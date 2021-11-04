Kim değil, Ne!

UBP’nin yeni başkanı Faiz Sucuoğlu, yeni erken seçim hükümetini bugün veya yarın Tatar’a sunabilir gibi bir beklenti var.

Olabilir tabii, sunabilir ama bu hükümetin de azınlık hükümeti olacağını söylüyor Faiz Sucuoğlu…

Peki ama zaten Meclis’in toplanamaz duruma geldiği, her gün bir diğer güne ertelenen Meclis’in durumu da kurulması düşünülen yeni hükümet gibi azınlık hükümeti değil miydi?

Sucuoğlu yine aynı model bir azınlık hükümeti modelini göze alabilir mi?

Görüştüğü bütün partilerle neredeyse aynı görüşte olduğu açıklamasını yapan ve bütçe, seçim yasası ve en erken zaman konusunda uzlaştıklarını açıklayan Sucuoğlu yine eskisi gibi bir azınlık hükümeti modelinde bunları nasıl yapacak?

Belki meclis genel kurulunu çoğunluk buldurup açtırabilir ama komitelerde yasa yapma yetisini nasıl yakalayacak?

Böyle bir azınlık hükümeti modelinde söz konusu komitelerde sadece UBP’nin temsilcisi olacağına göre yasa yapabilme, komiteden geçirebilme becerisi olamayacak.

Bunlara baktığımızda bugün veya yarın açıklanması beklenen yeni hükümet modelinde UBP ile DP’nin yanında Halkın Partisi’nin bulunması çok da beklenmedik bir durum olmaz bana göre…

Böyle bir durumda hem meclis genel kurulunun daha rahat açılabilmesi hem de komitelerde çoğunluk sağlaması mümkün olabilecektir.

Aksi takdirde sadece meclisin açılmasında bile destek verme konusunda Bertan Zaroğlu’na veya Erhan Arıklı’ya veya DP’de olup olmadığı belli olmayan Serdar Denktaş’a ne kadar güvenebilir!

Öte yandan HP’den ayrılan, önceki azınlık hükümetine destek veren, şimdi UBP’ye geçtiklerini söyleyen ama bir şekilde tatmin edilmezlerse Genç ve Büyükoğlu’na ne kadar sırtını dayayabilir!

Erken seçime olası üç aylık bir süre olacak olsa da bu üç aylık süreyi rahat bir şekilde geçirmek istemez mi Faiz Sucuoğlu!..

UBP-HP hükümet modeli üç aylık da olsa daha sağlam bir hükümet modeli gibi görülüyor aslında ama tüm bunlara rağmen Sucuoğlu, çok sesli bir hükümet olmasını tercih etmeyip yine de böyle bir azınlık modeli, yani sesi çok çıkmayan Ataoğlu başkanlığındaki DP’yle birlikte kuracağı ve kendi vekillerine büyük bir oranda bakanlık vereceği bir hükümet modeliyle devam etmek isteyebilir.

Yine Sucuoğlu, bütçe ve erken seçim konusunda muhalefetin desteğini alacağı ve meclisin açılmasında sorun yaşamayacağı düşüncesiyle de böyle bir azınlık hükümetini açıklayabilir.

Şöyle veya böyle umarım model ne olursa olsun, hükümete kim girerse girsin bütçenin görüşüleceği, seçim yasası değişikliğinin ve erken seçimin yapılacağı bir hükümet modeli olur…