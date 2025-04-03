Kayıplar Komitesi bininci toplantısını Ledra Palas Oteli’nde yaptı...

Kayıplar Komitesi, bininci toplantısını dün (2 Nisan 2025, Çarşamba günü) Ledra Palas Oteli’nde gerçekleştirirken, iki lider de komitenin çalışmalarına destek belirtti...

Kayıplar Komitesi’nin bininci toplantısı öncesinde, Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üyesi Hakkı Müftüzade, Kıbrıslırum Üyesi Leonidas Pandelidis ve Üçüncü Üye Pierre Gentile, iki liderin dün ara bölgede, Birleşmiş Milletler karargahının bulunduğu BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Ofis Binası önünde, iki liderle fotoğraf çektirdiler. TAK Ajansı’nın bu konuda geçtiği haberde, “Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) 1000’inci toplantısı sebebiyle bugün Ledra Palas’ta düzenlenecek ve Stewart’ın da katılım göstereceği etkinliğe katılamayacak olan liderler, toplantıdan önce KŞK üyeleriyle fotoğraf için poz vererek Komite'ye desteklerini belirtti” denildi.

KAYIPLAR KOMİTESİ’NİN BİNİNCİ TOPLANTISI...

Kayıplar Komitesi tarafından dün yapılan resmi açıklamada ise şöyle denildi:

“Kayıp Şahıslar Komitesi, Komitenin 1000. toplantısını kutlamak için bir etkinlik düzenledi. Bugün, Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve Üçüncü (Birleşmiş Milletler) Üyeleri Ledra Palace Otel’de Komite’nin 1000. Toplantısını gerçekleştirdiler.

KŞK, 1981 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler tarafından, Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleştirilen bir anlaşma ile kurulmuştur. Kıbrıs'ta Kayıp Şahıslar Komitesi Projesi, Kayıpların Gömülü Oldukları Yerden Çıkarılması, Kimliklendirilmesi ve Ailelerine İade Edilmesine ilişkin 2006 yılından itibaren Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finanse edilmektedir.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Bay Colin Stewart AB ve BM Kalkınma Programı temsilcileri, KŞK'nın üç ofisindeki tüm çalışanlarla birlikte etkinliği anmak üzere bir araya geldi.

KŞK Üyelerinin 1000. toplantısı vesilesiyle, Ekselansları Ersin Tatar ve Ekselansları Nikos Hristodulidis, Leadra Palace Hotel’de KŞK çalışanları ile paylaşılmak üzere mesajlar hazırladılar. Her iki lider de KŞK’nın operasyonuna olan bağlılıklarını ve Komite’nin şimdiye kadar elde ettiği başarıları memnuniyetle karşıladıklarını yenilediler. KŞK çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler ve onları, kayıp şahısların yakınlarının uzun yıllar süren belirsizlikten sonra sonuca ulaşmalarına yardımcı oldukları iki toplumlu çabalarını sürdürmeye teşvik ettiler. Liderler,

KŞK’nın resmi listesinde yer alan kayıp şahıslarla ilgili herhangi bir bilgileri varsa paylaşmaları için halka çağrılarını da yenilediler.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, şu ana kadar toplam 1,052 kişi kimliklendirilmiş ve usulüne uygun bir cenaze töreni düzenlenerek ailelerine teslim edilmiştir. Kayıp Şahıslar Komitesi, iki toplumlu yürütülen bu projeyi sürdürebilmek için bağışçı desteklerine ihtiyaç duymaktadır.”

*** BASINDAN GÜNCEL...

“Gazze'de Filistinliler tarafından Hamas'a karşı protestolar düzenlendi: 'Savaşa son' pankartı taşındı...”

BBC HABER

Gazze'de yüzlerce insan Hamas-İsrail savaşının sonlanmasını ve Hamas'ın yönetimi terk etmesini talep etmek için sokaklara çıktı.

Bu hafta Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde düzenlenen eylemler, 2023'ün Ekim ayında İsrail savaşı başladığından beri bölgede görülen en büyük protestolar oldu.

Çoğu Hamas karşıtı aktivistler tarafından sosyal medyada paylaşılan videolarda genç erkeklerin "dışarı, dışarı, dışarı, Hamas dışarı" sloganları attıkları görülüyor.

Eylemler, İsrail'in neredeyse iki ay süren ateşkesin ardından Gazze'deki askeri harekatını yeniden başlatmasıyla boy gösterdi.

İsrail'in askeri operasyonu 18 Mart'ta hava saldırılarıyla yeniden başladığından beri yüzlerce Filistinli öldü ve binlercesi yerinden edildi.

İsrail Hamas'ı ABD'nin ateşkesi uzatma teklifini reddetmekle suçluyor, Hamas da İsrail'i Ocak'ta yapılan asıl anlaşmayı ihlal etmekle.

Hamas Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu savaşı yeniden başlatmakla suçladı.

Hamas destekçileri de protestoların önemini azımsıyor ve katılımcıları vatan haini olarak niteliyorlar.

PROTESTOLARDAKİ TALEP NE?

Protestocular BBC'ye savaştan "bitkin düştüklerini" söylediler.

BBC Arapça'nın Gaza Lifeline ('Gazze Yaşam Hattı') programına konuşan Gazze sakini Fatima Riad El Amrani, "Uyuyamıyoruz, yiyemiyoruz, hatta temiz su bile bulamıyoruz. Bu küçük düşürücü bir yaşam, normal bir varoluş değil. Kelimenin her anlamıyla yorgunuz" diyor.

Başka bir Gazze sakini de BBC'ye Hamas'ın bölgeyi yönetmeye devam edemeyeceğini söylüyor:

"Hamas Gazze'nin kontrolünü elden bırakmalı. Yeterince şiddet ve yıkım yaşadık. Şu anda İsrail veya Batı dünyasıyla karşı karşıya gelebilecek bir konumda değiliz. Bütün dünya bizim karşımızda gibi geliyor."

İsmini paylaşmak istemeyen bir başka sakin de neden protestolara katıldığını açıklıyor:

"Beni buraya çeken şey açlık, fakirlik ve ölüm. Oğlumu kaybettim ve karşılığında hiçbir telafi olmadı. Yeni bir memleket istiyoruz."

PROTESTOLAR PLANLI MI, SPONTANE Mİ?

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Müdürü Dr. Ammar Dweik, Gazze'deki insanların yaşama koşullarına rağmen eylemlerin hem spontane gelişmiş hem de barışçıl göründüğünü söylüyor.

"İnsanlar umutsuzluğa yakın bir noktaya ulaştılar ve Hamas kontrolü elden bırakırsa insani anlamda çektikleri acının hafifleyebileceğine inanıyorlar" diyor Dweik.

Washington'daki Middle East Institute (Orta Doğu Enstitüsü) araştırmacısı Dr. Hassan Mneimneh de protestoların spontane geliştiği konusunda hemfikir olsa da eylemcilerin gelecekte Gazze'yi hangi grubun yönetmesini istediğinin net olmadığını söylüyor.

Filistinli aktivist Abdulhamid Abdel-Atti protestocular ile eylemlerin düzenleyicilerinin çoğunun siyasi anlamda bağımsız gençler olduğunu ve siyasi hiçbir gruba ait olmadıklarını söylüyor.

Ancak BBC'nin konuştuğu, Gazze'nin dışında yaşayan bazı kişiler de protestoların düzenlenmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

FİLİSTİN SİYASİ HARİTASI...

Filistin halkının siyasi önderliği yıllardır iki güç merkezi arasında bölünmüş durumda: Gazze'de Hamas ile Filistin Yönetimi aracılığıyla işgal altındaki Batı Şeria'yı yöneten El Fetih hareketi.

Hamas'ın 2006 yılındaki Filistin parlamento seçimlerini büyük farkla kazanarak rakibi Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın El Fetih hareketinin yerini almasının ardından, Hamas ile El Fetih arasındaki ayrım daha da derinleşti.

Hamas zaferinin ardından geçmişte Filistin'in İsrail'le yaptığı anlaşmalara imza atması, İsrail'in meşruiyetini tanıması ve şiddetten vazgeçmesi yönündeki tüm çabalara karşı koydu.

İsrail'in varoluş haklarını kabul eden Filistin Yönetimi, İsrail ve dünyanın geri kalanının Filistinliler ile müzakere etmek için geçmişte kullandığı başlıca unsurdu.

Bunun sonucunda Hamas öncülüğündeki yeni devlet, İsrail ve Batı'daki müttefikleri tarafından katı ekonomik ve diplomatik yaptırımlara tabi tutuldu.

Hamas 2007 yılında El Fetih'e sadık olan güçleri Gazze'den çıkardı, tepki olarak İsrail ile Batılı müttefikleri de Gazze'ye sıkı bir abluka uygulamaya başladı.

Bundan sonra Hamas ile El Fetih arasında uzlaşı sağlama çabaları da başarısız oldu.

GAZZE’DE SİYASİ BİR DEĞİŞİM OLABİLİR Mİ?

Savaşın başlangıcından beri Gazze'de Hamas'a yönelik eleştiriler hem sokaklarda hem de internet üzerinde arttı.

Ancak hala Hamas'a katı bir sadakat duyanlar var ve gruba yönelik desteğin ne kadar değiştiğini tespit etmek zor.

Gözlemciler 2023'ün Ekim ayında başlayan savaştan çok önce de Hamas'a karşı bir muhalefet olduğunu, ancak misilleme korkusuyla bu eleştirilerin gizli kaldığını söylüyorlar.

Son günlerde başlayan protestoların ardından Gazze'deki El Fetih sözcüsü Munther el Hayek Hamas'a "halkın sesine kulak vererek" görevi terk etmesi çağrısında bulundu.

El Hayek Hamas'ın varlığının "Filistin davasına yönelik tehdit" haline geldiğini söyledi.

Hamas, BBC'nin çabalarına rağmen protestolarla ilgili açıklama yapmadı.

Ancak Hamas yetkilisi Bassem Naim bir Facebook grubunda herkesin "halkımıza yönelik saldırganlığa ve milletimize ihanete karşı sesini yükseltme" hakkı olduğunu söyledi.

Öte yandan Naim "Gazze'deki vahim insani koşulların" "şaibeli siyasi gündemler" için alet edilmemesi gerektiğini ekledi.

Bazı aktivistler BBC'ye protestoların devam edeceğini düşündüklerini söyledi.

(BBC – 29.3.2025)