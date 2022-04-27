İşte 100 günlük ŞARTNAME

Yeni hükümet kuruldu ancak koalisyonun iki ortağı Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş bir “muhtıra” masaya kondu. İlk Bakanlar Kurulu toplantısında “100 Gün Şartnamesi” okundu, ancak imzalanmadı.



DP ile YDP’nin UBP’nin önüne koyduğu “ŞARTNAME”de bankalara yönelik donuk hesaplara sicil affından, ek mesailerin % 25 ile sınırlandırılmasına kadar pek çok madde var.



Ekonomik Tedbir olarak maaşlarda 20 bin TL’nin üzerinde % 20 indirime gidilmesi talep ediliyor;

sanayiciye, çiftçiye, hayvancıya, üniversitelere, otellere ve restoranlara kullandıkları akaryakıttan avantajlı fiyat uygulanması isteniyor.



"100 gün şartnamesi"nde neler var?

Tümüne ulaşmak mümkün oldu.

Değil 100 gün, 1000 günde bunların gerçekleşmesini mümkün görmüyorum!

“Şartname” öyle detaylı bir çalışmanın ürünü gibi durmuyor.

Tek sayfa…

Başlık başlık…

Çalakalem…



İki iddia var.

İlki:

“UBP bu şartnameyi onaylamazsa koalisyon ortakları tarafından hükümete güvenoyu verilmeyecek.”

Çok inandırıcı gelmiyor.

DP ya da YDP’ye yakın isimler de bu iddiayı doğrulamıyor.



Böylece ikinci iddia gündeme geliyor:

“100 günün sonunda bu şartnamede yazılanlar gerçekleşmezse hükümet sona erecek.”

İkinci iddiayı da çok inandırıcı bulmuyorum.

DP ve YDP cephesi “şartname”nin ardında duracağını söylese bile!



Yine de eskiden bozma yeni hükümetin ömrünün uzun soluklu olacağını düşünmüyorum.

Çünkü “varlık sebepleri” çöktü!

Neydi?

“Türkiye’den en iyi parayı biz alırız” dediler, yalan çıktı.

“İktidar bizim işimiz” dediler, tam bir rezillik yaşandı.

“İstikrar” dedikleri de 59 günde dağıldı.

"100 gün şartnamesi"nde neler var?

YASALAR

1- Belediyeler Reformu'nun gerçekleşmesi.

2- Bilişim ve Basın Yasası.

3- Organize Sanayi Bölgesi Yasası.

4- Hal Yasası.

5- Faiz Yasası.

6- İstimlak Yasası'nın değiştirilmesi.

7- Enerji Verimlilik Yasası'nın yapılması.

8- Sendikalar ve İş Yasası'nın Avrupa normlarına uygun şekilde düzenlenmesi.

9- Şans oyunlarının yasasının sonlandırılması.

10- 51/89 sayılı yasanın çalışılıp bitirilmesi (İmar Yasası).

11- Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın değişmesi.

12- İmar değişikliği yasalarının bir an önce yürürlüğe girmesi amaçlı çalışma yapılması.

13- Bankacılık Yasası tahtında donuk hesaplarla ilgili sicil affı getirilmesi.

EKONOMİK TEDBİRLER

1- Ek mesailerde düzenleme. % 25 ile sınırlandırma ya da vardiya sistemine geçiş.

2- Tapu kayıtlarında düzenleme.

3- Muhaceret çalışma afları ve seyrüsefer ayrıca muayene ruhsat konularında düzenleme.

4- Kıb-Tek'de genel yönetim ve personel giderlerinden de tasarruf yapılması.

5- Kripto Forex işlemleri ile ilgili düzenlemenin yapılması.

6- Gayrimenkul ticaretinde sözleşmeli satış sürelerinin sınırlandırılması.

7- Kooperatifçilik sisteminin re-organizesi için çalışmanın başlatılması.

8- Maaşlarda 20 bin TL üzerinde %20 indirime gidilmesi.

9- Sanayiciye, çiftçiye, hayvancıya, üniversitelere, otellere ve restoranlara kullandıkları elektrik ve akaryakıttan avantajlı fiyat uygulaması getirilmesi.

