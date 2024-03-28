Keşke ilgilendirmese!..

Buralarda sahte reçete, sahte diploma, rüşvet, yolsuzluk hikâyeleri devam ederken Türkiye’de bu Pazar yerel seçimler var.

“E bize ne?” diyebiliriz belki ama yerel seçim de olsa diyemeyiz.

Keşke diyebilsek!..

“Bizi ne ilgilendirir?” “Üstelik de genel değil, yerel.” “Bizi hiç mi hiç ilgilendirmez.”

Keşke! Keşke o kadar ilgisiz olabilsek.

Başka bir ülkenin yerel seçimleri başka bir ülkeyi neden ilgilendirsin?

İlgilendirir işte. Ne yazık ki KKTC için gerçek bu.

Yerel seçim de olsa özellikle büyük şehirlerle birlikte muhalefetin 5 yıl öncesinden daha fazla belediye kazanması AKP iktidarını sarsacaktır. Kendinde ‘her şeyi yapabilme’ yetkisinin olduğu zannını sekteye uğratacaktır.

Durup düşünecektir. Ayrımcılık politikasından, neredeyse şeriat düzeni savunusundan biraz geri duracaktır.

Kısa bir süre de olsa TL’nin erimesini durduracaktır diye düşünüyorum çünkü piyasaya ‘umut’ pompalanacaktır. O kısa sürenin ardından yine TL erimeye devam edecektir çünkü faizin tek başına yükseltilmesi cepteki paranın erimesini durduramayacaktır.

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Beton vizyonu/vizyonsuzluğu TL’yi güçlendirmez. Neredeyse yok edilen üretimin yeniden canlanması, demokrasinin görünür hale gelmesi, hukukun bağımsızlığını geri kazanması TL’nin güçlenmesine yardımcı olur.

İşte bu gelişmeler bizi de ilgilendiriyor yakından çünkü TL kullanıyoruz her zaman dediğimiz ve yakındığımız gibi… Ekonomik göstergelerin dışında seçimde yaşanması muhtemel kayıplarıyla AKP iktidarının yukarıda bahsedilen politikalarından biraz geri adım atması bizim buradaki ‘kulları’ da biraz olsun dumura uğratacaktır.

Kendilerine biraz çeki düzen vermeleri, biraz olsun özgüven sahibi olmaları, yine kendilerine olsun saygı duyma gerekleri belki yerine gelir. Baksanıza Başbakan olarak atanan Ünal Üstel’in yerine, orada olmasına rağmen sahte diplomalarla ilgili güvenceyi TC Büyükelçisi veriyor YÖK heyetine…

“Hükümetin bu konuya yüzünü çevirmediğini aksine üzerine gittiğini” söylemiş Feyzioğlu ve “YÖK’ün KKTC’nin talebi üzerine burada olduğunu ancak esas sorumluluğun YÖDAK’ta olduğunu da belirtmiş ve “Diploma güvenliği ve ciddiyeti açısından kimsenin endişesi olmasın” demiş.

Ünal beyin olduğu yerde. Ünal bey bişey demiş mi bilmiyorum çünkü okumadım bir yerde… Demiş de olabilir ama dediklerinin içinin dolu olduğunu sanmıyorum. Alışılmış birkaç kelime sarfetmiştir ayıp olmasın diye ama esas sözü söyleyecek olan söylemiş zaten. Emir verenlerin buradaki temsilcisi Ünal beye de teşekkür etmiş üstelik, konuya ilgi gösterdiği için!

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Komik değil mi! Halimiz böyle işte.

Türkiye’deki yerel seçim sonuçlarından bile medet ummaya başladık. Beni bile heyecanlandırıyor sonuçlar neyimeyse!

Başta dedim; ‘Keşke ilgilendirmese’ ama öyle değil ne yazık ki!