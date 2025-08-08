Kıbrıs'ın kuzeyi yeni güne krizle uyandı

Kıbrıs’ın kuzeyi geniş ölçekli bir elektrik kesintisi ile güne uyandı. Ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı.

Santrallerin durduğu, sistemin kendini kilitlediği, elektrik üretimi yapmadığı belirtildi.

KIBTEK Müdürü Dalman Aydın, BRT’ye yaptığı açıklamada Güzelyurt Trafo Merkezi’nde meydana gelen patlama nedeniyle santrallerin devre dışı kaldığını açıkladı.

Aydın, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve elektrik enerjisinin kısa süre içerisinde şebekeye verilmesinin beklendiğini iddia etti.

Tuğcu: "Amerika'dan özel boya getirtip cam izolatörleri boyama yapacakmışız"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu yaşanan kesintiyle ilgili açıklama yaptı, eleştirilerde bulundu.

Tuğcu yaptığı paylaşımda "Dünya silikon izalatöre geçti, biz Amerika'dan özel boya getirtip cam izolatörleri boyama yapacakmışız. Getirecek olan şirket da kim tahmin edin. AKSA'nın 25 yaşındaki makineleri ve Teknecik'teki bakımsız kapasite ile şebekeden gelen darbeyi bu kadar karşılayabilirsiniz. Hayırlı cumalar..." İfadelerini kullandı.