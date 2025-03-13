Karanlığın aktörleri

Meclis Genel Kurulu geçmişten bugüne 4 milletvekilinin yasama dokunulmazlığını kaldırdı.

Şimdi 5’incisi gündemde…

Ulusal Birlik Partisi milletvekili, tümü…

Sizce bu “rastlantı” mı?

Özellikle Ulusal Birlik Partisi’ne oy veren seçmenin bunu sorgulaması gerekiyor.

Menfaatçi gruptan söz etmiyorum.

UBP’nin avlusunda toplaşan ve çoğunu yakından bildiğimiz kurnazlar topluluğu sahip oldukları ayrıcalıklar nedeniyle böylesi bir sorgulama yapmazlar.

Ne bir fikirleri vardır aslında, ne de siyasetleri…

Onlar, hayatlarını bu kayırmacı düzene adamışlardır.

Kimi zaman dua eder gibi yapar, dindar rolü keserler; kimi zaman bayrağa sarılır, gereğinde en büyük Atatürkçü olurlar. Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğini almaya ilk koşan da olanlardır, TC Lefkoşa Büyükelçisi’ni ilk tebriğe giden de…

Üstelik çoğu da buralıdır.

Bu kirliliği, yozlaşmayı, hilekarlığı sorgulaması gerekenler, herhangi kişisel menfaati olmadan farklı kaygılarla bunlara oy verenlerdir.

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Milletvekili Yeşilırmak için “sahte diploma” soruşturması yapılacak ancak partisi bunu öteliyor.

Engelliyor aslında…

Ne kadar utanç verici bir durum…

Halbuki milletvekilinin kendisi demeliydi, “bırakınız, yargılanmak istiyorum” diye…

Eğer kendine güvenseydi…

Kabahatini biliyor.

İnsan kendini bilmez mi?

Okula gitmeden diploma aldığını itiraf etmişti zaten…

“Bir siyasi parti böylesi bir utancı nasıl hazmeder” diyeceğim de…

Son birkaç yılda yaşananları düşününce…

Neleri hazmetmemişler…

“Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı Raporu” yayınlandı ve meraklısı okudu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne kayıtlı firmalarda yönetici pozisyonunda bulunan 352 katılımcıyla anket yapıldı.

Bu önemli kitlenin yüzde 60’ı yolsuzluğun, rüşvetin, eşitsizliğin en önemli kaynağı olarak Başbakan ve bakanları işaret ediyor.

Kimse de üzerine alınmıyor.

Umurlarında bile değil…

İradeyi değil sadece siyasi haysiyeti de yitirdiğimiz bir süreçten geçiyoruz.

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Yakın geçmişte Emin Uzun’dan Ömer Demir’e, Aytaç Çaluda’dan Hüseyin Özgürgün’e Ulusal Birlik Partili vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılmıştı…

Ayrıca şunu da biliyoruz.

Bu isimler memleketin en meşhur sahtekarları değildi.

İhale yalnızca bunlara kaldı…

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Ciddi suçların, karanlık ilişkilerin, organize yolsuzlukların baş aktörlerini ve onlara en yakın siyasi zihniyeti gözünüzün önünden geçiriniz.

Hepsi mi rastlantı?

Hep mi aynı kanala akıyor kirli su…

İnsan, kime hizmet ettiğini düşünmeli…

Hem kendisi, hem de tüm sevdiklerinin geleceği için iyi düşünmeli…

Karanlığın aktörlerini dışarıda bırakmadıkça, öyle kolay değil aydınlık…