Kalp krizi ve kanserden ölüyoruz!

Covid-19 diye titriyoruz ancak kalp ve damar hastalıklarından ölümler, geride bıraktığımız süreçte altı misli daha fazla!

Ne acıdır “kapalı yerlerde” maske takmıyor ve sigara içiyoruz!

Maskeye tepki var, sigaraya yok.

En fazla “ölüm sebebi” olan ana sorunu umursamıyoruz.

Covid’den katbekat fazla “kalpten” gittiğimizin kalpsizliğini ve umarsızlığını yaşıyor toplum!

Kimse de “ne içiyorsunuz” demiyor.

Siz en son “sigara içme yasağını ihlal ettiği” için kapatılan herhangi bir mekan ne zaman duydunuz?

Covid-19’la panikliyoruz ancak ölümlerin çoğunluğu, hem de önemli çoğunluğu başka başka hastalıklardan!

Kanserden ölüyoruz ve bacalar “zehir” kusuyor halen santralde!

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Sağlık Bakanlığı kaynaklarından epey zamandır derlemek için uğraştığım veriler var.

Son dönemde adanın kuzeyinde “ölüm sebepleri nedir” diye…

İngiltere ve Amerika’da bu yönde grafikler yayınlanıyor, düzenli olarak.

En ciddi eksikliğimizdir rakamlar, veriler!

Örneğin aşı?

Adanın güneyi, Türkiye ve İngiltere dahil kaç yurttaşınız aşı oldu?

Bilmiyoruz!

Kim, kaç doz, yüzdelik falan türlü türlü rakam var.

Peki, aşı türlerine göre “koruyuculuk oranı” nedir?

Yine veri yok!

Örneğin Sinovac aşısının etkinliğinin kalmadığını “birbirinin kulağını fısıldıyor” tüm uzmanlar ama bunu destekleyici veriler toplumun önüne konmuyor.

Yine de elde kalan AstraZeneca aşılarını “asker” kabul etmiyor mesela, Sinovac istiyor, bunun dahi “milliyetçiliği” yapılıyor.



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İşe Sağlık Bakanlığı kaynaklarından özel derlenmiş adanın kuzeyine dair 2020 yılı ölüm istatistikleri ve sebepleri tablosu…

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Şimdi diyeceksiniz ki, “Covid-19 kaynaklı ölümler çoğunlukla bu sene oldu.”

Güncel veri – eğer bu yazı kaleme alınırken yeni bir kayıp olmamışsa - 75.

Son 1.5 seneyi yansıtan pandemi kaynaklı ölümler dahi geçen yılın kalp ve damar hastalıklarına oranla çok geride kalıyor.

Elbette şu da konuşuluyor.

Pandemi nedeniyle diğer hastalıkların ihmal edildiği ve o nedenle, ölümlerde diğer hastalıklarda artış olduğu…

Bunu destekleyen veri ya da analiz elimizde yok ne yazık…

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Tedbiri ihmal etmeyelim!

Aşı, maske, mesafe, hijyen, test gibi önlemleri unutmayalım.

Ama Covid-19’dan “beter” sağlık dertlerimizin olduğunu da hatırlayalım ne olur!