Kim kaybetti Kıbrıs’ta?

Savaş kazandık öyle mi?

Toprak aldık.

Mal, mülk üleştik.

Ganimeti paylaştık.

Peki ya hayat?

Onu nerede bıraktık?

Kaybeden kimdi Kıbrıs’ta?

Bu soruyu geçiştirmeden, etrafından dolanmadan, kaçmadan soralım.

Yanıtını hayatın gerçeğinde arayalım.

Son iki sene üst üste turizmde rekor kırdı güney Kıbrıs. Yalnızca geçtiğimiz Eylül ayında 500 milyon Euro gelir elde ettiler turizmden…

Ocak–Eylül ayları arasındaki gelir, 2 milyar 972 milyon Euro olarak hesaplandı.

Yıllık gelir muhtemelen 4 milyar Euro’ya yakın…

Bu gelir içinde “kumar”ın payı milyonda bir bile değil!

İngiliz ve Alman turist arttı en fazla...

Biz unuturken yüzlerini...

“Dünya orayı tanıyor” diyeceksiniz. Haklısınız ama bir de şunu sorun, dünya burayı niye tanımıyor? Burası, tanınacak hâlde mi?

***

Aralık ayı enflasyonu güneyde 0,1.

Yanlış değil, virgül kaymadı.

Sıfır nokta bir.

Güneş panellerine dair istatistikler yayımlandı… 81 bin 204 ev, elektrik ihtiyacını güneş enerjisi ile karşılıyor.

“Her 6 evden biri” diyor Fileleftheros!

Avrupa genelinde en uygun “konut kredisi” güneyde…

Hani biz tartışıyoruz ya 1,4 milyon dönüm Kıbrıslı Rum mülküne çökmemize rağmen gençler ev alamıyor, ev sahibi olamıyor şimdi…

Hatta hayalini bile kuramıyor…

Konut kredisi diye açıkladıkları rakamları ödemeye tüm maaşı yetmiyor bir gencin…

Avrupa’nın lideri Kıbrıs, uygun koşullu kredide…

Güney!

Savaşta dövüldüler hani...

***

Savaş kazandık öyle mi?

Toprak…

Ganimet…

Mal, mülk…

Ama soruyu yeniden soralım:

Kaybeden kimdi?

On binlerce evi, atölyeyi, fabrikayı, tarlayı, oteli, okulu geride bırakıp gidenler mi?

Yoksa üzerine konan ama hiçbirini geleceğe dönüştüremeyenler mi?

Avrupa’nın en üst düzey yöneticileri güneyde sırayla boy gösterirken, kuzeyin gündemi 16 yaşında, belinde iki silah olan bir çocuk.

"Turist" diye gelmiş, galeri kurşunlamış.

Mahkemede söylediği cümle içimizi titretirken bir gerçeği de yeniden anımsatıyor:

“Annemi aramak istiyorum.”

Her fırsatta yüzünü annesine dönen ve “İçişleri Bakanı” olarak anılan adam, güvenli bir ülkeden söz ediyor.

Geçtim, nüfusu, “yurttaş sayısı”nı dahi açıklamaktan aciz!

Kaç kez af kararı almış…

“Turist” diye gelen ama ülkede yerleşen kaçakları affediyor.

İkamet ya da çalışma izni olmayanları affediyor.

Suçluları affediyor!

Kaçakları affediyor!

Talimat geldikçe affediyor ama sonra güvenlikten söz ediyor.

Kontrolsüz ve plansız nüfusu teşvik eden zihniyet, şimdi söz oyunlarıyla kendi anlatma derdinde...

***

Bir yanda tam bir mafya düzeni gelişiyor, özgürlükleri kısıtlayacak yeni yasalar hazırlanıyor, dünyayla aramızdaki mesafe açıldıkça açılıyor.



Hemen yanımızda gelişim, dönüşüm, medeniyet...



Hep bir “mağduriyet” masalı üzerinden ve milliyetçiliğin kodlarıyla bakıyoruz dünyaya…

Alt yönetim anlayışını yıkamıyoruz.

Toplumsal bir kibir, görgüsüzlük, inkâr…

***

Savaş kazandık öyle mi?

Hayatı yitirdik!

Kaybeden kimdi Kıbrıs’ta?

Söyleyiniz!

Hem de milyon dönüm mülke, konuta ve tarlaya, fabrikaya ve otele, atölyeye ve ganimete rağmen…

Kim?