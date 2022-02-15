İsteğe bağlı sigorta primi ne kadardır?

İyi günler Devrim Bey.

İsteğe bağlı sigortalı olmak için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne hangi basamaktan kaç para yatırmamız gerekmektedir?

Teşekkürler.

İlk sosyal sigortalı olma tarihi 01 Ocak 2008 öncesi olanlar Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’na, 01 Ocak 2008 sonrası ilk kez sosyal sigortalı olanlar da Sosyal Güvenlik Yasası’na tabii olarak sigorta primi yatırma hakkına sahip olup her iki yasa için isteğe bağlı sigortalı olma koşulları ve primleri şu şekildedir.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası

İsteğe bağlı sigortalı olma koşulları:

Halen emeklilik hakkı kazandıran herhangi bir yasa altında çalışmamak,

İsteğe bağlı olarak sigortaya devam edeceğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmek,

Daha önce kendisine bu Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında veya yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalar uyarınca hizmet birleştirilmesinden dolayı aylık bağlanmamış olmak veya toptan ödeme yapılmamış olmak, ve

İsteğe bağlı olarak sigortaya devam isteğinin kabul edildiğinin Bakanlıkça sigortalıya yazılı olarak bildirildiği tarihten sonra gelen ve Bakanlıkça belirlenecek taksit ayı başından başlayarak her yıl en az üç yüz gün sigorta primi ödemek.

İsteğe bağlı sigortalı olarak ödenecek primler, sigortalının isteğe bağlı olarak sigortaya devam edeceğini Bakanlığa bildirdiği yazıda seçmiş olduğu gelir basamağı üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait tüm primler kendilerine ait olmak üzere alınır.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi sigortalının kazancının toplam %l6’sı olup, otuz bir yaşını doldurmuş olan sigortalılar en az 6’ncı basamak üzerinden prim yatırmak zorundadırlar.

Şu an için 6’ıncı basamak da 13.213 TL olup her ay bu rakamın %16’sı yani 2.114 TL isteğe bağlı sigortalı kişi sosyal sigortalar dairesine prim yatırmalıdır.

Sosyal Güvenlik Yasası

İsteğe bağlı sigortalı olma koşulları:

Sosyal Güvenlik Yasası’na tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak,

Kendi çalışmaları nedeniyle bu Yasadan veya üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalar uyarınca hizmet birleştirilmesinden dolayı aylık bağlanmamış olmak,

On sekiz yaşını doldurmuş bulunmak,

İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak.

İsteğe bağlı sigortalılar, 1’inci basamak ile 20’nci basamak arasında seçmiş oldukları basamağa tekabül eden prime esas kazanç üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin tamamını kendileri öderler.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi sigortalının kazancının %16,5’idir ve 31 yaşını doldurmuş olan sigortalılar en az 4’üncü basamak üzerinden prim yatırırlar.

Şu an için 4’üncü basamak da 13.635 TL olup her ay bu rakamın %16,5’i yani 2.250 TL isteğe bağlı sigortalı kişi sosyal sigortalar dairesine prim yatırmalıdır.

Ne zaman emekli olabilirim?

Merhaba.

1998 sigorta girişim.

4000 gün prim yatırımım var.

01.10.1976 doğumluyum, kaç yaşında emekli olurum?

Doğum tarihinize binaen 01 Şubat 2012 yılında yapılan yasa değişikliğine binaen 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında, 15-25 yıl arası prim yatırımı ile 55-60 yaş arası da en az 600 gün prim yatırım koşulu ile de 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

Merhaba.

1970 doğumluyum.

1988 yılında sigorta girişim başladı. Arada eksiklerim var.

Ne zaman emekli olabilirim.

1975 doğumluyum. Yaklaşık 20 yıldır İngiltere’de yaşıyorum.

02 Şubat 1970 ve sonrası doğumluysanız 25 yıl prim yatırımı ile 54 yaşında, 15-25 yıl arası prim yatırımı ile 54-59 yaş arasında da en az 600 gün prim yatırımı ile 59 yaşında emekli olabilirsiniz.

Eksik primleriniz var ise isteğe bağlı sigortalı olup İngiltere’den de Sosyal Sigortaların web sayfasından kredi kartı ile primlerinizi yatırabilirsiniz.

1970 doğumluyum.

2008 yılından itibaren isteğe bağlı sigorta yatırıyorum.

Kaç yaşında emekli olabilirim?

İlk sigorta tarihiniz 01 Ocak 2008 sonrası olduğu için Sosyal Güvenlik Yasası’na tabiisiniz. Bu sebeple 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında, 15-25 yıl arası prim yatırımı ile de 63 yaşında emekli olabilirsiniz.

Devrim bey iyi günler.

Temmuz 1975 doğumluyum.

1998’den beri çalışıyorum ve bu sene Eylül’de 25 senelik prim yatırımlarım tamamlanıyor.

48 yaşında 25 senemi tamamlamış olacağım fakat yaş sebebiyle emekli olamıyorum sanırım.

En az 10 yıl daha çalışmam mı gerekiyor emekli olabilmek için?

Tavsiyeleriniz ve düşüncelerinizi bekliyorum.

Teşekkürler.

25 yıl prim yatırımı sonrası çalışmaya devam etmek zorundaysanız prim yatırmak da zorundasınız.

Çalışmaz iseniz ve prim yatırmazsanız da emekli maaşı almak için yaşınızı beklemeniz gerekmektedir.

Sosyal Sigortalar sisteminde ne kadar uzun süre prim yatırımı olursa emekli maaşı miktarı da o kadar yüksek olacağından yatırımlarınızı devam ettirmenizi tavsiye ederim.

Bu arada 25 yıl prim yatırımı ile doğum tarihinize binaen emekli maaşı alma yaşınız 59’dur.

İyi günler Devrim Bey.

Doğum tarihim 08/07/1982

Sigorta girişim 01/10/2007

Kaç gün prim yatırmam gerekir ve kaç yaşında emekli olabilirim?

1982 doğumlu olmanız nedeniyle 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında, 15-25 yıl arası prim yatırımı ile de 63 yaşında emekli olabilirsiniz.

1974 doğumluyum.

1993 yılından beri kesintisiz yatırımım var.

Kaç yaşında emekli olurum?

Bilgi verir misiniz lütfen. Teşekkür ederim.

25 yıl prim yatırma koşulunu yerine getirmiş durumdasınız şu an.

Bu sebeple emekli olmak için yaşınızı beklemek zorunda olup doğum tarihinize binaen emekli yaşınız 02 Şubat 1974 ve sonrası doğumluysanız 58, öncesi 1974 doğumluysanız 57’dir.

Devrim Bey ben Aralık 1971 doğumluyum.

1989 yılından bu yana sigortalıyım ve 1998’den bu yana da kamuda çalışıyorum.

10.000 günü geçti pirimim ben kaç yaşında emekli olurum.

Teşekkürler.

25 yıl prim yatırımını fazlası ile tamamlamış durumda olup doğum tarihinize binaen şu an 55 yaşında emekli olabilirsiniz.

Toplu para alabilir miyim?

Devrim bey iyi günler.

1966 doğumluyum.

İlk kez 2008 sonrası çalışmaya başladım.

56 yaşında emekli olmak için ne yapmam lazım?

Toplam sigorta yatırımım 2300 gün toplu para alabilir miyim?

İlk kez 2008 sonrası sosyal sigortalı olduğunuz için 15 yıl prim yatırımı ile 63, 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

Yani 56 yaşında emekli olma hakkınız bulunmamakta olup emekli olmak için gerekli prim yatırımını sağlayamamanız durumunda 65 yaşında yatırdığınız primleri toplu olarak geri alabilirsiniz.

Bize yazınız!



Sosyal sigortalar, emeklilik, iş yasası, kamu ve tüm çalışma yaşamı hakkında yasal haklarınız, sorunlarınız, tüm merak ettikleriniz için yazınız, yanıtlayalım.

Sorularınızı

devrimbarcin@hotmail.com

adresine ya da



WhatsApp’tan 0548 851 19 56 numarasına gönderebilir,



ayrıca, Yenidüzen’in sosyal medya mecralarından paylaşımlara ekleyebilirsiniz.



Her pazartesi saat 19.00’da Kanal Sim’e de sizleri bekliyoruz.