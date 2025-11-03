“Kayıp şahıslar meselesi ortak yaradır, anıt ortak acıyı yansıtmalıdır”

Gençlik Federasyonu, Avrupa Parlamentosu’nda yalnızca Kıbrıslı Rum kayıp şahıslar için bir anıt yapılmasını öngören kararın kabul edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını açıkladı. Federasyon, kararın adadaki iki toplumun ortak acılarını göz ardı ettiğini vurguladı.

Federasyon açıklamasında, kayıp şahıslar meselesinin Kıbrıs’ın her iki toplumunun da derin yaralarını temsil ettiğine dikkat çekilerek, “1963 ile 1974 arasında kaybolan her bir insan, Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum veya başka bir milletten olsun, ortak tarihimizin ve ortak acımızın parçasıdır” denildi.

Açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nun kararının bu gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Yapılacak bir anıt, ortak yarayı ve anmayı kapsayıcı bir biçimde yansıtmalıdır. Ortak bir anıt, adadaki barış, uzlaşı ve güven artırıcı çabalara anlamlı bir katkı sunacaktır.”

Federasyon ayrıca, 30 Ekim’de Filelefteros gazetesinin internet sitesinde yayımlanan ve Kıbrıslı Türkleri “Nazi”lere benzeten karikatürü şiddetle kınadığını açıkladı.

Bu tür yayınların “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilen açıklamada, karikatürün toplumlar arası uzlaşıyı zehirlediği ve ayrışmayı körüklediği vurgulandı:

“Bu tarz bir benzetme, iki toplumu birbirine karşı kışkırtan, uzlaşı çabalarına doğrudan zarar veren, toplumlar arası şiddet dilini meşrulaştıran bir yaklaşımdır.”

Federasyon, söz konusu yayınla ilgili olarak güneydeki Medya Etik Komitesi’ne (CMEC) resmi şikâyette bulunulduğunu ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Açıklama, “Medya, barış ve uzlaşı dilini benimsemelidir. Tüm sorumlu tarafları bu tür ayrıştırıcı eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz” ifadeleriyle son buldu.