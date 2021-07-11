Kaçan kurtulur mu ?

1950’lerin ikinci yarısından başlayarak, doğduğu, büyüdüğü toprakları terk ederek, İngiltere’ye, Avusturalya’ya, Kanada’ya yerleşen Kıbrıslı Türklerin toplam sayısının kaç olduğunu merak edeniniz oldu mu hiç ?

Merak ettim, birazcık araştırdım ama kesin rakamlar bulmam mümkün olmadı. Kesin olan tek şey, bambaşka ülkelerde yaşamını sürdüren, çoluk çocuk, torun sahibi olanların toplam sayısı Kıbrıs’ta yaşamını sürdürmekte olanların neredeyse iki katı.

Neden kaçtı bu insanlar ? Her şeyi arkada bırakıp, hiç de bilmedikleri, tanımadıkları bir ülkede, sıfırdan, yeni bir hayata atılmayı NEDEN tercih ettiler ?

Alın size, nedenlerini öğrendikçe kahrolacağınız bir soru…..

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50’ler, 60’lar bir yana, 1974’den sonra göç edenlerin sayısını hiç merak ettiniz mi ? Nedenlerini araştırdınız mı ?

Diyelim ki, 74’e kadar olan süreçte ‘kaçış’ nedeni Rumlarla ilgili sorunlardan kaynaklanıyordu. Ya, 74’den sonrası kaçışların nedeni neydi ?

Ve çok daha berbat bir soru daha….

Şimdilerde, ilk fırsatta göç etmeyi düşünenlerin sayısı ile ilgili bir fikriniz var mı ? Ve nedeni ne ?.......

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Yurdundan umudu kesmiş ve her geçen gün kesmekte olanla insanlarımızın sayısının çok çok olduğu kesin. Sorumlusu kim ? Yönetenler mi ? Yönetenleri (!) yönetenler mi ? “Giden Türk gelen Türk” diyenler mi ?

‘Hainler’ Listesi

Ali Bizden olayı ile anladık ki, ellerinde, kamuoyuna açıklanmayan bir ‘Hainler’ listesi var….

Anladık ki, eğer bu listede Ali Bizden varsa, Mustafa Akıncı kesinlikle var….

Anladık ki koskoca KKTC Devleti’nin, böyle bir yasaklılar listesinden hiç haberi yok…

Anladık ki, bu gizli listede olanlar, Türkiye’ye sokulmayacaklar… Ama bunu giriş yaparken öğrenecekler…

Anladık ki, tutuklanmayacaklar ama ülkeye de giremeyecekler…

Anladık ki, uygulama için bir yargı kararına ihtiyaç yok…

Anladık ki, ‘yandaş’ veya ‘karşıt’, Türkiye basınını bu konu, hiç mi hiç ilgilendirmedi…

Sokak Ağzı

“Leymosundan Larnakaya büyük mü büyük bir yangın yaşandı. Bizimkiler yardım etmek istemişler Rum liderliği oralı olmamış. Bizden farkları yok. Ne yani, yardımı Kabul etselerdi KKTC’yi tanımış mı olacaklardı ? Kafaya bak.”

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“Türkiyede sahte içki rezaleti gün geçtikçe büyüyor. Bize daha gelmedi galiba ama merak etmeyin yakında gelir. Sahte devlette sahte içki olmaz mı yani ?”

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“Corono morona delta derken şimdi bir da LAMBDA çıgdı başımıza. Arkasından ne geleceg meragla beglerig.”

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“Bir arkadaş, duydun bir da LAMBADA varmış şimdi dedi. Lambada değil be Lambda dedim. Güldüg. Arkasından TWİST gelirsa şaşmam dedi.”

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“Bakanlar kurulumuz, yurtdışındaki on temsilciyi görevden almış. Duyduğuma göre, yenileri bizim (!) partiden olacakmış.”

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“Bee Ali… Senin gibi hainlerinin ne işi var ki Türkiyada ?”

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“Ben çok merak ediyorum. Ali Bizden gibi, yasaklılar listesinde daha kimler var acaba ?”

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“AB bir kez daha açıkladı. İki devletli çözüm asla dediler. Bizim Tatar ise hala mastürbasyona devam ediyor.”

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“Oktay Maraş’ı ziyaret etmiş. Yarın obürgün, ona Maraş’ta denize nazır bir villacık hediye edilirse hiç şaşırmayın.”

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“Tatar, biz Geçitkale’yi çoktaaaannnn verdikti demiş. Biz aptallar da Geçitkale acaba ne olacak diye merakla bekliyorduk.”

Anlayana

“Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yaprakları yine de yere dökülür.” (Çin Atasözü)

