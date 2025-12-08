Ülkesine dönmek için polise gitti, kaçağa düştüğü ortaya çıktı

Ülkede izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan M.A.A, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emine Yekli olguları aktardı. Polis, 7 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelen zanlının ülkesine gitmek istediğini söyleyerek, yardım talep ettiğini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2025 tarihinden beri ülkede 8 gün ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının ihracı için İçişleri Bakanlığı’na yazı yazılacağını belirten polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.