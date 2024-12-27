Kıbrıs’ta “çözümcülus ördekus” cinsinin yok olmama kavgası!

Kıbrıs’ta bir sorun var!

Görüntü olarak bu sorun, Ortodoks Kıbrıslı Rum toplumu ile Müslüman Kıbrıslı Türk toplumu arasındaymış gibidir…

Ama değil!

-*-*-

Görüntüyü az daha derinleştirirsek, bu sorun, Türkiye’nin her türlü stratejik üstünlük iddiası ile alakalı bir sorun olarak karşımıza çıkabilir!

-*-*-

Veya en derine gidersek; Türkiye’den de büyük balıkların, bölgedeki yutuş ya da iştah duygularına falan da rastlarız!

-*-*-

Haaa Kuzey tarafa bakarsak, mevcut nüfusun “çok iddialıyım” yüzde 75’ten fazlası, ne Kıbrıs sorununu bilir, ne ilgilenir, ne de umurundadır!

-*-*-

Kuzey’de tam bir karmaşa, tam bir keşmekeş, tam bir belirsizlik, tam bir vurgun, tam br çirkef, tam bir çökmüşlük, tam bir corruption söz konusudur ve “çalan çalana, götüren götürene” bir görüntü nettir!

-*-*-

Haliyle Kuzey Kıbrıs nüfusunun – yani KKTC adı verilen topraklarda yaşam süren vatandaş olsun ya da olmasın tüm kitlenin “çözüm” diye bir derdi kesinlikle kalmamıştır!

-*-*-

Küçük sayılmayan ve gerçek vatandaşlardan oluşan önemli bir kitle iki günden beri sokaktadır!

Ancak mevcut kukla hükümet ve onların oynatıcıları ile geriye kalan tüm Kuzey Kıbrıs insanları, yapılan eylem ya da grevlerin bile farkında değildir!

-*-*-

KKTC’de mutlak talan, mutlak işgal ve hala ganimet düzeni apaçıktır!

-*-*-

İşte bu ahval ve şerait içerisinde, efendim Dünya’da bir çok çevre “Kıbrıs sorununun çözümünü istiyor” diye heveslenmek, KKTC’deki “işgaliyeci” kesimin zerre kadar umurunda değildir!

-*-*-

Mesela, çok önemli bir mesaj verildi geçen gün…

Katolik Dünya’nın bir numaralı figürü olan Papa Francis, Noel mesajında Kıbrıs sorununa da değindi…

Gazze’de, Ukrayna’da savaşın – ölümlerin durmasını istedi…

-*-*-

Kıbrıs’ta da “… bölünme duvarlarının” yıkılmasından bahsetti…

2025 yılında, "… Karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulunması umudum var, tüm Kıbrıslı toplulukların haklarına ve onuruna tam saygı içinde bölünmeye son verecek bir çözüm”den söz etti!

-*-*-

Rum Hükümet Sözcüsü Letymbiotis, Papa'nın Noel mesajında yeniden birleşmiş bir Kıbrıs ve barışçıl ortamda bir arada yaşamayı teşvik eden referans eklemesinin, “Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulma çabalarımıza güçlü bir destek mesajı gönderdiğini” söyledi…

-*-*-

Letymbiotis, “… Papa gibi uluslararası bir figür tarafından Kıbrıs sorununa barışçıl bir çözümün öneminin tanınması, sorunun uluslararası görünürlüğünü artırıyor ve özellikle bu zaman diliminde, yaklaşan çok taraflı toplantı göz önüne alındığında, BM Genel Sekreteri'nin çabalarını vurguluyor" dedi.

-*-*-

Letymbiotis, “Papa’nın açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz” dye ekledi ve şunları söyledi:

“İnsan haklarına ve uluslararası hukuka saygı göstererek, her zaman BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak, barışçıl ve birleşik bir Kıbrıs inşa etmek için aynı özveri ile çalışmaya devam edeceğiz.”

-*-*-

Biz mi?

Efendim biz şu anda Tayyip Erdoğan ve Cevdet Yılmaz’la sıkı ilişkiler içerisinde, Kıbrıs Türk toplumunda “çözümcülus ördekus” cinslerini daha yoksullaştırmak, ezmek, onları doğal ortamlarından kovup, “umursamazus – yerleşikus – tamikimezus - ganimteçisus” cinsi ördekleri çoğaltmaktan başka işle ilgilenmiyoruz!

-*-*-

“Umursamazus – yerleşikus – tamikimezus – ganimteçisus”ların sözde cumhurbaşkanı ve başbakanı acaba kim olmalı?

Anketler yapıyoruz!

“Ersin beyin işi bitti, Ünal beyin süresi doldu” diyerek, yeni planlar, yeni adaylar belirlemeye çalışıyoruz!

-*-*-

Merrrry Christmas, ho ho ho, mutlu Noeller bullim, mutlu Noeller ho ho ho!

-*-*-

Ne mutlusu?

Kanlı değil miydi Noel?

Algı, dezenformasyon, manipülasyon devam tabii ki da gene!

-*-*-

Bu kafir çözüm yanlıları domuz yemek istiyor!

Oysa kul hakkı ve KKTC’de avanta yemek daha lokum be canım!

Aynen devam!

Sendikalar ayaklanmış mı?

Boş verin o cinsi!

“Umursamazus – yerleşikus – tamikimezus – ganimteçisus”lar çooook daha kalabalık!

Bize onlar oy verecek!

Kuklaları protesto ediyoruz, kuklacıya ses yok!

Eylemden, grevden gözlemler…

Son yıllardaki en kalabalık eylem olduğu konusunda birçok kişi hemfikirdi…

Hedef yanlıştı!

Yüzler KKTC Meclisi’ne dönüktü; sırtlar TC Büyükelçiliği’ne!

Tam tersi olmalıydı!

-*-*-

Neden tam tersi olmalıydı?

Çünkü hükümetin “tedbir” diyerek Meclis’e getirmeye çalıştıkları, Türkiye’deki yönetenlere verilmiş sözlerle alakalıydı!

Kuklaları protesto ediyoruz, kuklaları oynatan kuklacıya ü-ses yok!

-*-*-

Hedef, ekonomik tedbir ya da tasarruf değil aslında…

Hedef, ayakta kalan son sendikaları ve üyelerini parçalamak, bölmek, susturmak ve köleleştirmektir…

-*-*-

Ve sosyal medya yorumlarından elde ettiğim izlenim de şudur; ülkedeki yüzlerce kişi, devlet memuruna saldırıyor…

Aralarında saldırtılanlar da olması, çok dikkat çekici!

Hedef, toplumu bölmek; Kıbrıs Türk toplumunu bitirmek, ezmek!

-*-*-

Hayırlı eylemler, hayırlı grevler dilerim!

Umarım sonuç istediğiniz gibi olur yoldaşlar!

Hükümet ne yapmalı?

Naçizane görüşümdür!

Bu yazıyı yazarken toplantı halindeydiler!

Hükümete ne yapması gerektiği konusunda ben de akıl vermek istiyorum!

Ünal abi ve değerli kabine üyeleri…

Ya bizi bitirin, ya da yalakalığa devam edin!

Seçin birini!

Yalakalığa devam mı yoksa toplumunuzun tükenişini durdurmak mı?

Gerisi laf kalabalığıdır!

Faşizmdir!

Sendikalar ve muhalefet ne yapmalı?

Naçizane görüşümdür!

Bu yazıyı yazarken eylem devam ediyordu!

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Ferhan Şensoy’un bir sözünü hatırlattı…

Bu sözde, muhalefetin, sendikaların ve toplumun ne yapması çok açık dille ifade ediliyordu:

““Çok faşist bir yağmur yağıyor, sanırım bir kocaman şemsiyenin altında toplanmanın zamanı.”