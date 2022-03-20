KIBRISLI KİTAPLAR

Efdal Keser “Çamurda Politik Çalım”

Dorlion Yayınları (Türkiye), 248 syf, Aralık 2021.

“Herkesin birbirini tanıdığı bu küçük ülkede bazıları siyaseti, toplumun çıkarları için bir şeyler yapmak yerine, bireylerin bir yerlere gelmesi için araç olarak kullanmayı marifet sayıyor. Siyasette biri daha tecrübeli, diğeri ise acemi olan iki kadının yolları böylesi bir çarpıklık içinde kesişirken, aslında öğrenecekleri çok şey vardı. Biri, kadının siyasette hak ettiği değeri görmediği bu düzende bir kadın siyasetçi olarak çok hırslı, bir yere gelme uğruna değer verdiklerini dahi göz ardı edebilecek noktadaydı. Siyasette en tepede olduğunu düşündüğü an aslında kullanılarak kaybettiğini çok geç anlayacaktı. Diğeri ise temiz düşünceler ile siyaseti sadece toplumun çıkarları için bir araç olarak görüyor ve başarılı olacağına inanıyordu. En değer verdiği kişi tarafından aldatıldığını öğrendiği an artık bir karar vermesi gerekiyordu.”(tanıtım yazısı)

Zeki Erkut “Artık Sır Yok”

Khora Yayınları, 240 syf, Şubat 2022.

“2011 Libya İç Savaşı arifesi, Albay Muammer Kaddafi, batılı şeytanların ülkesi için planladıklarını sezer ve servetinin 100 milyon dolarlık küçük bir bölümünün aklanması için Kıbrıs’a gönderir. Hasan Nasır parayı aklayacak kişidir ancak trafik kazası geçirir ve sonrasında by-pass ameliyatının yan etkisiyle belleğini yitirir. Paranın akıbeti anlaşılamaz. O artık her türden yozlaşmanın ve kirli işlerin döndüğü ‘Patronlar Dünyasının’ odak noktası haline gelmiştir. Ölmesini isteyenler olduğu kadar parayı ele geçirmek için belleğinin yerine gelmesini bekleyenler de vardır. Trodos köylerinden Çakistra ise onun doğduğu, ilk gençlik yıllarını geçirdiği ve anılarını biriktirdiği bir yer olmasının ötesinde, belleğine kelepçe vuran unsurlarla da bağı olan bir köydür. O bağı yeniden kurabilirse belleği özgürleşecektir. Ancak onun ölümle de arasında bir bağ vardır. Köyde veya başka yerde olmasının hiçbir önemi yoktur. Hasan Nasır Çakistra’ya gider.” (arka kapak yazısı)

Eralp Adanır “Müziğimizde ‘60’lar, ‘70’ler Söyleşiler”

Mete Adanır Vakfı Yayını, 300 syf, Şubat 2022

“Gazeteci yazar Eralp Adanır, kendisinin 19., Mete Adanır Vakfı’nın ise 5. Yayını olan “Müziğimizde 60’lar, 70’ler Söyleşiler” isimli kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Adanır, kitabında 10 Ekim 1998-26 Haziran 2004 tarihleri arasında yaklaşık 6 yıl süresince yayınlanmış, BRT Televizyonunda hazırlayıp sunduğu İSTASYON isimli müzik programına konuk aldığı kişiler arasından, ‘60’lı ‘70’li yıllardaki müzik çalışmalarıyla ilgili söyleşi gerçekleştirdikleri müzisyenlerin, müzikal izdüşümlerine yer veriyor. 300 sayfadan oluşan kitap, fotoğraflarla zenginleştirildi. Kitapta yer alan röportaj yaptığı 24 müzisyen şöyle:

Acar Akalın, Ahmet Belevi, Arif Edizer, Doğan Sahir, Ersen Akbay, Fikret Özgün, Hasan Akar, Hasan Güray, Hüseyin Bahçet, Hüseyin Cenkler, İbrahim Solmaz, İlkay İdris, İlker Kaptanoğlu, İsmet Pişmiş, Mustafa Akar, Mustafa Karagözlü, Nazım Beratlı, Osman Berkel Karaosmanoğlu, Özkan Pastırmacıoğlu, Ruşen Şengül (Gülbanu), Sadık Zabit, Turgay Erzurumlu, Yıltan Taşçı.

Kitapta bahse konu olan gruplar ise;

Güzel Sanatlar Derneği, Ahmet Belevi Trio, Belevi ve Orkestrası, Dalgalar, Belevi & The Black Boys, Trio Los Bellos, Fırtınalar, Feveranlar, Yankılar, Bozoklar, Motifler, Hüzün Dörtlüsü, Apaçiler, Mağusa Sanatseverler Caz Topluluğu, Damlalar, Davetsiz Misafirler, Gölgeler, Çağrışımlar, Kareler, Flarmoni Topluluğu, Devlet Senfoni Orkestrası, Stage 5, Bandolar, Basamaklar, Enginler, LTB Kent Orkestrası, Siyah Laleler, Serüvenler, Letül, Black Boys, Özgürler, Oksijenler, Kalender 4, Rintler, Kıbrıs Dörtlüsü, Yürük 4 (Yürükler), Renk 7, Mücahitler Grubu, Kıbrıs 6, Grup Kervan, Lefke Express, Halkalar, The Saints, Teleskop, Grup Akdeniz,The Waves, Martılar.”(tanıtım yazısı)

Hüseyin Kaba “Çığlık Çığlığa Lefkoşa 5, Afrika Yazıları-2”

KA Yayınları, 193 syf, 2021.

“... Bir zamanlar dar ve kaldırımsız sokaklarında at arabalarının dolaştığını, Deve kervanlarının yük taşıdığını, düşmemek ve ayakta kalabilmek için sıkı sıkıya birbirine yaslanmış, sarılmış, halay çeker gibi kol kola omuz omuza vermiş genç ve yaşlı evlerin, renkli insanların olduğunu görmekteyiz Çığlık Çığlığa Lefkoşa 5/Afrika yazıları-2 kitabımızda.

Ve çocukluğumuzdan itibaren işittiklerimize, gördüğümüz ve yaşadıklarımıza önemli tarihi bilgileri de ekleyerek aktarmaya devam ettik bu kitabımızda da. Ve bir sokakta anlattıklarımızla ilgili bağlantılar bizi başka sokaklara ve kişilere götürdü çokça sayfalarda, bu da kitabımıza bir akıcılık ve doğallık katmış oldu.

Ve dahası elimizden kayıp gitmekte olduğunu gördüğümüz değerlerin burukluğu ve bazı yerlerde kitaba akıcılık katacağı düşüncesiyle aşırıya kaçmadığına inandığım kendi espri anlayışımı da katarak devam ettim Lefkoşa sokaklarını arşınlamaya!

... Kitabımız tefrika halinde yayımlandığı sırada konusu itibarıyla birinci derecede bilgi sahibi olan duyarlı okurlarımızın yerinde ve zamanında yaptıkları uyarıları dikkate alarak yaptığımız ufak tefek fakat önemli ilaveler ve düzeltmelerle yeniden gözden geçirilmiş şekliyle okura ulaşıyoruz.

Adamızın, Jeopolitik ve stratejik konumundan yararlanılarak bölgemiz üzerinde oynanmakta olan doyumsuz, arsız ve saldırgan emperyal çıkarlar uğruna insanlara yaşattıkları acılara dünya kamuoyunun sessiz kalması bölgemizde gerçek anlamda barışın yeşermesinde büyük engel teşkil ettiğini zaman zaman barış adına yeri geldikçe irdelemek zorunda kaldığımıza okurlarımız tanık olacaktır!..”(ön söz’den alıntı)