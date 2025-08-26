Kıbrıs’ta cazın kalbi yine Paradise Caz Festivali’nde attı

Kıbrıs’taki en köklü özel girişim caz organizasyonu olan Paradise Jazz Festival bu yıl yine yurtdışından ve Kıbrıs’tan seçkin müzisyenlerin buluştuğu unutulmaz iki günlük programla 25.yaşını kutladı. Çeyrek asırı geride bırakan festival geleneksel hale gelen Baf’ın pitoresk Gialia(Yalya) köyündeki yeşille mavinin aynı fotoğraf karesi içine geçtiği güzel Val's Place'de bu yıl 22 Ağustos Cuma ve 23 Ağustos Cumartesi günleri yapıldı. 25 yıllık geçmişe sığan konservatuvar okuyan öğrencilerden Kıbrıs’ın caz ustalarına ve uluslararası üne sahip sanatçılara kadar farklı kültürlerden, geçmişlerden ve tarzlardan 236 müzisyenin 135 gösterisine bu yıl 5 yeni performans daha eklendi.

MURAT OBENLER



Festival iki günde toplam 5 performansta 30'dan fazla müzisyeni ağırladı

Bu yılki iki günde toplam 5 performansta 30'dan fazla müzisyeni ağırlayan festival kutlamalarında 3 Kıbrıslı sanatçının Barselona’dan gelen yetenekli İspanyol müzisyen Xavi Castillo ve ekibiyle mükemmel iş birliğiyle toplamda yedi müzisyenden oluşan grup Joan Miro'nun müzikal portresini sundu, Limassol Jazz Syndicate’nin ünlü caz şarkıcısı George Kalopedis'in de katılımıyla Altın Çağ 20'lerden 70'lere kadar en iyi klasik caz ve swing şarkılarını seslendirdi, Kickers Band Quintet gitar, kontrbas ve davuldan oluşan bir üçlüye eklenen tenor saksafon ve Hammond orgundan oluşan zengin enstrüman çeşitliliği ile funk ve Brezilya stillerinin ritimlerinden rock'ın sınırlarına ve füzyonun inceliklerine kadar çeşitli etkileri bir araya getiren ve hepsi de cazın derinliklerine kök salmış şarkıları özgürlüğü ve doğaçlamayı kucaklayan güçlü ve melodik bir soundla icra etti, yine Kıbrıs’tan Macumba ise Afro-Küba ve Brezilya ritimlerini modern caz estetiğiyle harmanladığı bir performansla festival alanında adeta tozu dumana kattı. Katılımcıların şarkılara eşlik ettiği ve tanınmış perküsyoncu Vasos Charalampous’un da ekipte yer aldığı performansta dans eden çiftlerin sayısı da müziğin ritmimin insanlar üzerindeki güzel etkisine bir gösterge oldu.

Festivalin en keyifli performanslarından birisi de Kıbrıstan genç yetenek Daphne Koulas'ın seslendirdiği iki piyano eserlik dinletisi oldu. Son birkaç festivalde icra ettiği müziklerle yeteneğini sergileme imkanı bulan genç Daphne orgu ile biri özgün bestesi, diğeri ise Manos Hadjidakis'in "Giokondas's Smile" adlı eseri olmak üzere iki eseri icra etti. Her gece, katılımcı müzisyenler ve prodüksiyon tarafından organize edilen Jam Sessions ise yine festivalin en sürprizli ve sosyal kısmı olarak hafızalarda yer etti.

Xavi Castillo 3 + 4 - "Joan Miro'nun Müzikal Portresi" Kıbrıs galasını festivalde yaptı

Festivalin en heyecanlı kısmı Xavi Castillo 3 + 4 - "Joan Miro'nun Müzikal Portresi" adıyla Barselonalı kontrbasçı Xavi Castillo’nun İspanyol-Katalan Sürrealizminin önemli figürü de olan gerçeküstücü sanatçı Joan Miró'nun portresini çizdiği performansı oldu. Basit bir müzik resminden öteye geçildiği ve bestecinin, Miró'nun önemli eserinin bir aynası veya ressamın çizgilerinin ve renklerinin fon müziği olmaya çalışmadığı "Joan Miro'nun Müzikal Portresi" küçük ve samimi bir jest olarak bir kartpostal gönderen biri gibi müzikseverlerin zihnine nüfuz ediyor. Besteci albüm haline de getirdiği projesi ile Katalan sanatçının eserleri ve resimlerin onda uyandırdığı hisler hakkındaki içsel duygularını paylaşıyor. Castillo çalışmasını Miró'nun sanatını tanıma ve anlama biçimi olarak tanımlıyor. Gecede caz ve klasik müzik bu duyguları ifade etmek için adeta el sıkışıyor ve bir yaylı çalgılar dörtlüsü ve bir caz üçlüsü (Kemanda Artemisia Vasiliou ve Irene Hatzisofokleous, viyolada Laura Jover, çelloda Marta Pons, piyanoda Christos Yerolatsitis vurmalılarda Karles Pérez ve kontrabasta Xavi Castillo’dan oluşan ekip) enstrümanlarıyla Miro'nun evrenine dalıyor.

Efstathiou: “25 yıldır festivale katılan tüm sanatçılara,sponsorlarımıza ve izleyerek destek veren tüm caz severlere teşekkür ederim”

Festival kurucusu ve direktörü Socratis Efstathiou festivalin 25. Yıldönümünde yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Bugüne kadar festivalimize katılan ve adanın kültür dünyasına değerli eserler bırakan sanatçılarımıza teşekkür etmek için kelimeler yetersiz kalıyor. Bu zor zamanlarda bize saygın festivaller sunmamıza yardımcı olan manevi destekleri ve maddi katkıları için sponsorlarımıza büyük bir teşekkür borçluyuz. Festivali gerçeğe dönüştüren Medochemie, Ahead Music, Filokypros, Island-Oil Holdings, Oleg ve Natalia Pukhov, Loverlight, Tsiakkas Winery, Sound & Beyond ve medya sponsorumuz RIK’e de çok teşekkür ederiz. Bugüne kadar 236 müzisyenin 135 gösterisine ev sahipliği yapan bu etkinliği en iyi şekilde organize etmemize yardımcı olan tüm gönüllülere de büyük bir teşekkür borçluyuz.”