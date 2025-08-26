Kızılbaş bölgesindeki Bozkır Sokak'ta yarın kanalizasyon çalışması başlatılacak
Lefkoşa Türk Belediyesi, Kızılbaş bölgesinde Bozkır Sokak’ta (Polis Genel Md. Karşısında) yarın kanalizasyon çalışmaların başlayacağını duyurdu.
LTB’de yapılan açıklamada, Bozkır Sokakta yarın başlatılacak çalışmanın 10 gün süreceği belirtildi. Kızılbaş bölgesinde kanalizasyon çalışmalarının Okullar Yolu Sokak ve Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sokak'ta başlatılmıştı.
