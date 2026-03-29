Kasab, Serhat Akpınar ve Yürüyen Ed Parçaları

Nazar Erişkin’in Kanal T’deki programına katılan DP milletvekili Serhat Akpınar “Başbakan Ünal Üstel ile koalisyon ortağımız, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, aldıkları kararlarla ilgili bir uyumsuzluk gördükleri an bizi Türkiye’ye şikâyet ediyorlar” açıglamasını yabdı. “Ben bir vekil olmamın yanı sıra, aynı zamanda birden fazla yüksek öğretim kurumunun da kurucusuyum” deyen Akpınar, önceki TC Elçisi Metin Feyzioğlu tarafından iş konusunda ‘tehdit edildiğini’ iddia etti: “ÖSYM ile gönderilen kontenjanlar var. Vekilliğimin ilk yıllarında, ‘duruşunuza dikkat etmemeniz ve uyumlu olmamanız halinde bu kontenjanları gözden geçiririz’ deniliyor. Önceki TC Büyükelçisi bu söylemleri dile getiren taraf olmuştu.” ifadelerni gullandı (“Üstel ve Arıklı” 2026).

Akpınar’ın bu açıglamaları 24 saad gündem olarag galdı mı, emin deyilim. Medya ve cemaatimiz, Türkiya’nın dayaddı’ı başga bir gündemi tartışmaya devam eddi her zaman oldu’u gibin. Akpınar’ın bu annaddıgları da bir çog insan tarafından hatırlanmamag üzere “kölelerin belleg mezarlı’na” gömüldü. Kölelerin belleyi yogdur. Köleler unudmayı seşer. Unudarag yenñi bir güne başlar. Efendi köleyi “yürüyen bir ed parçası” olarag görür. Bir ed küdlesidir köle. Köle gendi gendini unudarag “yürüyen bir ed parçası” olarag hayatını sürdürmeye devam eder. O da gendine efendinin gözlerinden bakar. Belleyi olmayan, süregli olarag gendini unudmayı seşen, efendinin gendini aşşalamasını, hor görmesini, yog saymasını normalleşdiren köle, pütün bu tahakkümü günlüg rutinin bir parçasına dönüşdürür. Günlüg ilişgiler içünde bu tahakküm süregli olarag üretilir. Hayatın gendisi tahakkümün üredildiyi bir merkeze dönüşür. Köle “gendi gerşegliynan” hesablaşmag yerine “gendi gerşegliyinden” gaşar. Bu kaçış yabancılaşmanın, kölenin hayatınan gurdu’u yabancılaşma ilişgisinin merkezindedir.

Cemaatımız Akpınar’ın söylediglerni tartışmadı. Gazeddacılarmız Akpınar’ın söylediglerni tartışmadı. Aydınnarımız nereşdedir? İki üş aydınımız dışında bunnarı gonuşan, tartışmaya çalışan kimsecigler yogdur. Cemaatımızın aydınnarnın ezici bir çovunlu’u gendi çıkarlarnı düşünmegdedir. Gendi konfor alanlarnın bozulmaması içün kör, sa’ır, dilsiz olurlar. Rejimin gendilerine sundu’u olanagları gaybedmemeg içün ellerinden geleni yabmagdadırlar.

Serhat Akpınar, Gıprızlıca gonuşan üsd sınıfın bir üyesidir. Sermaye ilişgilernin içündedir. Önemli bir migdarda serveti vardır. 1974’den soğra rejimin işbirliyi yabdı’ı ve soğradan zenginleşen diyer bir çog Gıprızlı üsd sınıf gibin rejimin savunuculu’nu yabmış, rejimin avantalarnı gullanmış, Türkiya’nın aşdı’ı zenginleşme kapılarından yürümüş çog önemli figürlerden biridir. Akpınar’ın okullarında emegli komutanlar akademisyendir. Hadda Girne Amerikan Üniversitesi’nin şimdiki regdörü Serdar Yurtsever emegli bir gumandandır. Hadda Türk Silahlı Guvvadlarnın bir mensubu olarag NATO tarafından madalyalar almışdır. İşgal goşullarında bir üniversitenin başında gomandan olması sorun olur? Hiş da bilem çog normal. Olmaması sorun olur tam tersine…

Akpınar, çalışannarıynan da gündeme gelmişdir. 5 yıl ben da ona aid olan bir kurumda çalışdım. Çalışannarın sosyal sigortalarnı yatırmamasıynan, maaşlarnı ödememesi veya geş ödemesiynan, çalışannarın, akademisyennerin düşüg ücredlere çalıştırılması gibi bir çog haberinan gündeme gelmişdir Akpınar. Yıllardır Çalışma Bakanlı’ı bu konularnan ilgili Akpınar’a garşı teg bir adım bilem admamışdır. Parçası oldu’u koloni rejimi gendini korumuş ve kollamışdır. “Beyenmeyen çalışmasın” denereg yıllar içünde insannar gendi gendilerne istifa edmişdir. Çalışannarın hiş suçu yogdur? Vardır elbed. Çalışannarın suçu sessiz galmagdır!

Akpınar’ın içünde bulundu’u bu ilişgilerin hebsi Türkiya’nın kuzeyde yaraddı’ı ilişgilerin ürünüdür. Akpınar, “yazılı yasalar” veya “yazılı olmayan yasalar” tarafından bizzad Türkiya’nın inşa eddiyi sisdem tarafından böyüne gadar gorunmuşdur. Akpınar’ın Türkiya aleyhine teg bir beyanatı yogdur. Tam tersi Türkiya’ya süregli övgüleri vardır. Ancag şimdig sıra Türk Yerleşimci kolonyalizminde Gıprızlı işbirligci üsd sınıfa gelmişdir. Ne yapacaglarnı bilmemegdedirler. Gaşırabilen mallarnı, işledmelerni, yatırımlarnı Gıprız’ın kuzeyinden gaşırmaya çalışmagdadır. İmzalan protokoller, geçirilen yasalar ortadadır.

Peki şimdig ne oldu?

Akpınar neçün Üstel ve Arıklı’nın gendini şikayed eddiyni dile getirdi? Üstel ve Arıklı hökümete kim tarafından getirilmişdir? Üstel’in ve Arıklı’nın Akpınar’ı Türkiya’ya şikayed edmesi neçün garibsenir? Akpınar içünde oldu’u hökümetin bizzad Türkiya tarafından guruldu’nu bilmesine ravmen neçün bu olay hiş olmamış gibin davranır? Akpınar, TC Elçisi Metin Feyzioğlu tarafından neçün tehdid edildi? TC elçileri tarafından 1950’lerin başından itibaren (Necati Özkan vakası) tehdid edilen siyasilerimizin düşünce ve ifade özgürlüyü vardır? Neçün siyasilermiz 70 yıldır Türkiye tarafından basgı altına alınır? Basgı altına alınarag gullanılır? Neçün biz gendi gendimiz gullandırmaya devam ederig? TC elçileri hangı cürretinan bizim siyasilerimizi tehdid edebilir? Hangı siyasi zemin TC elçilerine siyasilerimizi tehdid edme cürretini verir? Tehdid edilen siyasilerimiz neçün gonuşmaz? Neçün gonuşamaz? Gonuşsa da Akpınar gibin arkasını neçün getiremez? Akpınar TC elçisi tarafından tehdid edildiyni açıglamasına ravmen, neçün bu durum sömürge parlementosunun gündemine bile gelmez? Yabancı bir ülkenin elçisi KKTC devletinin bir milletvekilini isdediyi gibin tehdid edebilir? KKTC’nin egemenliyi TC elçilerine gadar vardır? CTP milletvekilleri Akpınar’ın tehdid edilmesini neçün gündem yabmaz? CTP’li siyasiler özgürdür? Yogsa onnar da gorkarlar? CTP milledvekilleri esgi CTP milledvekili Fadıl Çağda gibin hiş tehdid edildi? Tehdid edilmezlersa, Akpınar’ın deyimiynan “uyumlu” oldugları içün mü tehdid edilmezler? TC elçilernin tehdid eddiyi kaş milledvekilimiz var? Tehdid edilen bu milledvekilleri kim tarafından korunacag? Bu milledvekilleri tehdid almalarına, kimse tarafından korunacag durumda olmamalarına ravmen, Türkiya’nın onaylamadı’ı yasalara garşı çıkabilirler? KKTC milledvekillerinin can ve mal güvenliyi yoğusa, KKTC meclisi aslında kimi temsil eder? Meclisdeki milledvekilleri kimin milledvekilidirler? Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılar, Gıprız’ın kuzeyinde hişbir şekilde temsil edilmezkana, neçün bu temsiliyed krizine garşı çıgmazlar? Gıprızlıca gonuşan Gıprızlıların neçün temsil edilme ihtiyacı yogdur?

Bazen sorular cevabdır. Bazen soruların cevabları olmasa da olur. Çünkü sorunun sorulması bilem bir cevab niteliyi daşır. Böyün geldiyimiz nogdada yürüyen ed parçalarına dönüşdüg. Türkiya’nın Gıprız’dakı çıkarları içün tarihsel temsiliyetini Gibriyaga(κυπριακά) gonuşan Gıprızlılara garşı gullandı’ı ed parçalarına dönüşdüg. Türkiya’nın Gıprız’ın kuzeyindeki politikaların uygulanmasını sa’layan ve Türkiya’nın figüranlı’ını yaparag, burasının demograsi cenneti olarag gösderilmesine imkan veren ed parçalarına dönüşdüg!

Gıprız’ın kuzeyi böyüg bir salhanedir. Zavallı goyuncuglar zanneddiler ki hiş sıra gendilere gelmeyceg. Kasabnan işbirliyi yabdılar. Kasab onnara çeşidli imtiyazlar verdi. Goyuncuglar gendilerni gurd gibin hisseddiler. Kesileceg goyunnar bitinca, sıra işbirligci goyuncuglara gelinca gendini gurd gibin hisseden goyuncuglar, goyuncug olduglarnı annadılar. Bir goyuncu’un gurdlaşması, gurdlaşan goyuncu’un goyuncug oldu’nu annaması salhanede olur. Salhanenin bir teg padronu vardır. O da kasabdır! Kasab mandıranın tam ortasında cinned geşirmiş gibin her şeyi kadledmişdir. Mandıranın içünde galan goyuncuglar mandırda yaşanın kıyımın sorumlusu kasabı hele taha görmezler. Birbirlernin üsdüne salarlar son bir hıncınan…

Nod: Yazının seslendirilmiş halinin linki; https://youtu.be/8qAhwl9FjmQ

Gaynag

“Üstel ve Arıklı bizi TC’ye şikâyet ediyor, önceki elçi beni tehdit etti”. Yenidüzen. 23 Mart 2026. https://www.yeniduzen.com/ustel-ve-arikli-bizi-tcye-sikayet-ediyor-onceki-elci-beni-tehdit-etti-193320h.htm