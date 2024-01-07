Kıbrıslı kitaplar-2023

2023 yılı içerisinde gerek BRT-Tv’de Bir Yazar Bir Kitap programımda yer verdiklerim, gerekse sosyal medyada paylaşılan ve rastladığım Kıbrıslı Kitaplarla olsun bir liste hazırlamaya çalıştım. Bu türdeki çalışmaları zamanında çok değerli araştırmacılarımız Bener Hakkı Hakeri ve Ahmet An’dan izliyorduk. Onların kayda geçirdikleri bu yöndeki çalışmalar bizlere özellikle kitap yayınlarımız açısından bir belge olarak belleğimize ve arşivlerimize girmiştir.

Ben naçizane gerek elime ulaşan, gerkse benim ulaştığım ve bilgime gelen Kıbrıslı Kitapların 2023 dökümünü buraya not düşmek istedim. Mutlaka eksik olanlar da vardır. Ulaşamadığım, dikkatime gelmeyen. Ama niyetim en azında listelemiş olduğum 47 kitabımızı bir yerlere not ederek, başka araştırmacılarımıza bu konuda bir belge sağlayabilmek.

Kısaca 2023 yılını bu listemize bakarak değerlendirmek gerekirse; roman-öykü ve anı çalışmalarının yoğunluğunu sizler de fark edeceksiniz. Daha önceleri araştırma kitaplarımız açısından daha bir yoğunluk yaşarken, 2023 yılında bu alanda bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Elbette kitap baskı maaliyetlerinin artması karşısında nice dosyaların kitaplaştırılamadığına inanyorum. Dilerim bu alanda 2024 yılında toplum belleği adına daha bir bereketli geçer.

Alfabetik olarak hazırladığım liste ise şöyle:

Abdullah Korkmazhan “Vretçalı Hoca-Özker Özgür 1940-2005”

Ahmet Şimşek “Midas”

Anber Onar “Mimar Abdullah Onar-Bir Modern Geçmiş”

Arif Feridun “Poli’ye Sevgilerle”

Ayla Kahraman “Gölgem ve Ben”

Ayşe Tural “Hayatın İçinden”

Başaran Düzgün “Öksüz Atlar Ülkesinde”

Bekir Kara “Toplu Oyunlar 3”

Bülent Dizdarlı “Lambousa Prensesi”

Canan İleri “Özden Selenge’nin Eserlerinden-Kıbrıs Sözcükleri ve Deyimleri Sözlüğü”

Caner Arca “Cici Bey-Ayak İzleri”

Cüneyt Alper “Cüneyt’in Cebi”

Çağın Zort/Bülent Fevzioğlu “KT Edebiyatında Bir Meşale-İbrahim Zeki Burdurlu”

Çağın Zort “Kıbrıs Ağzının Genel Fonetik ve Merfolojik Yapısı”

Çağın Zort “KT Edebiyatı Üzerine Bildiriler-Makaleler”

Eralp Adanır “Memleketimizde Muhacir Yahudiler, 1946-1949”

Eralp Adanır “Kaptan Erbay”

Erdinç Gündüz “Bir Varmış Bir Yokmuş-3”

Elnur Ağayev “Lefke’den Mektuplar-1”

Emrah Ertürk “Evine Dönemeyen Adam”

Ersever Beyaz “Anılardan Kalan Köy ARPALIK”

Evren İnançoğlu “Oyalan Biraz Kediler ve Jedi’ler”

Ferdiye Yurdakul “67 Buçuk”

Fezile Olkanlı “Sonsuz”

Fulya Adalıer Canbolat “Kınasız Gelinler-Acı Molehiya”

Hasan Karahasan “Umut Zamanı-2003 Geçişleri ve Kıbrıs”

Hikmet Afif Mapolar “Asu’nun Dönüşü”

Hikmet Afif Mapolar “Kök Nal”

Hüseyin Şevketoğlu “Dikey Uçuş-Baf’tan Lefkoşa’ya Bir Ömür”

İbrahim Erkan Manavoğlu “Kıbrıs’tan Çağatay Geçti-Kurucu Başbakan Mustafa Çağatay”

İlke Ergin “On Üçe Bir Kala”

İlker Özkunt “Otuz Yıllık Yalnızlığım”

Kıymet Alibey “Dört Mevsim Kıbrıs Yemekleri”

Kolektif “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 2”

M. KANSU “O Uzun Ağaçlara Uçar Kırlangıçlar Buralarda Hazinlenirken Biz”

Mehmet Gündoğan “Metafizik Adam”

Meryem İtimat “Çocuklar Ne İster?”

Pembe Tanyol “Gün Yüzü”

Pembe Pehlivan/Mustafa Pehlivan “Esaret Günlerimiz, Limasol-Kıbrıs 1974”

Tacan Reynar “Kristal Kale”

Tamer Öncül “Satır Aralarını Okudukça”

Turgay Salim Hoşsöz/Bülent Fevzioğlu “Gelenekten Geleceğe-Özgün Kıbrıs Türküleri ve Ağıtları”

Ünver Alibey “Arda Giz-Sardunyalar Gazabı”

Vamık D. Volkan “İçdünyamıza Bakış”

Vasfi Candan “Kıbrıs’ın Alektorası Sultaninin Hası”

Yılmaz Başkaya “Yunan Darbesi, Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü”

Zeki Erkut “Mumyacı”