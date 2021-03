Kendi kendime hep sordum. ‘Kıbrıs Türk Kültürü’ dendiğinde neden ve kimler rahatsız oluyor ? Bu soruya düzgün ve mantıklı bir cevap bulamadım. Örneğin hep Türk olduklarını söylediğimiz Azerbaycan’da, Özbekistan’da, ‘Azerbaycan Kültürü’, ‘Özbekistan Kültürü’ mü deniyor yoksa Türk Kültür’ü mü ?

***

‘Kültür’, etkileşimlerle kendine göre biçimlenen ve kabul görerek yaşatılan bir olgu bir zenginliktir. Kıbrıs adası ise, tarihi nedeniyle, bolca etkileşimlerle kendine özgü kültürü olan bir ülkedir. Buralardan gelip geçen herkes, bir şeyler bırakmıştır. Arap’ı da, Lüzinyanı da, Anadolulu’su da, Yunanlısı, İngiliz’i, Yahudi’si hatta Ermeni’si de. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Hal ve gerçek böyleyken, bazıları, ‘Kıbrıs Türk Kültürü’nün varlığını neden kabullenemiyor ? Neden karşı çıkıyor ?

“Ben Kıbrıslı Türküm. Kendime özgü bir kültürüm, yaşam tarzım, ağızım var” dendiğinde rahatsız olanlar çok maalesef. Hatta alay konusu olabiliyor. Ama bunlar, Anadolu’da bile, her yörenin kendine ait bir kültür’ü olduğunun farkında bile değiller.

Maalesef, meselenin özü şu:

Çok sayıdaki üstün-zekalı’ya (!) göre, “Kıbrıslı Türk piç… Kıbrıslı Türk, yozlaşmış… Kıbrıslı Türk dininde de geride… Kıbrıslı Türk’ün milliyetçiliği de tartışılır… v.s. v.s. v.s. Öyleyse, onları yola getirmek bir görev…”

Dün Dündür

Dün, bir numaralı ‘Solcu’, bir numaralı ‘Devrimci’ idi… Bugün, değil….

Dün dündür, bugün bugündür

Dün, en sert muhaliflerdendi… Bugün değil…..

Dün dündür, bugün bugündür…

Dün söverdi, bugün övüyor…

Dün dündür, bugün bugündür

Dün, yalakalara nefret yağdırırdı…. Bugün yanlarında…

Dün dündür, bugün bugündür

Dün makalelerinde, söylemlerinden kan damlardı…Bugün şerbet…

Dün dündür, bugün bugündür

Dün, koltuk için anasını satmaya hazır olanlara küfrederdi….Bugün, kendisi koltukta…

“Dün dündür, bugün bugündür…” Öyle dememiş miydi bir büyüğümüz ?

***

Neler gördük, neler yaşadık… Hala, neler görmekte, nelere tanık olmaktayız… Bu gidişle, daha neler göreceğiz acaba ?

En ateşli küfürbazken, bir ‘koltuk görevi’ ile, ağzını kapatanlar görmedik mi? Hala görmüyor muyuz ?

Demek ki neymiş _?

Gerçekten de ‘Dün dünmüş, bugün de bugünmüş’…

O büyüğümüz çok doğru söylemiş. Yarın, yeni sürprizlere şaşırmayın sakın….

Sokak Ağzı

“Nereye kaçsak acaba ? Yeni Zelanda’ya mı ? Yoksa Avusturalya’ya mı ? Aslında farketmez. Nereye kaçsak KKTC’mizden iyidir, eminim.”

***

“Abi, ben hayatımı müzikten kazanıyordum. Aylardır işsizim. Bizi düşünen de yok. Anlamadığım, bu virus müzikten mi bulaşıyor ?”

***

“Futbol da bir garip oldu. Galiba o da kaptı virüsü. Yenildin mi ? Suçlu hakem. Federasyonla birlikte. Yendin mi ? Ses yok. Hakem de mükemmel, federasyonda.”

***

“Hazır olun. Başkanlık Sitemi geliyor. Anavatan, bu sistem ile her şeyi başardı. Biz de Anavatanın izğinde, Başkanlık sistemine geçip bütün sorunlarımızı şak diye çözeceğiz.”

***

“TC Başkanı Recep T.Erdoğan Kıbrıs da çözüm için yeni seçenekler üzerinde durulmalı demiş. Çok amaçok merak ettim. Erdoğan’ın seçenekleri arasında ilhak var mı ?”

***

“İngiliz, içinde neler döndüğünü hiç bilmediğimiz ve bilemeyeceğimiz üslerinde yenileme çalışmaları başlatmış. Nükleer füzeler de geliyor mu acaba ?”

***

“Başkanımız yabancıların ziyaretlerinde utanmasın diye Anavatanımız paraları döküyor. Başkanlık sarayı mı yapılacak yoksa külliye mi ?

Anlayana

“Kendi kültürü ile ilgisi olmayan insan, ülkesinin yabancısıdır.” (Ludwig Tieck)