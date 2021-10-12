Kimine ‘istifa’ sebebi, kimine ‘makam’ (!)

“Dünyanın en genç başbakanı” demiştik!

Avusturya'da Başbakanlık koltuğuna oturduğunda henüz 31 yaşındaydı, Sebastian Kurz!

Buralarda, o yaşlarda halen “gençlik örgütü”nde mi oluyor gençler, yoksa “sıranı bekle, daha erken” diyerek avutuluyor mu emin değilim.

Gözümüz tuttu, genç başbakan istifa etti!

Neler oldu neler?

Polis, yolsuzluk iddiaları sonrasında Başbakan'ın ve partisinin ofisine baskın düzenledi (!)



“Avusturya Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Başbakan Sebastian Kurz ve yakın çalışma arkadaşları hakkında rüşvet, yolsuzluk ve halkı yanıltma gerekçesiyle soruşturma başlattı.”



Dünyanın hali işte!



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Peki, neydi "yolsuzluk" iddiası merak ettiniz mi?

Söyleyelim!

Maliye'nin imkanlarını kullanarak kimi düşünce kuruluşları, örgütler ve basına para aktarmıştı!



Avusturya'da henüz Maliye'nin ve memleketin imkânlarını kullanarak sanayi arsası dağıtmayı, yurttaşlık vermeyi, istihdam yapmayı, müşavir yaratmayı, emeklilik kıyağıyla kızkardeş, dayı, görümce üzerinden yeni mevkiler vermeyi bilmiyorlar (!)

Gençliklerine veriniz.

Belki zamanlar öğrenecekler (!)

“Bu çıkmazı sonlandırmak, kaosu önlemek ve istikrarı temin etmek için kenara çekiliyorum” diye konuştu Başbakan!

Çekildi.

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“Evden çıkamıyorsun normalde ama bakanlıkta tanıdık vardı, hallettik” diyen adamı anımsıyor musunuz, hani karantina yerine cafeye gitmişti. Yıllar evvel “yurttaşlığı” da usulsüz diye iptal edilmişti, herhalde, yeniden verildi.



Peki, özel jetle ülkeye gelen ve hiçbir izni olmadan, gümrük işlemi dahi yapılmadan, elini kolunu sallaya sallaya adaya gelenleri unuttuk mu?



Bu başarının mimarları yeninden “bakan” yapılarak ödüllendirildi ‘KKTC’de!

Ya Sebastian!

Yanlış yerde doğmuşsun sen!

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Sağlık Fonu’ndan harcamanın usulsüz olduğuna dair Sayıştay raporu var örneğin ama kimsenin de kılı kıpırdamıyor! Elektrik Kurumu’na “ihalesiz” alım yapılıyor ve üzerinden övünüyorlar bunun için…

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“Rüşvet, yolsuzluk ve halkı yanıltmak…”

Kimi ülkelerde “istifa” sebebidir.

Kimilerinde seçilme (!)

Tam da dün Başbakan, “seçim yasakları uygulanmadan seçim” istedi.

“Seçimlik” ne varsa dağıtabilsin diye!



Dünyanın dışında kalmış bu yalancı düzene niye sıkı sıkıya sarılıyorlar, anladınız mı şimdi?