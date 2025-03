1974’te EOKA-B’cilerin “Dohni katliamında” eşini kaybeden ve bu sarsıcı kayba rağmen barışı savunmaktan hiç geri durmayan, kaleme aldığı kitaplarla adamızda toplumlarımızın çatışma ortamından uzakta, barış içinde birlikte yaşamasını savunan kayıp yakını Leyla Kıralp, AKEL tarafından onore ediliyor.

12 Mart 2025 Çarşamba akşamı saat 19.00’da Lefkoşa’da EAS Aydemet salonunda gerçekleştirilecek etkinklikle ilgili olarak AKEL’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“AKEL Lefkoşa–Girne İlçe Örgütü ve AKEL Yeniden Yakınlaşma Bürosu birlikte gerçekleştirecekleri etkinlikte Kıbrıslıtürk yazar Leyla Kıralp'ı onore edecekler. Bu etkinlik, Kıralp'ın “Kaybolan Gökkuşağımız” adlı kitabının çeşitli kütüphanelere dağıtılması için AKEL ve Halk Hareketi'ne bağışlama kararının ardından gerçekleştirilmektedir.

Program:

-AKEL Lefkoşa-Girne İlçe Sekreteri ve Milletvekili Hristos Hristofyas'ın konuşması

-Yazar Leyla Kıralp’ın konuşması

-“Mendil” belgeselinin gösterimi (Savaşın ve çatışmaların adada bıraktığı yaralara rağmen, Leyla ile Maria'nın aralarındaki güçlü bağın hikayesini anlatan belgesel Leyla Kıralp'ın “Paylaştığımız Islak ve Beyaz Mendil” adlı kitabını temel almaktadır…)

Biz de Leyla Kıralp arkadaşımızı yürekten kutluyoruz…

TEK ORTAK ANIT, LEYLA KIRALP’TAN…

Kayıp yakını Leyla Kıralp “Kıbrıs’ta geçmişle yüzleşme” sürecine kendi yaşam öyküsünü anlattığı “Paylaştığımız Islak ve Beyaz Mendil” başlıklı kitabıyla katkıda bulundu. Dohni katliamında yitirdiği eşi için köyü Tatlısu’da (Mari) tüm “kayıplar” anısına bir anıt-mezar inşa eden Leyla Kıralp, POGO’nun organizasyonuyla pek çok etkinliğe katılarak yaşadıklarını anlattı ve “yüzleşme” sürecine önemli katkılarda bulundu ve bulunmaya devam ediyor… Mari’deki anıt, Kıbrıs’ın kayıplarına adanmış tek ortak anıt… Ve bu ortak anıtı, Leyla Kıralp herhangi bir “fon” ya da “proce”nin parçası olmaksızın, kendi cebinden yaptırdı, tüm aşamalarında kendi çabalarıyla bunu gerçekleştirdi.

GEÇEN YILKİ ÖDÜL TÖRENİNDEN DOKUNAKLI KONUŞMA…

POGO Kadın Hareketi de geçen yıl, Leyla Hüseyin Kıralp ve Despo Englezu Zisimu’yu 8. “Klio Hristodulidu ve Katina Nikolau” Kadın Katı Ödülü”yle onore etmişti. POGO Kadın Hareketi 8. «Klio Hristodulidu ve Katina Nikolau» Kadın Katkı Ödülleri için tören, 21 Ekim 2024’te Kıbrıs Gazeteciler Birliği lokalinde gerçekleştirilmiş ve Leyla Kıralp burada bir konuşma yapmıştı. Leyla Kıralp bu ödül töreninde dokunaklı bir konuşma yapmış ve biz de bu konuşmaya sayfalarımızda yer vermiştik. Leyla Kıralp geçen seneki ödül töreninde ödülünü alırken şöyle demişti:

“Kıbrıs halkı olarak bizler, ortak ülkemiz Kıbrıs’ta hem anlatılması, hem de anlaşılması çok zor acılar yaşadık. Sevdiklerimizi kaybettik. Evlerimizden, yerlerimizden göç ettik. Bazılarımız halen daha kayıp olan sevdiklerimizin akıbetini öğrenemedi. Halen daha evlerimize, yerlerimize geri dönemedik.

Ben de hem sevdiklerini, hem de evini, yerini kaybeden binlerce Kıbrıslı kadından biriyim. Çok zor günler yaşadım, acılarla boğuştum. Ancak bu acıları yaşarken, bu güçlüklerle boğuşurken, almam gereken dersleri de aldım. Aldığım ders bana düşmanlığın Kıbrıs halkına felaketler yaşattığını ve Kıbrıs halkının bu düşmanlığa son verebilmesi için barışın şart olduğunu öğretti. Bu dersi kendime yaşam tarzı yaptım ve elimden geldiğince, dilim döndüğünce barışın gerekliliğini anlatmaya çalıştım.

Düşmanlık, Kıbrıs halkına felaketten başka ne getirdi? Sevdiklerimiz öldürüldü, ülkemiz bölündü, evlerimiz, yerlerimiz bizlere yasak edildi.

Barış zordur. Emek ister, fedakarlık ister, empati ister, affetme ister ve hepsinden önemlisi akıl ister ve yürek ister. Ancak bu özelliklere sahip bireyler olabilirsek mensubu olduğumuz halk da barışsever bir halk olur ve ortak vatanımızda, barış içerisinde bir arada yaşayabiliriz.

Kıbrıs halkı olarak barışa ihtiyacımız vardır. Hele ki yanıbaşımızda yeni savaşlar yaşanırken. Hele ki yanıbaşımızda kadınlar ve çocuklar her gün korkunç acılar yaşarken. Barışa bu denli ihtiyaç varken, bizler de Kıbrıs halkının kadınları olarak el ve yürek birliği ile barış için birlikte mücadele etmeliyiz. Kadınlar her zaman ve her yerde savaşın mağdurlarıdır. Ülkemiz Kıbrıs’ta yaşananlardan ötürü her iki tarafın kadınları da mağdur olmuştur. Fakat her iki taraf da kendi toplumlarının yaşadığı mağduriyetleri ve acıları yüksek sesle anlatırken, diğer toplumun yaşadığı mağduriyetleri ve acıları gizlemeye, hafife almaya çalışmıştır. Halbuki yaşanan acılar da tıpkı ülkemiz gibi ortaktır. Bir tarafın acısı, diğer tarafın acısından ne eksiktir, ne de fazladır.

Bana layık görülen bu ödülü, gelecek nesillerin barış içerisinde yaşamaları dileğiyle torunum Niley’e ve ülkem Kıbrıs’ın tüm çocuklarına armağan ediyorum. Hepinize teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunarım...”

Hristina Pavlu Solomi Patça ve Leyla Kıralp'la kayıplar için ortak anıt mezarın açılışında...

Leyla Kıralp ve Hristina Pavlu Solomi Patça, tüm kayıplar anısına Leyla'nın yaptırdığı anıt mezarda..

“Yerelden evrensele gazeteci kimliğiyle Yaşar Kemal...”

Evrim Deniz/BİANET

“Niçin büyük röportajcıların hepsi büyük romancılardır? Kessel, Hemingway, Ehrenburg, Simonov, Şolohov, daha ne kadar röportajcı saysam, Malaparte dışında bunların hepsi dünyamızın büyük romancılarıdır aynı zamanda.”

Türkiye edebiyatının en gür sesi Yaşar Kemal’e ait bu sözler. Ona göre röportaj “yaşamın en geniş gölgesi, olayların gerçeğine inebilmek” demek.

Öykü, roman, anı, deneme, oyun, fıkra, makale ve senaryolar kaleme alan Yaşar Kemal için röportaj bambaşka bir alemdi. Röportajlarına romanları kadar çalıştığını söylüyor, “İnce Memed neyse röportajlarım odur” deyip ekliyor: “Röportaj bal gibi edebiyattır.”

12 YILLIK GAZETECİLİK…

1951’de başladığı gazetecilik yılları, 1963’te işine son verilmesiyle son buluyor.

12 yıl sürmüş gazetecilik yılları. Bu süre zarfında bir heybe dolusu insan hikayesi çıkmış kaleminden.

Kemal, Antep’te 45 gün sırtında çuval da taşımış sırf kaçakçıların hikayelerini derlemek için.

Ağrı Dağı'na tırmanan bir dağcı, trende bir yabancı, deprem bölgesinde eksi kırk derecede çadırda titreyerek uyumaya çalışan bir depremzede olarak gözlemci, edebiyatçı kimliğiyle insanların yaşamına şahitlik etmekle yetinmemiş, bir de bunun aktarıcısı olma görevini üstlenmiştir.

Kayıt cihazlarına ihtiyaç duymayıp bazen ayaküstü, birkaç dakikalık bir sohbetin arasında bir dünya akıtmış bizlere.

İÇTİĞİ ÇAYIN RENGİNİ DE TARİF EDER…

Röportajlarında görüştüğü insanları da tıpkı romanlarındaki gibi boyundan bıyığına, eteğinden çorabına kadar tarif eder Kemal, soluklanmak için uğradığı bir kahvehaneyi de, içtiği çayın demini de, rengini de…

Lisede Ağrı Dağı efsanesini okuduğum günden beridir Ağrı Dağı’nın bir ruhu olduğuna inanır, her sabah kafasında buluttan bir şapka taşıyan Ararat’ın efsanelerini düşlerdim. Doğup büyüdüğümüz şehirdeki dağı, sokağı, ovayı yeniden tanımaktır Kemal’in röportajları.

RÖPORTAJ TANIKLIKTIR…

Bir çiçeğin derdinin olabileceğini düşünüp, yağan yağmurun sesini konuşturmak kaçımızın aklına gelir? Röportaj tanıklıktır. Durup ince şeyleri anlamaktır.

“Haber gerçeğin kaba yansıması, röportaj yaşamın özüne, gerçeğin özüne doğru bir iniştir” diyen Yaşar Kemal, “Nuhun Gemisi Peşinde” röportajında bir grup Fransız araştırmacıyla Ağrı Dağı’na, Nuh’un gemisini bulmak üzere tırmanıyor. İnanılması güç bir deneyim, macera.

Dağa tırmanmak nedir bilmem ama Ağrı’yla cebelleşiyor Kemal. Taşlar üstüne düşüyor, üşüyor, büyüleniyor…

Bu koşullar altında bile, gördüğü kuşu, çiçeği, çobanı ekliyor bu maceraya.

Memleketimi de onun sözleriyle tanıtıyorum yer yer “Ağrı, dünyanın üstüne ikinci bir dünya gibi oturmuş”

TEZATLAR ŞEHRİ DİYARBAKIR…

Gazetecilik yapmak için geldiği Diyarbakır’da onun deyimiyle ‘Tezatlar Şehri’ bir yanı süregelen yoksulluk bir yanı zenginlik. Ön görüleri doğruda çıkmış. Bugün Sur ve çevre mahalleleri ile 75, Diclekent arasında uçurum var.

“Diyarbakır” başlıklı röportajlarda sokaklar, kahvehaneler, çaycılar…

İşsizlerin, iş arayanların, işsiz müşterilerine bel bağlayan mekânlardan olan çaycılar içinde "Her yanı güldür buranın. Yabancı bildikleri çay isteyince yanına bir top da gül bırakıyorlar" diyor.

Şehirdeki işçiler ve işsizlerle konuşup tekrar ediyor “Ekmek yoktur.”

Ucuza çalışan işçilere soruyor aynı cevabı alıyor, “Ekmek yoktur.”

Şehirden köylere doğru yola çıkıyor.

1939’da Bulgaristan’dan göçle Türkiye’ye gelen insanların bir kısmı da Diyarbakır’a yerleştirilir. Yaşar Kemal göçmenlerin yaşadığı köylere gidip, “Buraya kadar olanına güzel diyelim. Kör topal idare edilir diyelim. Ya sonrası? İşte sonrası kötü. Orası yürekler acısı.” diyor.

Çünkü, Köprübaşı’na yerleştirilen göçmenlerden 120’si daha ilk ay hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin Diyarbakır iklimine uyumsuzluktan kaynaklandığını da şöyle yazıyor: “Şumnunun, Deliormanın havası, sonra da Diyarbakır’ın çölü… Dayanılır mı?...”

Bugün tekrar gelse bu şehre yine “tezatlar şehri” derdi kanımca. Sur’un mahallelerinde ilk yürüdüğümde o röportajlar vardı aklımda.

YERELDEN EVRENSELE BİR YOLCULUK…

Kemal, ikiye ayırıyordu Diyarbakır’ı. Bir yanda Sur içi, bugün Dağ Kapı'dan içeri Nebi Cami'ne doğru yürürken sokaklar ve at arabaları önü sıra uzayan mahalleler diğer yanda surun dışında yeni gelişmekte olan valilik ve çevresi. Bugün tekrar gelse buralara, 2015’te büyük tahribata uğruyan Sur’u nasıl yazardı bilmem ama öfkelenirdi o ‘ucube evleri’ sevmezdi diye düşünür dururum.

"Atom bombası düşmüş de her yer harabeye dönmüş sanki" diye girdiği Diyarbakır röportajına, 2015’te artık bir benzetme olmadığını da eklerdi.

"Hangi kapıyı çalsan buyur ederler, cahil ve yoksul köylüler" dediği insanların çocuklarının da sürgün ve göç ile cebelleştiğini de yazardı.

Yerelden evrensele uzanan bir yolculuktu onun ki. Sahada olmanın önemini, tadını, bir hikayeden başka bir hikayenin peşine düşmeyi ondan öğrendim.

Kökleri yerele bağlıdır Kemal’in. Yerelde kalma ısrarımda belki onun etkisidir. Onun yazdıklarını evrensel yapan da tam olarak budur.

KÖKLERİ VAN’A DAYANIR…

Yaşar Kemal, deyince aklımıza birçok şehir, köy gelir. Ama Van’dan bahsetmezsek haksızlık etmiş oluruz. Çünkü Yaşar Kemal’in kökleri buraya dayanır. Vanlı oluşunun dışında, hikayelerinde pek çok karakter de Vanlıdır zaten. Aslında Kemal nereye gitse oralıdır. O edayla yazar, gözlemler, düşünür, eleştirir. Bu yüzden her dönemin iktidarlarıyla arası bozuk, oralı olduğu her şehrin ağasına da öfkelidir.

Günümüzde söyleşinin çoğu kez röportaj olarak sunulduğu bu ortamda, saha muhabirlerinin ofislere kapatılıp, birkaç kalıp soruyla telefonla hazırlanan röportajlarla Yaşar Kemal'in yerinin doldurulması mümkün görünmüyor.

Bu vesile ile hayatımı şekillendiren, insanı binbir çerçeveyle yazan çizen büyük ustayı ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum.

Yaşar Kemal

(BİANET.ORG – Evrim DENİZ – 1.3.2025)