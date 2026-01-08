Kıbrıs Cumhuriyeti gidiyor Mersin’e, KKTC ne yazık ki gidemiyor tersine!

Kıbrıs Cumhuriyeti ismiyle Kıbrıslı Rumlar giderken Mersin’e; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla Kıbrıslı Türkler, ne yazık ki gidemiyor tersine!

-*-*-

Keşke “tersine” bile gidebilsek!

Çakıldık kaldık!

Ve çakıldığımız yerde, tükeniyoruz!

-*-*-

Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla şu anda Avrupa Birliği’ne başkanlık yapıyor…

Dünya’nın en önemli liderleri ülkede misafir, ağırlanıyor…

Neler konuşuluyor neler!

-*-*-

Kıbrıslı Türkler mi?

Kıbrıslı Türkler galeri kurşunlaması meselesini tartışıyor!

“Acaba neden?” diye soruyor insanlar!

“Kara para” falan diyor yorumlayanlar!

-*-*-

Ve Kıbrıslı Türkler, kendi aralarında dedikodu yapıyor; siyaseten!

Mesela diyorlar ki, “haftaya Cevdet Yılmaz gelecek, hükümette değişiklik olabilir!”

-*-*-

Kurucu ortağı olduğumuz ve 3 yılda kovulduğumuz ya da kaçtığımız - ki bu da tam netleşmiş değil – Kıbrıs Cumhuriyeti bir Dünya Devleti!

-*-*-

Bayrak, vatan, şan, şeref, şehit, cami, ezan edebiyat güzellemeleri ile kurduğumuz KKTC, “Banana Cumhuriyeti!”

-*-*-

Aaaaaa bakar mısınız, bu hain, bu Rumcu, bu satılmış kalem yüce devletimize “Banana Devleti” dedi!

Gardaccığım, ne deyim?

Hadi kızmayın, “külliyeden devlet” dedim!

İdare edin!

Bakın enfes bir külliyemiz oldu; camisi mükemmel, parkı şahane, bahçesi güzel, binalar görkemli, mahkeme de geliyor, meclis tamamdır, başkan yerinde, bayraklar gökte!

-*-*-

Ama yiğidi öldürün hakkını yemeyin; Mağusa’da Ruh Sağlığı Merkezi açılmış!

Darısı öteki beş ilçenin başına!

Çok ihtiyacımız var!

Çünkü bizi ya ülkeden kaçırarak, ya da keçileri kaçırtarak tüketmek üzeresiniz!

Ma gardaş sen hangi ülkede yaşan?

Bir arkadaşımın nefis bir cafesi var!

Ama cafenin jeneratörü yok!

-*-*-

Geçenlerde, KKTC’de günlük yaşamın gayet alışılmış bir durumu hasıl oldu!

Elektrikler, hiçbir haber vermeksizin kesildi!

-*-*-

Haliyle cafe stop!

-*-*-

Ve yine haliyle cafenin işletmesinden sorumlu arkadaş ne yaptı?

Kıb – Tek’i aradı!

Otomatik yanıtta “yanıt” yok!

Yani “bugün elektriği kesilecekler listesi”nde, o bölgenin adı geçmiyor!

-*-*-

Israrlı, sürekli, bıkmadan aramalar neticesinde en nihayet bir “cevap verene” ulaşıldı!

-*-*-

Ve arkadaş, telefona cevap veren kişiye şu soruyu sordu:

Alo, ben filanca cafeden arıyorum, elektriklerimiz kesildi, acaba ne zaman tekrar elektriğimiz olacak?

-*-*-

Yanıt:

Ma gardaş, sen hangi ülkede yaşan? Ne alman bir jeneratörcük?

Çocuk be çocuk!

Tamam hiç acımadı sıktı!

Tamam büyük bir suç işledi!

Tamam bu ülke sorma gir hanı oldu!

Tamam bu işin dingili de koptu!

Tamam, tamam, tamam da çocuk be çocuk!

-*-*-

Medya Etik Kurumu’nu kutlarım… “… çocuğun yakalanarak adli sürece dahil edilmesinden itibaren, artık öncelik çocuk haklarının korunmasına verilmelidir. Bu aşamadan sonra açık kimlik bilgileri ve görsellerin yayından kaldırılması hem hukuki hem de etik bir zorunluluktur” açıklamasını yaptı…

-*-*-

Aranırken fotoğraflarını yayınladınız; sıkıntı yok!

-*-*-

“Başkalarına örnek olsun, görüntüleri de ismini de yayalım” diyerek mahkemede gözünün içine kamera sokmak; “çekme abi” dedirtmek, yüzünü örtmeye çalışmasını görüntülemek, mahkemede “annemi aramak istiyorum” demesini dinlemek…

-*-*-

Emin değilim!

-*-*-

Haddimi aşmak gibi olmasın ama yaptığınıza “gazetecilik” denmez; bundan eminim!

Tottenham yine kaybetti; Kıbrıs sorununu mu düşüneceğim!

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz Çarşamba günü Lefkoşa’da Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin Avrupa Birliği için “mutlak bir öncelik” olmaya devam ettiğini söyledi…

-*-*-

Mesaj net!

-*-*-

Eski Komiser Johannes Hahn’ı AB’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atama kararını hatırlatan Ursula von der

Leyen, Brüksel’in bu konuya verdiği önemin altını çizdi.

-*-*-

2026 yılının “yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’a doğru yenilenmiş bir ivme” getirebileceğine dair umutlarını dile getirdi.

Buna da diyeceğim yok!

Buraya kadar tamam!

-*-*-

Ancak Ursula von der Leyen, “pek anlayamadığım” bir şekilde Grönlend – Kıbrıs bağlantısı kurdu…

-*-*-

“… işbirliğinin çatışmadan, hukukun güçten daha güçlü olduğu”nu da hatırlatırken, şöyle de bir cümle dile getirdi:

“Bu ilkeler yalnızca Avrupa Birliği için değil, aynı zamanda Grönland için de geçerlidir ve Kıbrıs’ın dönem başkanlığına benzersiz bir ahlaki otorite katmaktadır…”

-*-*-

Ne demek istedi?

Trump sana söylüyorum, Erdoğan sen anla mıydı yoksa Erdoğan sana anlattım, belki Trump da işitir!

Türkiye Dışişleri çözsün!

-*-*-

Bana neeee!

Tottenham yine kaybetti, bırakın lütfen, benim başka derdim yok!

Kıbrıs’mış, Grönland’mış!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskyy, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB başkanlığının başlaması töreni nedeniyle Kıbrıs’taydı… Güney tarafta… Zelenskyy, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulides ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi… Ne olmuş yani? Biz de aynı saatlerde oto galeri kurşunlaması ile ilgili tedbirleri konuşacaktık!