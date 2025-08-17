Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen Alagadi Fest, 15-16 Ağustos 2025 tarihlerinde müzik, dans ve kültür dolu iki güne sahne oldu. Festival, Alagadi’nin eşsiz sahilinde binlerce kişiyi bir araya getirerek 7’den 70’e herkesin doyasıya eğlendiği yazın en renkli etkinliklerinden biri oldu.

Başkan Kırok: “Kültür ve sanat varsa, birlik de vardır, gelecek de vardır”

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Alagadi Fest, Alagadi’nin eşsiz sahilinde coşkuyla başladı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, etkinliğin çok kültürlü yapısına ve birliktelik mesajına dikkat çekti.

Başkan Kırok, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu yıl 3.sünü gerçekleştirdiğimiz Alagadi Festivalinde sadece yerli halkımızın değil, adamızı vatan kabul eden birçok ülkeden yabancı dostlarımızın kültürleriyle de tanışıyoruz. Farklı kültürler burada kaynaşıyor, ortak değerlerimiz bir araya geliyor. Bugün sahne alacak sanatçılarımız, dans gösterilerimiz ve halk danslarımızla festivalimize coşkulu anlar yaşatacağız. Çünkü biliyoruz ki; kültür ve sanat varsa, birlik de vardır, gelecek de vardır.

Bu festivalin gerçekleşmesine katkı koyan çalışma arkadaşlarıma, değerli sanatçılarımıza ve coşkuyu bizimle paylaşan siz değerli halkımıza teşekkür ediyorum. İki gün boyunca yaz aylarının en renkli festivallerinden birini hep birlikte yaşayacağız. Hepimize iyi eğlenceler diliyorum.”

Hayata geçirilen projeler tanıtıldı

Başkan Kırok, konuşmasında belediyenin büyük emekle hayata geçirdiği projelere de değindi. Görsel sunum eşliğinde tanıtılan projeler arasında:

Hz. Ömer Rekreasyon Alanı

Arapköy Halı Saha ve Park Projesi

Çatalköy Yaşam Parkı

Çatalköy Spor Parkı 1. Etap

Karaağaç Spor Parkı

Yeni Esentepe İlkokulu

Yeni Çatalköy İlkokulu

Çatalköy-Girne Çift Şerit Yol Genişletme Çalışmaları yer aldı.

Başkan Kırok, bu projelerin bölgeye değer kattığını ve halkın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

15 Ağustos Cuma: Murat Mermer ve Mustafa Ceceli coşturdu

Festivalin ilk günü kortej yürüyüşüyle başladı. Ateş ve Dans Show’un ardından İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Geceye damgasını vuran ise ünlü sanatçılar oldu. Murat Mermer enerjik performansıyla coşkuyu doruğa çıkardı, ardından sahne alan Mustafa Ceceli sevilen şarkılarını binlerce kişiyle hep bir ağızdan seslendirdi.

16 Ağustos Cumartesi: Işın Karaca’dan muhteşem final

Festivalin ikinci günü ise kültürel dans gösterileriyle başladı. Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu ve genç ekibin ardından Grup Otantik ve Sirtaki Dans Ekibi sahne aldı. Plaket takdiminin ardından festivalin finalini güçlü sesiyle Işın Karaca yaptı. Karaca’nın performansı izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Renkli Anlar, ortak coşku

İki gün süren festival, sadece bir eğlence değil; kültürlerin kaynaştığı, sanatın ve müziğin birleştirici gücünün ön plana çıktığı bir şölen olarak hafızalarda yer etti.