Federal Kıbrıs’ta Vatandaşlık Hakları

Not: Bugünkü SalamisTartışmaları köşesinde Nikoletta Charalambidou’nun görüşlerine yer veriyoruz.

İnsan Hakları ve bu hakların, içinde bulunulan siyasal sistem türü ne olursa olsun, herhangi bir anayasal düzende mümkün olan en yüksek düzeyde korunması, hukukun üstünlüğüne dayanan her demokratik toplumun vazgeçilmez bir unsurudur.

Federal Kıbrıs devletinin kurulması durumunda, insan haklarının korunmasına ilişkin olarak dikkate alınması gereken temel konular, çeşitli hak kategorileri ve devlet yetkilileri için ortaya çıkan yükümlülüklerle ilgilidir. Bunlar, çeşitli hakların en iyi şekilde korunabileceği düzeyin yanı sıra hakların kategorisine bağlı olarak bu hakların korunması sorumluluğunun nerede olduğu konularını da içerir. Buna ek olarak, Kıbrıs her zaman iki toplumlu bir devlet olduğundan, Kıbrıs'taki diğer azınlık topluluklarıyla ilişkili olarak, azınlık hakları da dahil olmak üzere kolektif veya topluluk haklarını ele almak ve tanımlamak önemlidir. Ancak bundan önce, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1960 Anayasası bağlamında insan haklarının korunmasına ilişkin mevcut durumun ortaya konulması önemlidir.

1960 Anayasası Kapsamında İnsan Haklarının Korunması

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1960 Anayasası (II. Bölümde) tüm vatandaşlar için geçerli olan temel hakların bir listesini içerirken, yabancılara ilişkin olarak Anayasa, yabancılara uluslararası hukuka uygun davranılması gerektiğini öngörmektedir. Ancak Yüksek Mahkeme'nin ilgili yorumları, belirtilen tüm anayasal hakların sonuçta yabancılar için de geçerli olması gerektiğini ortaya koymuştur.

Anayasada öngörülen haklar temel olarak medeni ve siyasi hakları içermektedir. Ne yazık ki anayasa, istihdam ve eğitime erişim hakkı dışında ekonomik, sosyal ve kültürel haklara yer vermiyor. Kıbrıs AB'ye üye olduktan sonra medeni ve siyasi haklar büyük ölçüde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS) sağlanan hakları yansıtmaya başladı; bazıları Anayasa kapsamında daha geniş bir korumaya sahip oldu (mülkiyet hakkı gibi) ve bazıları Yüksek Mahkeme tarafından AİHS ile aynı seviyede koruma sağlayacak şekilde yorumlanmıştır.

Anayasanın, en azından ayrımcılık söz konusu olduğunda topluluk haklarını açıkça tanıdığını belirtmek önemlidir. Örneğin, 6. Madde, iki toplumdan herhangi birine veya bu toplumların herhangi birine mensubiyeti nedeniyle herhangi bir kişiye karşı ayrımcılığı yasaklamaktadır. Bu, herkese eşit muameleyi güvence altına alan genel ayrımcılık karşıtı maddeye ektir. Siyasi haklarla ilgili olarak, devlet kurumlarına siyasi katılım anlamında Anayasa, tüm hükümleriyle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki toplumlu karakterini yansıtmaktadır.

Siyasi haklar açısından Anayasa, her vatandaşın her türlü seçimde oy kullanma ve seçme/seçilme hakkını korur.

Dini azınlıkların her biri, başlangıçta Cemaat Meclislerinde, şimdi de Temsilciler Meclisi'nde seçilmiş bir temsilciyle temsil edilme hakkından yararlanıyor. Kilise ve Evkaf ise, mülkiyet hakları konusunda genişletilmiş korumadan yararlanıyor.

Şunu da eklemek gerekir ki, insan haklarının korunması Anayasa'da belirtilen haklarla sınırlı değildir; Kıbrıs Cumhuriyeti yargı yetkisi altındaki herkese uluslararası insani koruma kapsamında koruma sağlayan birçok uluslararası insan hakları sözleşmesini onaylamıştır. Aradaki fark, Anayasa'dan üstün olan AB anlaşmaları ve ikincil AB hukuku dışında, Anayasa'nın yabancı anlaşmaların yerine geçmesidir. Bu nedenle, insan haklarının anayasal olarak korunması, insan hakları ihlallerine ve suiistimallerine karşı önemli bir savunma olmaya devam etmektedir.

Federal Kıbrıs'ta İnsan Haklarının Korunması

Federal Kıbrıs'ta insan haklarının korunmasını tartışırken Anayasa düzeyinde hangi hakları korumak istediğimizi ve bunların nasıl korunmasını istediğimizi tanımlamak önemlidir. Bu konu aynı zamanda Federal Devletin ve kurucu devletlerin yetkileriyle de ilgilidir. Bununla birlikte, insan haklarını koruma ve koruma yükümlülüğünün hem federal hem de oluşturucu devletlere ait olduğu rahatlıkla söylenebilir. Örneğin, federal yasaya tabi bir suçla itham edilen ve federal kurumlar tarafından kovuşturulan bir kişi, federal ceza hukukunun yetki alanına giren kurucu devletlerin yasaları kapsamında suçlanan bir kişiyle aynı haklara ve korumaya sahip olmalıdır.

İkinci bir konu, Anayasal düzeyde hangi insan haklarının korunmasını istediğimizle ilgilidir?

a. Geleneksel sivil ve siyasi haklar?

b. Sosyal, ekonomik ve kültürel haklar mı yoksa bunlardan bazıları mı?

c. Yeni nesil haklar (çevre, veri koruma, sığınma vb.)?

d. Grup/Topluluk hakları?

İnsan hakları normlarının çeşitli uluslararası sözleşmeler aracılığıyla genişlediği ve aynı zamanda insan hakları normlarının uluslararası mahkemeler ve komiteler tarafından yorumlandığı ve ayrıca iklim değişikliği, göç ve yoksulluk gibi modern toplumların karşı karşıya olduğu birçok zorluk göz önünde bulundurulduğunda, bu hakların mümkün olan en üst düzeyde (açıkçası Anayasa Mahkemesi düzeyinde) korunması gerektiği ileri sürülmektedir. Ayrıca topluluk haklarının da korunması ve özellikle topluluğa üye olma temelinde ayrımcılık yapılmaması konusunda tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Bir diğer konu ise bu hakların nasıl korunması gerektiğidir. Bir olasılık, Annan Planı'ndaki yaklaşımın aynısını takip etmektir; yani temel hakların her üç Anayasada da korunması ve Federal Hükümet ile kurucu devletlerin yetkilerine bağlı olarak koruma düzeyi ve kapsamına ilişkin farklı yükümlülükler getirilmesi yoluyla. Ancak bu, sonuçta her bir anayasa kapsamındaki koruma düzeyine ilişkin sorunlar, federal ve kurucu devletler arasındaki yetkilerin açıkça sınırlandırılmadığı durumlarda çakışmalar ve/veya karışıklıklar vb. yaratabilir.

Diğer bir olasılık da Federal Anayasanın, koruma yetki ve yükümlülüklerinin nerede olduğuna (yani federal hükümete veya kurucu devletlere) bakılmaksızın, korunması gereken tüm insan haklarını içerebilmesidir.

Kıbrıs'ta yaşayan tüm vatandaşların ve Kıbrıs'ta ikamet edenlerin korunma düzeyinin aynı olabilmesi için ve federal ve kurucu devletler, Kıbrıs'ın her yerinde insan haklarından etkili bir şekilde yararlanılması ve bu hakların korunmasını sağlamak amacıyla, insan haklarını etkileyen mevzuatlarını birbirine yakınlaştırma yükümlülüğüne sahip olmalıdır.

Bu, tüm insan haklarının federal Anayasa yer aldığı ve hem Federal Hükümetin hem de Eyaletlerin bunları koruma yükümlülüğünün bulunduğu Almanya'nın izlediği modeldir. Federal Almanya anayasası aynı zamanda Federal devlet ile Eyaletler arasındaki yetkileri belirlemektedir.

Nikoletta Charalambidou

Bu makale, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Anayasa Sorunlarında Ortak Fikirlerin Geliştirilmesi" başlıklı iki toplumlu bir araştırma projesi sırasında tartışılan konulara ilişkin yazarın kişisel görüşlerini içermektedir, ve makalenin içeriğinin mutlaka Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıttığı ileri sürülemez.