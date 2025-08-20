Kermiya’da, bagajda insan kaçakçılığı

Kermiya (Metehan) geçiş noktasından Kıbrıs’ın güneyine geçmeye çalışan bir aracın bagajında, 20 yaşında Sudan uyruklu erkek bir şahıs bulundu.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Salı gecesi meydana gelen olayda, adanın güneyine geçiş yapan araçlarda yapılan rastgele aramalar sırasında gümrük memurları, Kıbrıslı Rum bir sürücünün aracını durdurdu.

Araçta yapılan arama sırasında bagajı inceleyen polis, yorganın altında söz konusu şahsı buldu.

Polis, hem sürücünün hem de Sudanlı şahsın tutuklandığını açıkladı.