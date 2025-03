İstanbul Valiliği'nden CHP'nin Haliç'teki ön seçim buluşmasına yasak kararı

İstanbul Valiliği, CHP'nin 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirmeyi planladığı buluşmaya ilişkin yasak kararı aldı.

Halk TV'de yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, hakkında yürütülen 3 ayrı soruşturma nedeniyle dün sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı buluşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, perşembe ve cuma günü Saraçhane önünde olmaya devam edeceklerini ifade eden Günaydın, "Milletvekillerimiz Saraçhane‘de, diğer ilçe belediyelerinde, Vatan Emniyet’in önünde, gerekirse Çağlayan Adliyesi’nde yurttaşlarla beraber olmaya devam edecekler" dedi.

İstanbul Valiliği'nin pazar günü Yenikapı'da düzenlenecek Newroz için izin verdiğini belirten Günaydın, "Newroz önemli bir kutlamadır. Ama Newroz’a izin veren valiliğin cumartesi günü, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak toplantıya yönelik yasaklama kararı aldığını ifade edelim" diye konuştu.

Yasak kararının hukuka aykırı olduğunu ifade eden Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalete de aykırıdır vicdanına da aykırıdır. CHP’yi ötekileştirmeye kalkışmak, İstanbul Valisi’nin, savcısının boyunu 50 kere aşar. CHP 102 yıllık bir partidir, bu memleketin kurucu partisidir. Onu terörize etmeye çalışmak kimsenin haddine, hududuna değildir. Kaldı ki biz hep hukuk içerisinde kalıyoruz, demokrasi içerisinde davranıyoruz. 2911 sayılı yasa açık. O yasanın 4/A maddesine açıp baksınlar bir zahmet. Bu yasaklama kararını veren her kimse, o talimatı veren her kimse açıp baksın. O 4/A diyor ki: ‘Siyasal partilerin kapalı salon toplantıları, her türlü yasaklamanın istisnasını oluşturur."

İnternetin kısıtlanması ve yasak kararları

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından internete erişimde yaşanan soruna ve bazı toplu taşıma araçlarına getirilen yasak kararlarına tepki gösteren Günaydın, şunları ifade etti:

"Neye dayanarak yapıyorsun bunu? Neye dayanarak internette bant yavaşlaması yapıyorsun? Neye dayanarak WhatsApp görüşmelerini kısıtlıyorsun? Neye dayanarak metroda bazı hatları iptal ediyorsun? Neye dayanarak 19’undan 23’üne kadar toplantı ve gösteri yürüyüşlerini İstanbul’da iptal ediyorsun? Aslında ‘Neden korkuyorsun?’ Soru bu. ‘Neye dayanarak’tan daha önemlisi, neden korkuyorsun? Neden korktuğunu biliyoruz. Milletin iradesinden korkuyorsun ama o irade gelecek, seni yakalayacak. Başka şansın yok."