdür!

Ersin beyin bunu KKTC ile karıştırmasının sebebi, Norveç’in kendi dillerinde kelime anlamının “Kuzey Yolu” olmasından kaynaklanıyor olabilir!

Ersin bey, Kuzey Yolu ile Kuzey Kıbrıs’ı karıştırıyor olabilir, yapabilecek bir şey yok!

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Norveç’te suç oranı çok düşüktür…

Ve ilginçtir, hapishaneleri de Dünya’nın en lüks otellerine taş çıkaracak kalitededir…

Her mahkumun kendi özel evciği, sıcak banyosu, televizyonu, interneti, bilgisayarı vardır…

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Bir belgesel izledim Norveç hapishaneleri ile ilgili ve aklıma ne geldi biliyor musunuz?

Norveç’e git ve suç işle!

Eğer o belgeseldeki hapishanede kalacaksam, 3 – 5 sene yatarım, no problem!

Tam bir tatil kampı!

Özel spor salonu cabası!

Hapishane değil, dinlenme merkezi!

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En az beş kitap yazacak hazırlığım var…

Vakit bulamıyorum ve kitap yazmak ve basmak da ayrıca ciddi para isteyen bir şey…

Norveçli olsaydım, devlet kitabımı bedava basacak ve üzerinden de bana yazdığım için ücret ödeyecekti!

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Haaa bu arada belirteyim, devlet yazdığınız ve bastığınız kitaptan bin adet satın alıp, çeşitli ülkelere gönderiyor…

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Norveç’te evsiz insan yok…

Dilenci yok…

Sokakta yaşayan insan da yok…

Evsiz olmak ve sokakta yaşamak yasak!

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Diyelim ki iş bulamadınız, eviniz de yok!

Devlet size ev ayarlayıp, yiyeceğinizi, içeceğinizi ve yurt içi seyahat giderinizi karşılıyor!

Bunu karşılamak zorunda!

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Norveç’te çalışma saati günde 6 veya 7 saat…

Daha fazla çalışmak da yasak!

Günlük en düşük çalışma ücreti de TL cinsinden ve dünkü kurdan saat başına 500 TL’dir!

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TL’yi boş verin…

Norveç’te en düşük işçi maaşı ayda yaklaşık 3 bin 500 Euro civarındadır…

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Norveç’in en büyük sorunu, azalan ve yaşlanan nüfustur…

Norveç, bir NATO ülkesidir…

Ama AB üyesi değildir…

Vikipedi’ye göre Norveç, Avrupa ortalamasının üstünde yaşam standardına ve ekonomik gelişmişliğe sahip olduğundan Avrupa Birliği'ne girmek istememektedir.

Ülkede iki kere referandum yapılmış ikisinde de Avrupa Birliği'ne ret çıkmıştır. Bugünlerde yapılan anketlerde AB'yi isteyenlerin oranı yüzde 50 civarındadır.

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Haaa Norveç, Avrupa’nın, hatta Dünya’nın en pahalı ülkesidir ama bu durum hiç bir Norveçlinin umurunda değildir!

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Norveç’in nüfusu 5,5 milyondur ve kişi başına düşen gelir yaklaşık 90 bin Amerikan Dolarıdır…

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Petrol zenginidir...

Balıkçılık zenginidir...

Turizm zenginidir...

Dünya’nın en sağlıklı havası, suyu bu ülkededir...

Havası soğuktur...

Diyeceğim şudur; KKTC’de bu günlerde vatandaş olacağına, Norveç’te mahkum olmak çok daha sağlıklıdır, çok daha mutluluk vericidir...

Bilmem anlatabildim mi?

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Bu arada bazı sorularım olacak:

Kıyas yapmaya gerek var mı?

KKTC hakikatten bir başarı öyküsü müdür?

Anavatanımız TC mi olmalı yoksa Norveç mi?

Biz Allah’a ne yaptık, nasıl bir suç işledik ki, Pendaya yerine Lillehammer’de doğmadık?

Allah’ım neydi günahım?

Onların salaklığının acısını toplum çekiyor!

“Öldüğünde, öldüğünü bilmiyorsun... Acı, başkaları tarafından hissedilir... Aynı şey aptal ya da salak olduğun zaman da geçerlidir."

Son günlerde en sevdiğim söz bu...

Yazmadan, bahsetmeden geçemedim!

-*-*-

Ercan’ın yenisinin bitirilememesi tam bir yılan hikayesine döndü!

Kimin, kimden ne kadar alacağı var belli değil!

Kim, buradan ne götürdü, ne kazandı bilinmiyor!

Bitecek mi bitmeyecek mi?

-*-*-

Kötü yönetimin ve tabii ki isteyen üzerine alabilir; salaklığın acısını toplum hissediyor!

-*-*-

Girne Tarihi Limanı’nda yenileme çalışmaları yarım kaldı!

Ne olacağı belli değil!

Burada da kötü yönetim örneği var!

Yürütmeye ait “Salaklık” var!

Acısını hem esnaf hem toplum çekiyor!

-*-*-

Girne yeni hastanesi de aynen!

Tam bir yönetim acizliği!

Gerçek bir yönetim salaklığı!

Ve yine yarım kaldı!

-*-*-

Mağusa Hisarları bakım istiyor...

Lefkoşa Hisarları, tam Cumhurbaşkanlığı arkasında yıkılmış durumda!

Güney Kıbrıs’ı görünce, insanın kıskanmaması elde değil!

-*-*-

Mağusa’da 112 Acil Servis binası bile yarım kalmış durumda!

Yollar çukurlarla dop dolu!

Her yer karanlık!

-*-*-

Ayıptır söylemesi, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Herhangi bir şekilde Kıbrıs Türküne azınlık muamelesi yapan hiçbir yaklaşım Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul görmeyecektir" demiş...

Allah Allah!

Garip!

Çünkü azınlık bile değiliz!

Nerede?

Kıbrıs’ın Kuzey’inde!

-*-*-

Ömer bey de aklımızla dalga geçiyor!

Keşke azınlık olarak kalabilseydik; tükendik Ömer kardeş, tükendik!

Nedir dediğin!

-*-*-

Bu arada Ersin Tatar’a da sormak istiyorum; gerçekten KKTC bir başarı öyküsü mü?

Ölsek de bilmesek keşke!

Değil mi

KKTC Bakanlar Kurulu, 31/31 sayılı kararla, tüzük değişikliği yaparak, Başbakanlık olarak adlandırılan makamı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ambar Amirliği olarak değiştirmiştir. Buna göre Başbakan Ünal Üstel, 22 Haziran 2023 tarihinden itibaren, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ambar Amiri olarak görev yapacaktır. KKTC’nin egemen ve eşit bir devlet olması hali kesinlikle devam etmektedir.