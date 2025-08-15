Kıbrıs’ın güneyinde elektrik kesintileri için çözüm aranıyor

Politis gazetesi manşetten ve iç sayfadan yer verdiği “Eylemsizliklerini Milyonlarla Ödemeye Mecbur Kalacağız” başlıklı haberinde, enerji alanındaki strateji eksikliği ve sürekli yaşanan elektik kesintilerinin geçici çözümlerin aranmasına yol açtığını yazdı.

Seçeneklerden birinin, 80 ile 100 milyon euro maliyeti olan yurt dışından yedek güç üretim ünitelerinin kiralanması olduğunu yazan gazete, bunun önkoşulunun da Ukrayna’daki savaş nedeniyle ünitelerin rağbette olmasına bağlı olarak bu tür ünitelerin bulunması olduğunu belirtti.

Hükümetin, enerji planı eksikliğinin sadece ülkeyi elektriksiz bırakmakla kalmadığını, milyonların boşa harcanacak olmasına da yol açacağını belirten gazete, bu ünitelerin gelmesi halinde yabancı şirketler tarafından ülkeye yerleştirileceğini, bunun da milyonların ülkeden çıkması anlamına geldiğini de yazdı.

Alithia gazetesi “Talebin Yoğun Olduğu Saatlerde Kesintiden Kısa Süre İçerisinde Kurtulamayacağız-2026 Yılında Da Kesintisiz Elektrik Yok” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan verdiği haberinde, İletim Sistemi Operatörü tarafından yapılan incelemelerin, 2025 ve 2026 yıllarında elektrik üretiminde sınırlı verimliliği ortaya koyduğunu belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Elektrik Kurumu AİK’in, 2025 Haziran ayı sonuna kadar Dikelya elektrik santralinin geliştirilmesini hayata geçiremediğini belirten gazete, yıllardır doğal gaz, taşıma sistemi ve kısa devre akımlarının çözümlenmemesinin sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığına da dikkati çekti.

Gazete, konvansiyonel üretimdeki kısıtlamalar nedeniyle konut ve ticari fotovoltaik sistemlerdeki kesintilerin de artarak devam ettiğini yazdı.

Politis gazetesi bir başka haberinde, İletim Sistemi Operatörünün açıklamasına dayanarak elektrik talebinin karşılanmasının önceki iki güne göre dün daha iyi olduğunu yazdı.

Habere göre İletim Sistemi Operatörü, buna eş zamanlı olarak üretim ünitelerinin dağıtımının 16.7 megavat artmasıyla 18:00-22:00 saatleri arasındaki kritik dönemdeki elektrik talebinin karşılanmasının beklenmedik şekilde mümkün olabileceğinin de tahmin edildiğini ifade etti