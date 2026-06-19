Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında “Ahududu” oyunu sahnelenecek

Tiyatrokare tarafından sahneye taşınan “Ahududu” oyunu, 26 Haziran Cuma akşamı Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, iki yaşlı kadının kendilerine göre iyilik yaptıklarını düşünürken işledikleri cinayetlerin konu edildiği kara mizah dalındaki oyun, yaklaşık 150 dakika sürecek ve iki perde olarak sahnelenecek.

10 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun olan oyunun biletleri “www.kibrisbiletcim.com”, Girne Belediyesi Hizmet Binası, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve oyun günü etkinlik alanında kapıdan temin edilebilecek.