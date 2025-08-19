İzcan: Kooperatifleri batıranlar yargılanıp hesap vermelidir

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, kooperatiflerin yöneticiler tarafından batırıldığını ileri vurgulayarak, "Batıranlar, ellerini kollarını sallayarak gezerken, faturanın emekçilere kesilmesi asla kabul edilemez." dedi.

İzcan, yazılı açıklamasında, Koop-Sen’in sürdürdüğü grev 6. gününe ulaşmasına rağmen çözüm üretilmemesinin, ülkede halkın sorunlarını çözecek bir iradenin olmadığının tescili olduğunu ifade etti.

Gerekli reformları yaparak, kooperatiflere sahip çıkma çağrısında bulunan İzzet İzcan, suçluların yargılanıp hesap vermesini talep etti.