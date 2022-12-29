Kıbrıs daha iyisini hak ediyor



“Çözüm umudu canlılığını koruyor” dedi, Kıbrıs Cumhuriyeti Bağımsız Cumhurbaşkanı adaylarından Akillas Dimitriadis.



Adanın kuzeyindeki yerel seçimlerin ardından yaptığı açıklama dikkatimi çekti.

Muhalefetin elde ettiği sonuçtan mutlu oldu.

Buradaki muhalefetten bile daha mutlu hatta!

“Federal çözümün halen mümkün olduğunu gösterdiler” dedi.



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Belki fazlaca duygusal ve iyimser mesajlar ama mesajı önemli:

“Lefkoşa'da Akıncı'nın yakın arkadaşı Mehmet Harmancı açık farkla kazandı. Mağusa'da seçimi, Maraş'ın tek taraflı açılmasına karşı çıkan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını destekleyen Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Süleyman Uluçay kazandı. Girne’de öyle… Kıbrıslı Türkler, tüm Kıbrıs'a umut mesajları gönderdiler.”



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Kıbrıs Rum toplumu için ikilemin açık olduğunu belirtiyor Dimitriadis:

“Federasyon ya da bölünme.”

Pek çoğumuzun katılığı şu saptamayı da yapıyor:

“İlk seçenek, birleşik ve özgür bir ülke inşa etmemizi sağlar. İkinci seçenek ise Ledra Caddesi'nin sonunda Türkiye ile güçlü bir sınır oluşturur.”



Kıbrıs sorununa dair yaşadığımız kilitlenmeyi aşmak yönünde önerileri var.

“Çıkmazı çözmenin iki anahtarı olan doğal gaz ve AB-Türkiye ilişkileri ile birlikte, Kıbrıslı Türklerle güneş enerjisi parkları, iki toplumlu bir hastane ve Maraş'ın yeniden inşası gibi çalışmalar başlatmayı ve iki toplumlu işbirliği projelerini hayata geçirmeyi öneriyorum…”



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Kıbrıs Cumhuriyeti başkanlık seçimleri için önemli adaylardan biri Akillas Dimitriadis…

Seçilme şansı çok fazla şanslı görünmüyor ancak alacağı oy oranı merakla bekleniyor.



Lefkoşa ortak master planında Mustafa Akıncı ile birlikte imzası olan efsane belediye başkanlarından Lellos Dimitriadis’in oğlu… İnsan hakları savunucusu önemli bir avukat… Louzidu davasını kazanan isim… Eşcinsel bir papazın savunmasını üstlenmiş, o dönem dikkat çekmişti. Varoshalı (Maraş) Kıbrıslı Rumlara mallarına sahip çıktıklarını göstermeleri için Taşınmak Mal Komisyonu’na başvurmalarını öneriyor.



AKEL’den adaylığı bekleniyordu aslında…

Parti içi oylamada son dakika Andreas Mavroyannis’te karar verildi.



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“Kıbrıs daha iyisini hak ediyor” diyor.

Haklı.



Bu memleket de gelecek de bizimdir



“Yerel”den biraz çıkmamız ve dünyaya bakmamız gerekiyor sanırım…

Belediye seçimlerini “milli dava” üzerinden yansıtarak toplumu ayrıştırmaya çalışanlar derslerini aldı.



Kıbrıs ülkesinin kurucu ve eşit ortağı olarak dünyaya dâhil olma şansımızı yitirmiş değiliz.

“KKTC” siyasetine dönüşmek ve hapsolmak en önemli yanlış olur.



Kıbrıslı Türklerin geleceği birleşik bir Kıbrıs içerisinde ve Avrupa Birliği çatısı altında yer almaktır. Çok daha yüksek sesle, cesaretle, emekle ve çabayla bunu anlatmak gerekiyor.

Bunun “yok oluş” değil tam aksine “var oluş” olduğunu göstermek şart!



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Kıbrıs Cumhuriyeti “KKTC” yurttaşlarının tümüne yurttaşlık hakkı doğduğunu açıklasa, “geliniz, kimliğinizi ve pasaportunuzu alınız” dense, barikatlarda insanlar birbirini çiğner.

Kıbrıs’ta yaşayan herkesin sahip olmak istediği “Avrupa yurttaşlığı”dır.



“KKTC yurttaşlığı”na talebin tek sebebi çalışma izni zulmünden kurtulmak, adada iş kurabilmek ya da ev sahibi olabilmek içindir. Bir de üniversitelere daha avantajlı harçlarla eğitim görmektir sebep!



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Şubat’ta adanın güneyinde seçimler var.

Olumlu mesajlar geliyor.

Kıbrıslı Türklere yönelik daha yakın bir siyaset sergilenebilir.

Haziran ayında Türkiye’deki seçimler de “kırılma noktası” olabilir.

Yine de önemlisi Kıbrıs’taki ortak iradedir.

Söz burada olmalıdır.



Bu memleket de gelecek de bizimdir çünkü…





“Kıbrıslı Türklerle daha fazla ilişki kurunuz”

Kıbrıs meselesinden açılmışken söz, sizinle özel bir kulis bilgisi paylaşacağım.

Kıbrıslı Rum liderliğinin yeni müzakerecisi Menelaos Menelaou aralık ayının ilk günlerinde çok sayıda yabancı büyükelçiye yönelik bir brifing düzenledi.



Almaya, Fransa, İngiltere ve İtalya büyükelçileri dahil 20’ye yakın büyükelçi toplantıya katıldı.

Toplantıda yabancı büyükelçilerin çoğunluğu şu öneriyi gündeme taşıdı:

“Kıbrıslı Türklerle daha fazla ilişki ve iletişim kurunuz.”



Özellikle de Kıbrıslı Türklerin güneyde banka hesabı açabilmesi, geçiş noktalarının artırılması ve yurttaşlık konuları masaya kondu.

Bir de ekonomiye destek!



“Kıbrıslı Türk iş insanları federal çözümün gerekliliğine inanıyor o nedenle Yeşil Hat Ticareti artırılmalıdır” dendi örneğin… “Kıbrıslı Türk gençlerine Avrupa’da eğitim için burs imkanlarının çoğaltılması” istendi… “Kıbrıslı Türklerin her alanda dünyaya açılması için yeni imkanlar yaratılması” Avrupalı büyükelçilerce dile getirildi.

Bunları önemli gelişmelerdir.

Yeni sene Kıbrıslı Türkler için yeni fırsatlar yaratır, umarım…

Büro!

AKEL adayı Mavroyannis de “Kıbrıslıtürklerin çoğunluğunun güvenini kazanmaktan” söz ediyor. Kıbrıslı Türkler için bir “büro” öneriyor.



“Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşları olarak Kıbrıslıtürkleri ilgilendiren konularda devlet dairelerinin hizmetlerinin takibi ve koordinasyonundan sorumlu olacak ve Kıbrıslıtürklerin meseleleriyle ilgilenecek bir büronun oluşturulması. Bu büro çeşitli sorunların çözümüne ve kamusal alanda Kıbrıslıtürk yurttaşların aleyhine olası ayrımcılıkların ortadan kaldırılmasına katkıda bulunma olanağına sahip olacaktır.”



Elbette iyiniyetli bir öneri…

Kıbrıslı Türkler “özne” olmak istiyor oysa…

Dünyaya ulaşmak çok daha fazla…

Bir de nedense hiçbir aday özellikle karma evliliklerden kaynaklanan insanların “yurttaşlık haklarını” dile getirmiyor.

