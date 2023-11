Kıbrıs Caz ve Dünya Müziği Gösterimi, 10.yaşını kutluyor

Murat OBENLER

Kıbrıs’taki caz müzisyenleri, dünya müziği icracıları, caz severler başta olmak üzere müzikseverleri ve dünyadan festival organizatörleri, uluslararası müzik sektörü profesyonellerini buluşturan yılın en büyük buluşması Kıbrıs Caz ve Dünya Müziği Gösterimi bu yıl 10.yaşını kutlayacak. Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’na bağlı Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi Başkanlığı ve Rialto Tiyatrosu’nun işbirliğinde 8-9 Aralık tarihlerinde Limasol'daki Rialto Tiyatrosu'nda düzenlenecek 10. Kıbrıs Caz ve Dünya Müziği Gösterimi 2023, Kıbrıs’tan 40’tan fazla müzisyenin yer aldığı 12 müzik grubuna evsahipliği yapacak.

İki günde toplam 8 grup yeni işlerini Rialto Tiyatrosu sahnesinde müzikseverlerle buluştururken 4 kişi/grup da Rialto’nun yanındaki Art Studio 55’te sahne alacak.

Hedef uluslararası alana açılacak iletişim ağını ve alanını sağlamak

Yabancı festival organizatörleri ve uluslararası müzik endüstrisinden profesyonellerin de davet edildiği etkinlikte yabancıların da Kıbrıs müzik sahnesini tanıması ve uluslararası alana açılma ve çeşitli festivallerde yer alması adına iletişim kurması ve bir platform yaratılması amaçlanıyor.

2023 yabancı konuklar listesi

-Alkis Zopoglou-Artistic Director of Cosmopolis Fest Kavala/Mediterranean Fest in Zurich

-Thibaud Rolland Artistic Director of - Nancy Jazz Pulsation

-Vangelis Aragiannis - Artistic Director of Syros Jazz Festival

-Dimitris Vasilakis - Artistic Director of Rhodes South Aegean Jazz Festival

-Anna Tsakona Artistic Director of Pulsar Samothraki Art Festival

-Araceli Sanchez Munoz – Director of Mapamundi Musica

-Juan Antonio Vazquez Franco-Co-Founder & Co-Administrator(with Araceli S. Munoz) of Transglobal World Music Chart/ Dir.of Mundofonías and of the radio show Mil Mundos

-Giorgos Mitropoulos Cultural Editor of Euronews.

Program

CUMA 8/12

@RIALTO, 19:30

Odysseas Toumazou "Origins"

Soulful Groove Collective

Krama Brass Band

Erica Soteri

@Art STUDIO 55, 22:15

Nikos Charalampous

Alexis Sunder

Jam Session da olacak

CUMARTESİ 9/12

@RIALTO, 19:30

Kalesma

Loud Urban Soul Teachers

SONICA

Eleonora Roussou

@Art STUDIO 55, 22:15

Nama Dama

Chunky Funlky Electro Funk Quartet

Jam Session da olacak

Bilet: €10 / 8 (€15-iki günlük)

Box-office: 77 77 77 45