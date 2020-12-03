Kısır döngüler kıskaçında

sıkıştık.

mümkünsüzlükler labirentinde, çıkmaz sokak karanlıklarında, amaçsız bekleyişler adasında sıkıştık.

***

daraldık.

gittikçe daralanan gösterişli fanusların nefessizliğinde, saat sesinin tik takında, uyanma ile uyuma arasındaki kafeslerde daraldık.

***

düştük.

kafeslerimizle içine daldığımız uykularda renkli renksiz kabusların ansızından, anın sızısından,

sözcüklerin yarasından düştük.

***

kaçtık.

vazgeçilen hayallerin uğultusundan, kendimizi bir şey zannetmelerin kibrinden, görmezden geldiğimiz eksikliğimizden eksikliğimizi gizleyen gölgelere sığınarak kaçtık.

***

kaybolduk.

ışıltılı sokaklardan geçerken körleşerek, abartılı arzulara batıp çıkarak, yüksek sesle konuşurken anlamlardan uzaklaşarak kaybolduk.

***

sığındık.

kötülükleri gizleyen iyilik maskelerine, maskeleri gizleyen saf surat ifadelerine, erken çöken karanlığa, uzun sürmüş gece yarılarına, içi boş ifadelerin abartılı yoksunluğuna sığındık.

***

kaldık.

yalandan yalana açılan eşiklerde, düşsüzlük ve göksüzlük uzamında, geçici olan her şeyin kalıcılaştığı süslü bir kabusta çakılıp kaldık.

***

bekledik.

büyük amaçların zeminini ayaklarımızın altından çekilip alındığı bir boşlukta, varlığımızın çölünde, yokluğumuzun ormanında, entegre edilmiş beyinlerimizin durgunluğunda kandırmacılık oyunları oynayarak bekledik.

***

devleştik.

plastik yaşamlarımızda plastikten biçim almalarda, içi boş statülerin kahrında, bakışlara giydirilen fesatlıklarda, kötülük hezeyanlarının girdabında devleştik.

***

küçüldük.

büyüttüğümüz sahte yolların mesafesizliğinde, mala mülke sarılmalarda, 'yalanda olsa mutluyuzların' perişanlığında, 'mutlu olsak da yalanız' iç çekişlerinde, küçük dünyalarımızı büyük olabildiğince büyüterek küçüldük.

***

ve birazdan bir şeyler olacak. birazdan hiçbir şey olmayacak.

birazdan çok şeyler değişecek. birazdan hiçbir şey değişmeyecek.

birazdan, biraz daha, birazdan olacak.

biraz biraz eksileceğiz, biraz biraz sevişecek, biraz biraz öfkeleneceğiz. biraz biraz gidecek, biraz biraz geleceğiz. biraz bulup biraz kaybolacağız. biraz küfredecek, biraz iç çekecek, biraz sözcükleri yutup biraz sözcüklere yutulacağız.

birazdan her şey olabilir, birazdan hiçbir şey!

ve birazdan öleceğiz.

ve birazdan dirileceğiz.

biraz biraz yaşayıp biraz biraz yaşatacağız; ve tabii biraz biraz ölüp biraz biraz öldüreceğiz.

birazdan, sadece biraz daha birazdana ihtiyacımız olacacak, kısır döngüler kıskacında!



