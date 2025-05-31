Kayıpları anma gecesinde barışa özlem…

Latça Belediye Tiyatrosu salonunda açılan sergide, Balekitire katliamı ile Muratağa-Atlılar-Sandallar katliamında öldürülen masum insanların resimleri sergilendi… Sergide, şair Aycan Saraçoğlu’nun küçük kayıp Yannis Suppuris için yazdığı şiir de Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak sergilendi…

Balekitire Toplum Konseyi’nin Kayıplarla ilgili İnsani İşler Komiserliği himayesinde düzenlediği Balekitireli kayıpları anma gecesinde duygulu anlar yaşanırken, Latça Belediye Tiyatrosu salonunda açılan sergidede de Balekitre ve Muratağa-Atlılar-Sandallar katliamında öldürülen masum Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk kadın ve çocukların resimleri sergilendi…

Kayıpları anma gecesinde Balekitire katliamında tüm ailesini kaybeden George Liasi ile Muratağa katliamında tüm ailesini yitiren Hüseyin Rüstem Akansoy’la ilgili film yönetmeni Panikos Hrisantu’nun çektiği “Çiçekler ve Kurşunlar” filmi de gösterildi… Gecede Balekitireli kayıp yakınları plaketlerle onurlandırılırken, kayıplar konusundaki çalışmalarımız ve kayıp yakınlarına insani yardımlarımız nedeniyle biz ve gazeteci arkadaşımız Andreas Paraskos da birer plaketle onore edildik.

DUYGULU ANLAR…

Geceyi Balekitire Toplum Konseyi’yle birlikte düzenleyen Balekitire Muhtarı Sotirulla İniadi konuşmasıyla açarken, Kıbrıs Cumhuriyeti İnsani İşler Komiserliği Sorumlusu Anna Aristotelus da ayrıntılı konuşmasında, Balekitire’de 1974’te bazı Kıbrıslıtürkler’in yaptığı katliamda öldürülen kadınlar, çocuklar ve yaşlıların her biriyle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Geceye Balekitireliler ve başka bölgelerden çok yoğun bir katılım yaşandı.

Latça Belediye Tiyatrosu salonunda 29 Mayıs 2025 Perşembe akşamı düzenlenen anma ve kayıp yakınlarını onore etme gecesi öncesinde, tiyatro salonu dışında açılan sergiye de büyük bir ilgi vardı. Sergide, Balekitire (şimdiki adıyla Balıkesir) köyünden eski fotoğrafların yanısıra, Balekitire katliamında öldürülen masum kadın, çocuk ve yaşlıların resimleri de yer aldı. Balekitire katliamında öldürülen masum sivillerle ilgili panonun yanıbaşında ise 1974’te EOKA-B’ci Kıbrıslırum faşistlerin öldürdüğü Muratağa-Atlılar-Sandallar köyünden masum Kıbrıslıtürk kadınların ve çocukların resimleri sergilendi. Kıbrıslı şair Aycan Saraçoğlu’nun Balekitire katliamında öldürülen ve hala “kayıp” olan küçük Yannis Suppuris için yazdığı şiir, Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak sergilendi…

“KAYIPLARIN ACISI, ORTAK BİR ACIDIR…”

Gecede kayıp yakınlarına birer plaket takdim edilirken, biz ve gazeteci Andreas Paraskos da kayıplar konusundaki çalışmalarımız ve kayıp yakınlarına yönelik insani yardımlarımız nedeniyle birer plaketle onurlandırıldık. Gecede yaptığımız teşekkür konuşmasında özetle şöyle dedik:

“Çok teşekkür ederim. Bu akşam çok duygulandırıcı bir gece çünkü Balekitire’nin benim kalbimdeki yeri çok özeldir.

Hem 1963’te, hem de 1974’te “kayıp” edilmiş olan insanların gömü yerlerinin bulunmasında bize yardım eden Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum okurlarıma çok teşekkür ediyorum.

Kayıp yakınlarının acısı, paylaşılan bir acıdır. Ortak bir acıdır. Milliyeti, dili, dini, rengi olmayan bir acıdır bu, insani bir acıdır. Eğer ortak bir ülke kurmak istiyorsak, ortak acımızdan başlamalıyız işe… Ve bu gece çok özeldir çünkü dışarıdaki sergide, Muratağa-Atlılar ve Sandallar’ın acılarını da gördüm, onların fotoğrafları da vardır sergide, bu yüzden Balekitire Muhtarı Sotirulla İniadi hanıma ve siz Balekitireliler’e yürekten teşekkür ederim – barışa giden yol, işte budur…”

HÜSEYİN RÜSTEM AKANSOY’UN MESAJI…

Muratağa katliamında en yakın ailesinden 30’dan fazla insanı kaybeden Hüseyin Rüstem Akansoy, geceye sağlık nedenleriyle katılamadı ancak gönderdiği mesaj, Balekitire Muhtarı Sotirulla İniadi tarafından okundu. Hüseyin Rüstem Akansoy, mesajında şöyle dedi:

“Değerli arkadaşlar,

Sağlık sorunlarım nedeniyle bu akşamki etkinliğe katılamadığım için üzgünüm… Ancak şundan emin olabilirsiniz ki kalbim hep sizinledir… İçten selamlarımı lütfen kabul ediniz…

Maratha/Muratağa adlı küçücük bir köyde dünyaya geldim ben, toplam nüfusu 100 kişiydi köyün.

Hepimizin bildiği gibi 15 Temmuz 1974’te Makarios’a karşı bir darbe ve bunu izleyen günlerde, 20 Temmuz 1974’te Türkiye’nin harekatı yaşandı. İkinci harekatın başladığı gün olan 14 Ağustos 1974’te, üç köyde, Muratağa-Atlılar-Sandallar’da insanlara karşı Kıbrıslırum faşist EOKA B fanatikleri tarafından bir katliam yapıldı ve küçük bebekler, yaşlı insanlar ve kadınlar olmak üzere 126 kişi öldürüldü.

Benzer katliamlar Balekitire’de, Dohni’de ve başka yerlerde de yaşandı…

14 Ağustos 1974’te ben annemi, iki kızkardeşimi, iki erkek kardeşimi ve 30’dan fazla yakın akrabamı bu katliamda kaybettim.

Tüm bu korkunç suçların sorumlusu milliyetçiliktir, tüm bu suçları işleyenler de milliyetçilerdir.

Öte yandan ne yazıktır ki iki toplum olarak hala daha seçimlerde bizi yönetecek olanları milliyetçiler arasından seçip onlara oy vermekteyiz.

Zaman geçip gidiyor, bu nedenle her birimiz iyice düşünüp karar vermeliyiz, ülkemizin bölünmesini mi yoksa birleşmesini mi istiyoruz ve bu konuyu ele alıp çözüme kavuşturmak üzere kimlere oy vereceğimizi de düşünmeliyiz ayrıca…

Sözlerime son verirken George Liasi’ye teşekkür etmek istiyorum, Petros Suppuris’e, Panikos Hrisantu’ya ve böylesi bir etkinlik düzenleyen tüm arkadaşlarımıza… Hepimiz için dileğim, birleşik bir Kıbrıs için bir çözüme varılma fırsatını bulmamızdır…”

“ÇİÇEKLER VE KURŞUNLAR…”

Gecede Kıbrıslı yönetmen Panikos Hrisantu’nun Niyazi Kızılyürek’le birlikte çektiği ve Balekitire katliamında tüm ailesini kaybeden George Liasi ve Muratağa katliamında tüm ailesini kaybeden Hüseyin Rüstem Akansoy’la ilgili “Çiçekler ve Kurşunlar” başlıklı belgesel film de gösterildi… Belgesel filmi izleyenler, fotoğraf sergisinin bulunduğu salonda da DVD ve USB formatında satın alabildiler. Geceye Panikos Hrisantu da katılarak, tüm geceyi filme aldı…

Balekitire Toplum Konseyi'nin düzenlediği gecede onore edildikten sonra konuşmamızda Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum okurlarımıza teşekkür ettik...

Balekitire Toplum Konseyi'nin anma gecesinde onore edilen kayıp yakını Balekitreliler'le birlikte...

Balekitire Toplum Konseyi kayıpları anma gecesinde Muratağa, Atlılar, Sandallar katilamı kurbanlarıyla Balekitire katliamı kurbanlarının fotoğrafları birlikte sergilen

Balekitire Toplum Konseyi'nin kayıplarla ilgili anma gcesine çok büyük bir katılım vardı. Foto Reporter.com.cy