Cyprus Forum’da konuşan Kıbrıs Cumhuriyeti başkanlık seçiminin üç önemli adayı, Kıbrıslı Türklerle güçlü işbirliği mesajı verdi.

Lefkoşa’nın güneyinde Cyprus Forum’da izleyici karşısına çıkan Andreas Mavroyiannis, Averof Neofytou ve Nikos Christodoulides, Kıbrıslı Türklere yönelik mesajları ile dikkat çekti.

Üç isim de “çözüm, işbirliği ve güvenliği” öne çıkardı.

Cyprus Forum, çok sayıda farklı paneli, anında Türkçe çeviri imkanıyla sundu, Nicosia Municipal Theatre (Lefkoşa Belediye Tiyatrosu) Salonu gün boyunca önemli bir düşünce fırtınasına tanıklık etti.

Kıbrıslı Rum liderliğine aday üç ismi de ilk kez izleme imkanı bulduk, Kıbrıslı Türklere yönelik mesajlarını dinledik.

Andreas Mavroyiannis, “Kıbrıslı Türk toplumunun güvenini kazanmalıyız, bunu kaybettik” dedi, Kıbrıslı Türk toplumu için özel bir merkez kurularak, eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını istedi.

Averof Neofytou, Kıbrıs’taki Türkiye etkisine dikkat çekti, “Kıbrıslı Türklerle uzlaşmak yetmez, Türkiye kilit bir rol oynuyor” dedi ve vurguladı:

“İki ayrı devlet siyaseti Kıbrıslı Türkler de biliyor ki mümkün değil. Adanın kuzeyi Türkiye ile birleştirilmek isteniyor.”

Seçimi kazanmaya en yakın aday olarak gösterilen Nikos Christodoulides, “Kıbrıslı Türk toplumuna daha fazla yatırım yapmalıydık” itirafını yaptı, “Kıbrıslı Türklere güçlü bir işbirliği mesajı vermeliyiz, Türkiye’nin etkin kontrolünden onlar da rahatsız” dedi.

Neler söylediler, özetleyelim…

Andreas Mavroyiannis: Kıbrıslı Türk toplumunun güvenini kazanmalıyız

“Toplum sosyal politikalar başta olmak üzere değişim ve şeffaflık istiyor.

Değişim, barışçıl ve güvenli bir gelecek demek. Ya Kıbrıs sorununu çözeceğiz ya da dikenli teller içinde sıkışarak kalacağız.

Kıbrıslı Türk toplumunun güvenini kazanmalıyız; böylesi bir güven vardı, kaybettik. Siyasi manevralar çözüm için yetmiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile birlikte hareket etmeliyiz.

Kıbrıslı Türk toplumu için özel bir ofis ya da merkez kurularak, eşitsizlikler ele alınmalıdır. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hizmetlerinden eşit oranda yararlanamayan Kıbrıslı Türklere bu imkanı vermek zorundayız.

Avrupa Birliği’ne ortak katılım da son derece önemlidir. Kıbrıslı Türklerin çoğunluğu kapsamlı çözümden yanadır, bu seçenek mümkündür.

Averof Neofytou: Adanın kuzeyi Türkiye ile birleştirilmek isteniyor

“Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik tehdidi artarak devam ediyor. Erdoğan, Kıbrıs’a daha fazla asker gönderilmesi için direktir verdi. Hem güvenlik, hem ekonomik anlamda ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. İnsanlık tarihini en zor kış mevsimini bekliyor. Hepimizin ihtiyacı olan güçlü bir ekonomi ve güvenliktir.

Ülkemi yeniden kapsamlı çözüme kavuşturmak istiyorum. Kıbrıslı Rumlar da Kıbrıslı Türkler de “güvenlik” istiyor. Biz bunu Kıbrıs problemine çözümle istiyoruz. Avrupa’da güçlü bir devlet istiyoruz.

Kıbrıslı Türklerle uzlaşmak istiyoruz ama bu yetmez, sorunun çözümünde Türkiye de kilit bir rol oynuyor. İki ayrı devlet siyaseti Kıbrıslı Türkler de biliyor ki mümkün değil. Dahası adanın kuzeyi Türkiye ile birleştirilmek isteniyor. Bunu görmemiz, engellememiz gerekiyor.

Nikos Christodoulides: Kıbrıslı Türk topluma daha fazla yatırım yapmalıydık

Umudu, özellikle gençler ve orta sınıf için tesis etmeliyiz.

Bu iki grup son derece önemlidir. Gençler; anne ve babalarına sağlanan fırsatlardan daha azına sahiptirler. Orta sınıf çok darbe aldı, refahın göstergesinin görüldüğü yerdir, çok ciddi sorunları vardır ve bunları çözmeliyiz.

1960’da ne bizim ne de Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyetine inancı güçlüydü. Kıbrıslı Türk topluma daha fazla yatırım yapmalıydık. Güçlü bir işbirliği mesajını Kıbrıslı Türklere vermemiz gerekir. Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin önerdiği imkanlara olumlu bakıyorlar.

Elbette biliyoruz ki Kıbrıslı Türklerle uzlaşmak çözüm için tek başına yeterli değildir. Bir de Türkiye var. İşgal edilmiş yerde Türkiye’nin etkin kontrolü Kıbrıslı Türkleri de rahatsız ediyor. O nedenle Kıbrıslı Türklere vereceğimiz güçlü işbirliği mesajı önemlidir.