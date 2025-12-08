Lefkoşa13 °C

Ülkesine dönmek için polise gitti, kaçağa düştüğü ortaya çıktı

Ülkesine dönmek istediği için Lefkoşa Adli Şube’ye giden ve kaçağa düştüğü fark edilen zanlı, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.

Ülkede izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan M.A.A, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emine Yekli olguları aktardı. Polis, 7 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelen zanlının ülkesine gitmek istediğini söyleyerek, yardım talep ettiğini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2025 tarihinden beri ülkede 8 gün ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının ihracı için İçişleri Bakanlığı’na yazı yazılacağını belirten polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

