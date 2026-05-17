Mustafa Akıncı Gara Lisdadadır?

Gıprızlıların Türkiya’ya girişinin Türkiya tarafından yasaglanmasına, onnarın “terörisd” ilan edilmesine dair “Türkiye’nin Gara Lisdesi ve “Törörisd” Gıbrıslılar” (Karapaşaoğlu 2025a) ve “N-82, G-82; Yasaglılar” (Karapaşaoğlu 2025b) başlıglı iki yazı yazdıydım. Gıprızlıtürg lider Tufan Erhürman 9 Mayıs 2026 tarihinde 15’in üstünde gişinin yasa’nın galdırıldı’nı kamuoyuna açıgladı. Erhürman, teg teg insannarımızı arayarag yasaglarnın galdırıldı’ını bildirdi. Yasaglı oldu’nu bildiyimiz ama yasagları hala galdırılmayan, Yusuf Alkım, Abdullah Korkmazhan, Ahmet An, Ali Kişmir, Özay Hüseyin Kurtdere, Koral Aşam, Okan Dağlı, Münür Rahvancıoğlu ve Başaran Düzgün yasaglı olma durumlarnın ne zaman galdırılaca’ı belli deyil. Bu gonuynan ilgili herhangi bir açıglama yapılmadı. Buraşda diggad çeken iki isim var. Birincisi Koral Aşam. Aşam, CTP MYK üyesidir. Koral Aşam sanırım yasaglı olan, bizim bildiyimiz, CTP yönetim kadrosunda aktif olan teg gişidir. Aşam, kamusal alanda en azından benim bildiyim gadarıynan Türkiya içün ne işgalci ne da sömürgeci ifadesini gullanmışdır. Aşam, Gıprızlıtürg lider Mustafa Akıncı’nın yakın çalışma arkadaşı deyildi. Koral Aşam uzun yıllar DEV-İŞ’de sendikacılıg yabdı. Aşam’ın yasa’ı neçün galdırılmadı? Aşam neçün yasaglandı?

Öte tarafdan diggad çeken diyer bir isim CTP esgi milledvekili Okan Dağlı’dır. Dağlı hala CTP üyesidir. Dağlı, 2010 yılında Mağusa İnsiyatifi’nin gurucularındandır. İlerleyen yıllarda iki toblumlu Mağusa İnsiyatifini da gurma çalışmalarına katılmışdır. Belki benim gözümden gaşdı. Ancag Okan Dağlı’nın da Türkiya aleyhine “işgalci”, “sömürgeci” ifadelerni gullandı’ını hiş duymadım, okumadım. Dağlı’nın yasa’ı neçün galdırılmadı? Dağlı neçün yasaglandı?

Özelliynan Ahmet Cavit An, Yusuf Alkım, Abdullah Korkmazhan ve Ali Kişmir’in yasaglarnın galgıb galgmayaca’nı çog merag edenlerdenim. Bu arkadaşlarmız lisdanın kaşıncı sırasındadır? Yasagları neçün galdırılmadı? Neçün yasaglıdırlar?

Yasa'ı galdırılannar arasında yasaglı oldu'nu bildiyimiz Evrim Hınçal ve Ali Bizden var. Hınçal ve Bizden, Akıncı'nın danışmannarındandı. Lisda da olan ancag yasaglı oldu'nu bilmediyimiz, yasagları galkan isimler da var. Bunlar Cenk Gürçağ (Akıncı'nın özel galem müdürü), Halil Sadrazam (Akıncı'nın danışmanı), Meltem Onurkan Samani (Akıncı'nın danışmanı). Mesela Akıncı’nın sözcüsü Barış Burcu yasaglılar lisdasındadır? Kimlerin neçün yasaglandı’nı bilmeyig. Ancag gara lisdada diggad çeken bir şey var. Akıncı’nın çalışma arkadaşı olan 5 gişinin yasagları galdırıldı. Akıncı’nın çalışma arkadaşı olub, yasaglarnın galgmadı’ı isimler vardır? Varısa kimlerdir? Bu soruların cevablarnı hiş bilemeyceyig belkim da. Adı geşen isimlerin da hiş bir zaman Türkiya’ya işgalci ve sömürgeci dediglerini duymadım, okumadım. Neçün yasaglandılar? Suşları sadece Akıncı’ynan çalışmagdır? O zaman Akıncı’ynan çalışmış başga isimler da yasaglılar lisdasında vardır? Onlar da yasaglıdır yani? Bu sonucu böyle okumalıyıg?

Kamuoyunda tartışılmayan ancag tartışılması gereken bir konu taha vardır. Akıncı’nın 5 çalışma arkadaşı yasaglıykana insan isder isdemez şu soruyu sorar gendi gendine. Mustafa Akıncı gara lisdadadır? KKTC cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı Türkiya’ya girişi yasaglı olan Gıprızlılardandır? Akıncı’nın danışmannarının yarısı yasaglıysa ve bu insannarın teg suşu Akıncı’nın yanında olmagsa Akıncı’nın da gara lisdada olması geregmez? Akıncı, 2020 seçimlerinden sovra hiş Türkiya’ya gidmeyi denedi? Akıncı Türkiya’ya gidersa TC devleti Akıncı’yı gözaltına alacag? Diyer insannarımıza yabdı’ı gibin onu da ilg tayyareynan Gıprız’a göndereceg? Tufan hocanın elinde yasaglılar lisdası varmış. Mustafa Akıncı, Tufan hocanın yasaglılar lisdasındadır? KKTC cumhurbaşkanı Tufan Erhürman KKTC esgi cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı yasa’nın galdırıldı’ına dair telefonda ne zaman araycag? Bu telefon görüşmesi gerçegleşeceg? Gerçegleşirsa Akıncı’nın Erhürman’a cevabı ne olacag?

İnsanın delicesine sorular sorası gelir bu tımarhananın içünde. KKTC’nin cumhurbaşkanı olan bir gişinin çalışma arkadaşları “terörisd” ilan edilmişsa Türkiya devleti tarafından, bu iki eşid egemen devled arasında diblomatig kriz yaradmaz? Devled ciddiyeti bunu geregdirmez? TC ve KKTC arasında diblomasi ilişgileri yogdur? Eyerlim TC ve KKTC arasında diblomasi ilişgileri yoğusa, yasagları galdırılan 15 gişi Türkiya’ya garşı neyin tavizi verilereg serbesd bırakıldı? Başga deyişinan Türkiya’ya neyin tavizi verilereg, neyin sözü verilereg “terörisdler” lisdasından çıkarıldı?

Üniversitede Albert isminde bir hocamız varıdı. Dönem başı sınıfa geldi. Bize dediki “siz soru sormayı unudduñuz”. “Hayatıñız boyunca heb cevam vermeye alışdırıldıñız. Bu dönem ki pütün sınavlarıñız soru sormag üzerine gurulu olacag” dedi. “Ben size cevabları verecem, siz soru soracagsıñız. Sorularñız üstünden puan alacagsıñız” dedi. Biz da o dönem sadece soru sordug pütün sınavlarımızda. Sorulması gereken soru şuydu aslında. İnsannar hangı goşullarda soru sormayı unudur? Benim sordu’um soruların cevablarnı vereceg, Gıprızlıca gonuşan Gıprızlıları temsil eden hiş kimsa yogdur. Neçün yogdur? Hadda bu sorular birilerini rahadsız edeceg? Neçün bazı sorular insannarı rahadsız eder? Neçün cemaatımız içünde bazı sorular sorulur, bazı sorular sorulmaz? Hangı diblomotig ilişgiler, hangi diblomasi bazı soruların cevablarnı vermez?

60’a yakın insanın TC tarafından “terörisd” ilan edildiyi dedikodusu dolaşır bu hişlig diyarında. Bu bir dedikodu. Hangı goşullarda bu dedikodular oluşur? Şaffaflıg ve gerşeglig yitiminin gercegleşdiyi toblumlarda… Gıprızlıca gonuşan Gıprızlıların “seçimlernan” belirlediyi temsilciler, neçün bu süreci şeffaflıg içünde ve gerçegleri kamuoyuynan paylaşarag yürüdmez? Mustafa Akıncı yabdı’ı açıglamada “terörisd” ilan edilen insannarımızınan ilgili bir açıglama yabdı. Akıncı açıglamasında “15’ten fazla deniyor. Ne demek 15’ten fazla? Bunlar insan…” dedi ("Giriş yasakları tartışmasına” 2026). Akıncı’nın dediyi gibin bizler gerşegden insan mıyıg? İnsannar ne zaman insan olduglarnı unudur? Kimler insannarın insan oldu’nu unudmasını isder? İnsan insan oldu’nu unudunca insanlıg onurunu ayaglar altına alan uygulamalar onnara taha golay uygulanır? İnsan ne zaman insan olur?

Sömürgeleşdirilmiş cemaadlar, halglar, toblumlar insan oldu’nu unudur Mustafa bey. Onnar soru sormaz. Şeffaflıg, adaled, demograsi, insan hagları isdemez Mustafa bey. “Terörisd” ilan edilen yurddaşlarnı, aydınnarnı korumag içün, onnara sahib çıgmag içün sokaglara dökülmezler. Bu gadar ciddi bir sürecin nasıl yönetildiyni bilmeg, annamag isdemezler. Kamunun içünde bunun tartışılmasını taleb edmezler. “Bu demograsinin, demogratigleşmenin gereyidir” demezler. Biz insan oldu’muzu unuddug Mustafa bey. Mustafa bey 1947 Leymosun do’umlusuñuz. 79 yaşındasıñız. Size da iki sorum olacag. Belediye başkanlı’ı, milledvekilliyi, başbakan yardımcılı’ı ve KKTC cumhurbaşkanlı’ı yabdıñız bu 79 yılın içünde. Mustafa bey, Gıprız’ın kuzeyinin ne zaman Türkiya’nın sömürgesi oldu’nu itiraf edib bu “title”ı reddecedegsiñiz? İkinci sorumda KKTC cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ne zaman arayıb, “ben da o gara lisdadayım a Tufan” deye sorub, aldı’ñız cevabı biziminan paylaşacagsıñız?

Gaynag

1-"Giriş yasakları tartışmasına Akıncı da katıldı: Ne demek 15’ten fazla? Bunlar insan…" Özgür Gazete. 12 Mayıs 2026. https://ozgurgazetekibris.com/siyaset/208700-giris-yasaklari-tartismasina-akinci-da-katildi-ne-demek-15ten-fazla-bunlar-insan.html

2-Karapaşaoğlu, Halil. 2025a. “Türkiye’nin Gara Lisdesi ve “Törörisd” Gıbrıslılar”. Yenidüzen. https://www.yeniduzen.com/turkiyenin-gara-lisdesi-ve-tororisd-gibrislilar-23268yy.htm

3-Karapaşaoğlu, Halil 2025b. “N-82, G-82; Yasaglılar”. Yenidüzen. https://www.yeniduzen.com/n-82-g-82-yasaglilar-24115yy.htm