BBC Senfoni’de bir Kıbrıslı Türk: Müzikle yaşıyorum

Tarihi bir mekân, seçkin davetliler, özenli sözcükler, gizemli bakışlar, usta şeflerin elinden çıkmış leziz ikramlar, herhangi bir mevsimde ve hayali bir zamanda toplanmış önemli insanlar... Sahnede bir keman, piyano, kontrbas… Üç virtüöz… Salonda yüzden fazla mühim şahsiyet… Bakanlar, vekiller, hakimler, hekimler… Ülkenin en zenginleri, patronlar, müteahhitler, emlakçılar, tüccarlar… Bilim insanları ve akademisyenler… En seçkinler içinde aklınıza kim gelirse orada…

“Hangisinin yerinde olmak isterdin” diyor bir ses…

Seç!

Hiç tereddüt etmezdim…

Kemancının yerinde olmak için neler vermezdim!



BBC için aylarca bekledi



Röportaj için bu giriş yazısını, kemanıyla özdeş bir sanatçı Nihat Ağdaç’a aktarıyorum.

İçtenlikle gülümsüyor.

Samimiyim, böylesi bir ortamda birinin hayatını devralmak şansım olsaydı, tercihimi sanatçıdan yana kullanırdım.



Nihat Ağdaç… 5 yaşından itibaren müzikle ilgilenen, eğitimini bu yönde planlayan, Kolej yerine Güzel Sanatlar Ortaokulu'nu seçen, 13 yaşında konservatuvar eğitimi için ailesinden uzağa Ankara’ya giden, çocukluktan gençliğe notayla, tınıyla, ezgiyle büyüyen, Hacettepe Üniversitesi'ni birincilikle tamamlayan ve TC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda görev alan özel bir yetenek... Londra Kraliyet Müzik Akademisi’nde (RAM) solo keman yüksek lisans, Guildhall Müzik ve Tiyatro Okulu’nda (GSMD) senfoni orkestrası sanatçılığı eğitimi almış... Birmingham ve Londra Senfoni Orkestrası’nda önemli deneyimler yaşamış. Kıbrıs'ın Avrupa Birliği’ne katılması ile birlikte Avrupa Birliği Gençlik Orkestrası heyecanını tatmış… Birkaç cümlede anlattıklarım, Nihat Ağdaç'ın hayatının dönüm yılları aslında... En son Kıbrıs'ta anımsıyoruz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda başkemancı olarak.

[ Fotoğraf: Artun Korudağ ]



Nihat Ağdaç’la buluşmamızın asıl sebebi şu anki pozisyonu… Son 6 aydır İngiltere’de BBC Senfoni Orkestrası’nda görev yapıyor… Üstelik bu orkestrada tam zamanlı görev alan ilk Kıbrıslı müzisyen…

“BBC seni nasıl buldu?” diyorum.

Yanıtı öz: “Ben buldum!”



Londra’da yüksek lisans yaptığı günlerden bugüne hep aklında…

“İngiltere’de profesyonel bir orkestrada yaşamı deneyimlemek istedim. İngiltere, Almanya ve İsviçre’de sınavlara girmeyi düşünmüştüm ve ilk başvurduğum BBC Senfoni oldu. Aralık 2019’da sınavı geçtim, birkaç yıllık bir eleme süreci vardı, o pozisyonda denemeye alındığımız yirmiye yakın kişiydik ve deneme süreci devam etti. Covid girdi araya… O günlerde İngiltere’de Bournemouth Senfoni orkestrasından da davet aldım. Pandeminin içinde İngiltere’ye gittim, konsere katıldım. O orkestradan da iş teklifi geldi ve kabul ettim, çünkü BBC süreci devam ediyordu. Sonrasında vazgeçtim. O dönem zordu… Doğrusu profesyonel olarak beni tatmin etmeyen gelişmeler oldu. Birkaç ay sonra BBC’den onay geldi. BBC Senfoni Orkestrası yolu bana açılmıştı.”

[ Fotroğraf: Chris Christodoulou, BBC ]



Müzikle yaşamak…

Adada – özellikle kuzeyde - bir sınırlılık halinde yaşıyoruz.

Nihat Ağdaç gibi özel yetenekler, hem ortaya koydukları emek hem de inatla, sınırları aşmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

İki saate yakın sohbetimizde, en çok da insanlara ve olaylara pozitif bakışından etkileniyorum; kibirden uzak, hoşgörülü, yapıcı tutumuna hayran kalıyorum.

Bir de elbette müzik aşkına…



“Yıllarca profesyonel hayatıma yatırım yapmış biriyim. Müzik yaptığım için yaşarım, yaşamak için çalışmam. Gerçekten zevk aldığım ve hissettiğim için müzikle yaşıyorum.”



“Tam da o günlerde deprem”



BBC Senfoni Orkestrası’ndan müjdeli haber Şubat 2023’te geldi.

Sınavın üzerinden neredeyse dört sene geçmişti.

Tam da o günlerde deprem yaşanmıştı.

O büyük yıkım, o derin acı…

“Hayatım boyunca beklediğim bir davet almıştım ancak başkaları üzülürken bu sevinci paylaşmak doğru olmazdı. O büyük acının içerisinde sessiz kalmak gerekirdi…”



BBC Senfoni’den davet geldi ancak hemen gidip başlamadı, haziran ayına kadar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda sezonu tamamladı.



“2 Ağustos BBC’de ilk iş günüm. Vay be dediğim, sürekli dinlediğim bir orkestraydı… Uzun zamanımı aldı bunun gerçek olduğuna inanmak… Olağanüstü bir duyguydu…”



‘Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iyi bir proje ancak yatırıma ve kadronun genişlemesine ihtiyaç var”



[ Fotoğraf: Fatoş Arca]

BBC Senfoni Orkestrası’na yeniden döneceğiz, biraz da “KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası”nı (CSO) konuşmak istiyorum.



“Kendi çocuğumuz gibi… Terk etmek zor oldu. Kıbrıs’a geri dönüşümün ana sebebiydi. İyi bir proje… Geliştirilebilir elbette… Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın iyi bir seviyesi olduğuna inanıyorum. Önemli olan bunu geliştirmektir. Maddi kaynağa ve daha güçlü bir bütçeye ihtiyaç var. Bunu söylediğimiz zaman genelde yetkililer ürküyor. Gerçek bu! İlk birkaç yılda orkestra çok gelişmişti. Almanya, Litvanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa’dan şef ve solist olarak adaya gelen önemli isimler hayranlığını anlattı. Covid süreci sonrasında bir duraksama oldu.”



Nihat Ağdaç, CSO’nun başkemancısıydı. Şimdi bu görevi kim devralacak?

“Başkemancı pozisyonu şu anda orkestradaki keman sanatçıları ve misafir sanatçılar üzerinden dönüşümlü olarak yürütülüyor. Yurt dışında da böyle bir uygulama var. Elbette sürekli bir otorite ya da istikrarlı bir isim olması önemlidir. Kadro genişlemeli kesinlikle… Samimi bir çaba olduğunu gözlemliyorum, özellikle müsteşar düzeyinde… Ülkede klasik müziği sevdirmek, yeni mezunlara istihdam imkanı yaratmak için mutlaka yatırım yapılmalıdır.”



YARIN

“O büyük sesin bir parçası olmak olağanüstü bir duygu…”

“Her hafta konser…”

“Deneme süreci çok acımasızdı”

“Eğitim sistemimiz çocukları sanata yönlendirme noktasında yetersiz.”

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