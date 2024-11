Kafalarına göre eski şarkıları çaldılar

Murat OBENLER

Ülkemizin önemli gitaristlerinden Erkan Erzurumlu ile başarılı gitarist ve icracılarından Süleyman Akosman (Todd’s)ın perküsyonda bir başka başarılı müzisyen Uğur Güçlü’nün eşliğinde Narnia Garden’de gerçekleştirdikleri The Reunion gecesi hem repertuar için seçilen Türkçe ve yabancı parçalar, hem müzisyenlerin uzun yıllara yayılan müzik hayatından süzülen tecrübe, uyum ve müzik tutkusu hem de dinleyici kitlesinin profili ile herkesi eski günlere götürdü. Tolga Erzurumlu’nun gitarı adeta konuşturduğu, Uğur Güçlü’nün perküsyonla adeta bütünleştiği, Süleyman Akosman’ın da adeta şarkıları söylerken ruh olarak içinde kaybolduğu gece teknik sıkıntılara rağmen seyircilerde büyük bir müzikal tat bıraktı.



Bilinen şarkıların hep birlikte söylendiği günlere gittiler

Aralarında Shape of My Heart, Time after Time, Fifty Ways to Leave Your Lover, Ben Ölmeden Önce, Superstıtıon, Shake your Money Maker, Geçip Giden Zamanları’nın da yer aldığı geçmişin unutulmaz şarkılarını sevgi ve emekle, hissederek okuyan Süleyman Todd’s bir kez daha tecrübesini konuşturarak herkesi kendine hayran bıraktı.