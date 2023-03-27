Kıbrıs müzakereleri kesin başlar!

Türkiye ve Yunanistan'da yaşanan felaketler sonrası Ankara ve Atina arasındaki buzlar eridi...

Dün de yazmıştık...

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Türk Dışişleri Bakanı, Yunan mevkidaşının 25 Mart Bayramı’nı kutlamıştı...

Gözümüzden kaçmış, meğer bunun da ötesinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e kutlama mektubu göndermiş...

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Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını belirtmiş...

Yunan gazetleri diyor ki, “25 Mart milli bayramında Türkiye'den Yunanistan'a dostluk atağı”, “Türk siyasi liderliğinin tutumu etkileyici ve eşi benzeri görülmemiş görünüyor”...

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Kathimerini Erdoğan'ın 'Ülkelerimiz arasındaki ilişki ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde ortak dönemlerimizle daha da gelişeceğine inanıyorum' sözünü öne çıkardı.

Ethnos “Erdoğan'ın Miçotakis'e 25 Mart kutlama mektubu: Ülkelerimizin ilişkileri daha da gelişecek” başlığını attı.

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Peki başka ne oldu?

Kıbrıs Cumhuriyeti resmen açıkladı ki, “Yunanistan, Türkiye’nn Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) üyeliğini destekleyecek... Biz desteklemeyeceğiz ama Yunanistan ve Türkiye arasındaki bu gelişme, Kıbrıs sorununa pozitif etki edecek...”

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Daha daha ne oldu?

Yunanistan’ın BM Genel Kurulu Geçici Üyeliği’ni destekleyen ülkelerden biri de Türkiye oldu!

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Mesaj açık; Tahsin abi bak adamlarını kışkırt, eski Türk Bayrağı yakıcılar – sonradan faşolar falan bir şeyler yapın, hatta Ersin Tatar Londra’dan alacağı donları bıraksın, bence kıçını başına giysin; sizin için çok üzgünüm ama “Kıbrıs müzakereleri kesin başlayacak...”

Utanmak!

Salamis antik kentinde, 15 bin kişilik tiyatro vardı...

Tam 2000 yıl önce...

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Soli antik kentinde de tiyatro vardı...

4 bin kişilik kapasitesiyle 2000 yıl öncesine ait...

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Maraş’ı ele geçirdik...

Kanla ve kılıçla!

Sene 1974!

Mutlu ve de nasıl oluyorsa “barış” amaçlı harekatla!

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Maraş’ı “Bizim” saymaya devam ediyoruz ama açamıyoruz!

Yarısını açtık, ganimet olarak dağıttık!

Açamadığımız bölümü 49 senedir kapalı tutuyoruz ve kesinlikle soyduk!

Bazılarımız diyor ki, “Maraş dedemindi...”

Gülüyoruz...

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Ve Maraş’ı 1974 yılında ganimetlediğimizde tam 14 tiyatro salonu vardı...

Pardon 13 tiyatro salonu!

Biri opera salonuydu!

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Sene 2023...

Anlı şanlı egemen eşit KKTC’de de 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kutlandı...

Devletin tek bir tiyatrosu yok...

Ama KKTC’de, siyasi amaçla belki bir kaç kez gitmiş olabilirler ancak hiç tiyatro izlememiş bir cumhurbaşkanı ve bir de başbakan var...

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Utanıyorum...

Başbakan Üstel’e iki soru!

Başbakan Ünal Üstel basın toplantısı düzenlese ve katılabilsem, ilk soracağım soru şu olurdu:

“Ersin Tatar’ın, yedi gabilesiyle birlikte Londra’ya gerçekleştireceği “devlet gezisi”; kaç devlet çalışanının maaşından kesinti kadardır? Marks and Spencer’den alacağı donların parasını devlet mi ödiyor yoksa kendi cebinden mi?”

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Ve başbakanımıza bir soru daha:

“Ersin Tatar’ın ‘Başbakan’dan işittim bakan değiştirmeyecek’ demesi, sizi rahatsız etti mi? Bu durumda bakan değişmeyeceğiniz anlaşılıyor... Yoksa yanılıyor muyum? Eğer yanılıyorsam, hanginiz yalancıdır?”

Sorularım bu kadar, saygılar sunarım...

Ayıp ki ne ayıp!

Türk uyducuları KKTC’nin televizyon kanalı yöneticilerine dediler ki, “ayda 7 bin 500 Amerikan doları ödemezseniz, uydu yayınlarınız duracak”...

Sim Tv, “biz ödeyemeyiz” dedi...

Yayınlarımız durdu...

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Allah’a çok şükür, karasal yayın ve diğer yayınlar üzerinden izleyenimiz de Sim FM’den dinleyenimiz de ciddi anlamda artış gösterdi...

Hatta artan izleyici ve gösterilen ilgi karşısında “şımardık” bile diyebiliriz...

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Ancak, çok kısa sürede bunun ahlaksız bir oyun olduğu açıktı...

Çünkü, çok güvenilir kaynaklardan öğrendim ki, ülkede uyduda yayınlanan kanallarımızın hiç biri, BRTK dahil, bu parayı ödemedi ve ödemiyor...

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Efendim Güneş Tv de kapatıldı!

Hayır, Güneş Tv’nin kapanmasının bununla alakası yok...

Hedef sadece Sim Tv’ydi...

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Burada bir ayıp vardı ki bu ayıp devletin demokrasi ayıbıydı...

Ortada bir ayıp daha vardı ki hiç bir tv kanalının yöneticisi Sim Tv’ye haksızlık yapıldığını seslendiremedi...

Bir ayıp daha vardı ki, ayda 7 bin 500 Dolarlık bedava yayın hakkından yararlanan kanallardan biri Cumhurbaşkanı’na aitti!

Yağcı cemaat!

Yalakalık, yağcılık, laçkalık, ısgartalık...

Kokuyooooor!

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Efendim Türkiye’deki siyasi yapıyı ve bu siyasi yapının ağababalarını eleştiren hiç bir Kıbrıslı Türk, artık Türkiye’ye sokulmuyor...

TMT Derneği, Türkiye’ye sokulmayanlara “oh olsun size hainler” diyor!

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Ama ne ilginçtir, Atatürk’e ve Laik Türkiye Cumhuriyeti’ne küfürler yağdıran bir Türkiyeli; kendi ülkesinde baş tacı yapılabiliyor ve KKTC’de fink atabiliyor...

Hatta TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde ağırlanıyor...

Eyvallah!

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TMT Derneği yeni yönetimini mi belirlemişti...

Nasıl nasıl?

Atatürk mü demiştiniz?

Sizi gidi yağcı cemaat sizi!

Yazıklar olsun ettiğiniz yemine!

Kıbrıs Adası’nın Salamis kentinde 2500 yıl önce 15 bin kişilik tiyatro vardı... KKTC’de şu anda devletin tiyatro salonu yok! Yazı bu kadar!