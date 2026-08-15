17 gün sonra acı haber: Rasul Jorayev hayatını kaybetti

Boğazköy’de 28 Temmuz’da meydana gelen ve Hasan Düzgen’in yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Rasul Jorayev de hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.20 sıralarında Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde, Kamacı Garaj önünde meydana gelen kazada ağır yaralanan Rasul Jorayev, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Jorayev, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Ne olmuştu?

Boğazköy-Gönyeli ana yolunda meydana gelen trafik kazasında, MP 773 plakalı aracın çarptığı 39 yaşındaki Hasan Düzgen olay yerinde yaşamını yitirmiş, Rasul Jorayev ise ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınmıştı.

Kazanın ardından olay yerinden yaya olarak ayrılan MP 773 plakalı araç sürücüsü J.P.A. (E-22), Dağyolu bölgesinde tespit edilerek tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturmada, J.P.A.’nın kullanımındaki araçta yaklaşık 0,5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuş, yapılan muhaceret kontrolünde ise ülkede yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edilmişti.