Kapanma var, destek yok

Sağlık için “kapanma” kararı alındı.

Belki doğru…

Ama eksik…

Hem de çok eksik…

“Maaş ve ücret desteği ne olacak?”



* * *

Önce verilen sözlere bakalım.

Bekleyen ödemelere…

Hani öyle aybaşı kamu maaşlarını ödemekle ülke “yönetilmiş” olmuyor.

Uçurum büyüyor ve yoksullar ağlıyor.

Hele yılbaşında, on üçüncü maaş üzerinden siyaset yapılırken, kimi evlere otuz günde elli bin lira para giriyor, kimisine beş bin, öylesine hazin bir tablo var ortada…



* * *

Sağlık Üst Kurulu yeni “kapanma” kararlarını açıkladı, ancak, geçmiş döneme ait destek ödemelerinin ne olacağına yönelik henüz yeni hükümet ya da Maliye Bakanlığı’ndan bir açıklama gelmedi.

* * *

Otel, turizm acenteleri ve taksi işletmeleri gibi kapalı sektörlerde çalışan yaklaşık 26 bin 943 kişi Eylül’den bugüne 1.500’er TL maaş desteğini alamadı.

Eylül ayı için toplam 40 milyon 414 bin 500 TL kaynağa ihtiyaç var.

Ayrıca bu sektör çalışanlarına yılsonuna kadar ödeme yapılacağı taahhüt edildi.

Eylül ayının yanı sıra Ekim, Kasım ve Aralık ayları da dahil olduğu zaman ihtiyaç duyulan kaynak 160 milyon TL.

Bu insanlar sadece ‘1.500 TL maaş desteği’ almış olacaklar.

Bekliyorlar!



* * *

Bir de önceden açıklanan işveren desteği var.

7 bin işveren de 2.000 TL destek ödemesi bekliyor.

Temmuz-Ağustos ödendi, Eylül-Ekim ödenmedi.

Bunun için de 28 milyon TL gibi bir kaynağa ihtiyaç duyuluyor.



* * *

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu süreçte, en kritik noktalardan biri olarak göze çarparken, “kurumsal hafızası” dağıtılıyor.

Müsteşar’a “görevden alınacağı” tebliğ edildi.

10 aylık bir hükümet için göreve gelinmesine rağmen “üst kademe” değiştiriliyor.

(Maliye’den Müşavir Çelebi Ilık’ın göreve geleceğini biliyorum. Keşke, mevcut kurumsal hafızanın üzerine inşa edilse bu isimler, çok daha kolektif bir çalışma yapılsa, çok daha güçlü…)

* * *

Hükümet Programı dün okundu.

Asıl mesele “zihniyet”te!

O “program” yenilenmedi.

Yine eskisi gibi…



Döş gelirse (!)



Sosyal medyadan sormuştum…

“Merak ettim.

Bizim ülkemizde 'restoran' ile 'meyhane' farkı nedir?

Bir restoran ne zaman meyhane statüsüne geçer ya da bir meyhane ne zaman restoran olur?

Hangi test, ölçüt, kriter belirleyicidir acaba?..”



* * *



Gelen bir yanıta nasıl da güldüm…

“Döş gelirse meyhane, gelmezsa restaurant!”





(Erdal Şanlıdağ çok yaşa, hayat da hep böyle güldürsün sizi…)





