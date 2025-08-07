KAMUSEN: “47/2010 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmalı”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), “Göç Yasası” diye nitelendirilen 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın yürürlükten kaldırılmasını, Kamu Reform Yasası’nın ise ivedilikle gündeme alınmasını talep etti.

Sendika Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 47/2010 sayılı yasanın, tüm sendikaların, sivil toplum örgütlerinin ve halkın tepkilerine rağmen ekonomik tedbir adı altında dayatma olarak Meclis’ten geçirildiğini ifade etti.

Yasayla maaşların düşürüldüğünü, özlük haklarının budandığını, gelecek kaygısı yaratılarak, vatandaşların göçe zorlandığını savunan Kıdrışlıoğlu, “Sendikaların mücadelesi ile zaman içinde özlük haklarında bazı iyileştirmeler yapılsa ve maaşlar bir nebze artırılsa bile istenilen seviyelere bir türlü getirilemedi” dedi.

Kıdrışlıoğlu, eski yasa ile yeni yasa arasındaki farklar nedeniyle kamuda aynı işi yapan çalışanlar arasında huzursuzluklar ortaya çıktığını kaydetti.

Farklılıkları ortadan kaldırabilmek için tüm çalışanların tek çatı altında toplanmasını sağlayacak “Kamu Reform Yasası” üzerinde çalışıldığını ve son aşamaya kadar getirildiğini ifade eden Kıdrışlıoğlu, dörtlü hükümet döneminde son yapılan görüşmelerde, sadece üç madde de uzlaşı sağlanamadığını belirtti.

Dörtlü hükümetin bozulmasıyla yasanın rafa kalktığını ve bir daha görüşülmediğini kaydeden Kıdrışlıoğlu, 47/2010 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılarak, çalışanları aynı yasa altında birleştirmenin en doğru çözüm olacağını ifade etti.