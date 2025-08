Kışın En Romantik Yolculuğu: Doğu Ekspresi

İşte bu sıcak yaz günlerinde sizleri biraz üşütmek istiyorum… Son yılların en çok konuşulan kış trendi, bembeyaz manzaraları ve nostaljik atmosferiyle gönülleri fetheden Doğu Ekspresi yolculuğu! Bir tren düşünün, Ankara’dan kalkıp karlar altındaki vadilerden, tarihi şehirlerden geçerek Kars’a ulaşıyor. Bu yolculuk, sadece bir ulaşım değil; başlı başına bir deneyim, bir yaşam hikayesi.

Yolculuğun Büyüsü

Tren Ankara’dan hareket ediyor ve 24-26 saat süren masalsı bir rotayla Kars’a varıyor. Yol boyunca Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Sarıkamış’tan geçiyorsunuz. Camın ardında -15 derece ve beyaz bir örtü; içeride ise sıcacık bir ortam. Öyle ki, çoğu yolcu tişörtle dolaşıyor. Tren içi keyfi başka: kimisi odasını balonlarla süsleyip doğum günü kutluyor, kimisi kağıt oyunları veya okey oynuyor, kimisi ise bir bardak sıcak çay eşliğinde manzaraya dalıyor. Bir de fotoğraf tutkusu var; vagonlar adeta stüdyo gibi, her an kartpostallık karelerle dolu. Doğu Ekspresi’nin asıl farkı, geçtiği her durakta başka bir kültür, başka bir tat sizi karşılaması. İşte rotadaki duraklar ve öne çıkan güzellikleri:

Kayseri

Doğu Ekspresi’nin ilk önemli durağı Kayseri, tarihiyle olduğu kadar gastronomisiyle de ön plana çıkar. Pastırma ve sucuk dendiğinde akla ilk gelen şehir olan Kayseri, aynı zamanda mantısıyla ünlüdür. Şehrin geçmişi Hititlere kadar uzanır. Anadolu’nun kalbinde yer alan Kayseri’de Selçuklu mimarisinin izlerini görebileceğiniz kervansaraylar, camiler ve medreseler bulunur. Yolculuğun bu noktasında, özellikle Kayseri mantısı ve pastırmalı yemekler mutlaka tadılmalı.

Sivas

Anadolu’nun tarih kokan şehirlerinden biri olan Sivas, Selçuklu dönemine ait medreseleriyle ünlüdür. Çifte Minareli Medrese ve Gök Medrese, bu şehrin en bilinen eserlerindendir. Şehrin içinden geçen Kızılırmak’ın manzarası, kışın beyaz örtüyle kaplandığında büyüleyici bir görsel şölen sunar. Ayrıca Sivas köftesi, bu durağın lezzetlerinden biridir.

Erzincan

Doğa severlerin gözdesi Erzincan, Fırat Nehri ve yemyeşil vadileriyle ünlüdür. Kış mevsiminde karla kaplanan bu vadiler, tren yolculuğunun en etkileyici görüntülerini oluşturur. Erzincan tulum peyniri ve Erzincan baklavası, bu şehirde tatmanız gereken lezzetlerdir. Ayrıca şehrin çarşısında bakır işlemeleri ve el sanatları dikkat çeker.

Erzurum

Anadolu’nun en eski yerleşimlerinden biri olan Erzurum, tarihi dokusu ve kış kültürüyle Doğu Ekspresi yolculuğunun en özel duraklarından biridir. Cağ Kebabı, Erzurum mutfağının yıldızıdır. Oltu taşından yapılmış tespih ve takılar, buradan alınabilecek özel hediyeliklerdir. Şehrin simgesi olan ise Selçuklu sanatının nadide eserlerinden biridir.

Üç Kümbetler

Erzurum’un en dikkat çeken tarihi yapılarından olan Üç Kümbetler, Selçuklu mimarisinin zarif örneklerinden sayılır. 12. yüzyıldan kalma bu yapılar, karlar altında adeta bir masal diyarı gibi görünür. Fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler yakalanabilecek bir nokta.

Kars

Yolculuğun son durağı olan Kars, kültürel zenginlikleriyle büyüler. 19. yüzyılın sonlarında Rus hâkimiyeti sırasında inşa edilen taş binalar, şehre benzersiz bir mimari doku kazandırmıştır. Kars Kalesi, şehrin tepesinde tüm ihtişamıyla yükselirken, akşam üzeri kaleden şehir manzarası görülmeye değerdir. Burada kaz eti ve Kars gravyeri peyniri mutlaka tadılmalı.

Ani Harabeleri

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ani Harabeleri, “1001 Kilise Şehri” olarak bilinir. Orta Çağ’da önemli bir ticaret ve kültür merkezi olan Ani, karlar altındaki görüntüsüyle büyüleyici bir açık hava müzesi görünümündedir. Özellikle Ani Katedrali ve Taş Köprü, görülmeden dönülmemesi gereken yapılar arasında.

Çıldır Gölü

Kars’a yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Çıldır Gölü, kış aylarında tamamen donar. Donmuş göl üzerinde yapılan atlı kızak gezintileri, kar motoru ile gezinti ve buz üstünde balık avı, hayatınızda bir kez yaşayabileceğiniz eşsiz deneyimlerdir. Göl kenarındaki köylerde yöresel yemekler tatmak da bu turu unutulmaz kılar.

Sarıkamış Kayak Merkezi

Kristal karıyla ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi, Türkiye’nin en iyi kayak merkezlerinden biridir. Çam ormanları arasında uzanan pistler, hem profesyonellere hem amatörlere uygun. Kayak yapmasanız bile manzara için bile gidilmeye değer.

Katherina Köşkü

Sarıkamış’ta yer alan bu köşk, 19. yüzyılda Rus Çarı II. Nikola’nın eşi Katherina için inşa edilmiştir. Ahşap yapısı ve romantik mimarisiyle Sarıkamış’ın simgesi haline gelmiştir. Karlar içindeki görüntüsü ise masalsı bir atmosfer sunar.

Bu yolculuk bir tatilden çok daha fazlası. Gittiğiniz her yerde yeni bir hikaye, tattığınız her yemekte yeni bir kültür var. Doğu Ekspresi, kışın soğuğunu değil, içinizi ısıtan bir deneyimi anlatıyor. Eğer bu kış farklı bir şey yapmak istiyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.